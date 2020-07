‘Nàng béo’ Gemma Collins tự tin diện bikini sau khi giảm gần 20kg

Ngoài ra, cô thừa nhận sử dụng thuốc tiêm SkinnyJab trị giá 250 bảng Anh (hơn 7 triệu đồng) để bắt đầu chế độ ăn kiêng. Tháng 5 vừa qua, ngôi sao show thực tế "The Only Way Is Essex" khuyên những ai muốn giảm cân thì nên từ bỏ thói quen ăn ngoài hàng, thay vào đó tự nấu nướng.

Gemma Collins sinh năm 1981, là nữ doanh nhân kiêm sao truyền hình Anh. Năm 2011, cô bắt đầu xuất hiện trên show thực tế The Only Way Is Essex của ITVBe. Tiếp đó, cô cũng góp mặt trong các chương trình khác như “I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!” (2014), “Celebrity Big Brother” (2016), “Celebs Go Dating” (2018) và “Dancing on Ice” (2019). Từ năm 2019, cô có show thực tế riêng, đồng thời tổ chức chuyên mục riêng trên BBC Sounds.