Nàng vũ công 20 tuổi nảy nở siêu gợi cảm, đốn tim các chàng trai

Kalani Hilliker cũng như nhiều người dân khắp thế giới đang phải ở nhà tránh dịch COVID-19 và thường xuyên chia sẻ các hoạt động, hình ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân Instagram có 6,1 triệu người theo dõi

Mới đây, người đẹp đa tài ở xứ sở cờ hoa tung loạt ảnh mặc nội y sexy ở nhà và ăn bim bim. Kalani Hilliker trông vô cùng rạng rỡ và đặc biệt vòng 1 căng đầy nóng bỏng gây chú ý.

Những hình ảnh khoe ngực đầy "bỏng mắt" luôn được mỹ nhân sinh năm 2000 chia sẻ lên trang cá nhân hút "bão" thả tim và vô vàn lời khen ngợi

Kalani Hilliker tên đầy đủ là Kalani Brooke Hillike, là một vũ công, diễn viên, người mẫu và doanh nhân nổi tiếng ở Mỹ.

Hoạt động ở nhiều vai trò nhưng khiêu vũ được cho là thế mạnh của cô trong làng giải trí

Cô nổi như cồn sau khi dành vị trí thứ 4 của cuộc thi khiêu vũ Dance Competition Abby của Ultimate mùa 2. Bên cạnh đó, Kalani Hilliker cũng tham gia rất nhiều chương trình khác như Dance Moms với mẹ, tham gia nhóm nhảy AKsquared và là người chiến thắng Disney Make Your Mark. Kalani Hilliker cũng là người chiến thắng trong cuộc thi Shake It Up Edition trên kênh truyền hình của Disney.