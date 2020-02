Ngắm nhan sắc và thần thái đỉnh cao của 'chị đại Triều Tiên Seo Dan'

Cô bước vào showbiz từ cách đây 18 năm, đóng hàng loạt dự án đình đám như Shin Don (2005), Over the Rainbow (2006), I Love You <3 (2008), Chunja's Happy Events (2008), 49 Days (2011), The Moon and Stars for You (2012), Punch (2014), Don't Dare to Dream (2016), Surgeons (2018)... nhưng Seo Ji Hye vẫn là cái tên khá mờ nhạt trong lòng công chúng, cho đến khi cô tỏa sáng với vai tiểu thư kiêu kỳ Seo Dan.