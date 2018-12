Nhan sắc và cuộc đời thăng trầm của tứ đại mỹ nhân Sài Gòn

Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn , cụm từ nhắc đến khiến người hâm mộ nghĩ ngay đến Thẩm Thúy Hằng. Bà tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng nhưng sau đó theo cha vào An Giang sinh sống. Thẩm Thúy Hằng được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh thương mại miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1950 đến cuối thập niên 1970.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà tham gia rất nhiều bộ phim như “Người đẹp Bình Dương”, “Ngưu lang Chức nữ” trong đó nhiều phim hợp tác với Mỹ, Philippines, Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản...khiến tên tuổi bà khi ấy đã vươn tới tầm châu lục trở thành một tượng đài lớn, một đẳng cấp mà cho tới nay chưa diễn viên nào ở Việt Nam chạm tới. Và không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia đóng kịch và diễn cải lương.

Dưới vai trò của một minh tinh màn bạc, Thẩm Thúy Hằng liên tục tham dự các liên hoan phim quốc tế ở Hong kong, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Liên Xô… và đạt các giải thưởng lớn như “Nữ diễn viên xuất sắc” tại Liên hoan phim Đài Bắc, “Ảnh hậu Á Châu” trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hongkong và Đài Loan năm 1972 - 1974, “Nữ diễn viên khả ái nhất” tại Liên hoan phim Moskva và Tasken tại Liên Xô năm 1982...

Tuy nhiên, đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng, nhưng cuộc sống cá nhân của Thẩm Thúy Hằng lại khá nhiều bi kịch. Năm 1959 bà bị ép kết hôn và làm mẹ đơn thân vào năm 1964 sau khi ly dị. Tới năm 1970, Thẩm Thúy Hằng lên xe hoa lần thứ hai với một người đàn ông có vị trí lớn trong xã hội. Nhưng ông đã qua đời năm 2003, để lại mình bà lẻ loi.

Đặc biệt, bi kịch lớn nhất cuộc đời Thẩm Thúy Hằng là hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ. Nó khiến khuôn mặt bà bị biến dạng một cách kinh khủng. Từ một nhan sắc tuyệt trần, giờ đây phải mang gương mặt biến dạng khiến nữ minh tinh một thời khép lại mọi cánh cửa giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà niệm Phật.

Nhan sắc hậu thẩm mĩ của Thẩm Thúy Hằng (váy hoa đen) hiện tại.

Mỹ nhân thứ hai chính là Kiều Chinh, tên khai sinh là Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Bà là nữ diễn viên nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cũng như là một trong bốn mỹ nhân đình đám ở Sài Gòn những năm trước 1975, Kiều Chinh gây ấn tượng với nhiều người bởi vẻ đẹp khá hiện đại.

Bà gây ấn tượng qua các phim “Hồi chuông Thiên Mụ” (1957), “Mưa rừng”, “Ngàn năm mây bay”…

Sau năm 1975, Kiều Chinh cùng chồng di cư sang Canada, rồi đến Mỹ để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Tính tới thời điểm hiện tại, Kiều Chinh đã có mặt trong 100 bộ phim và chương trình truyền hình của Mỹ. Trong đó có những bộ phim nổi tiếng như The Letter (1986), Welcome Home(1989), What Cooking (2000), Face(2001)...Năm 1996, Kiều Chinh nhận giải Emmy cho phim tài liệu “Kieu Chinh: A Journey Home”. Năm 2003, Kiều Chinh được trao giải thưởng “Thành tựu Suốt đời” (Lifetime Achievement Award).

Đến bây giờ, Kiều Chinh là diễn viên Việt Nam đầu tiên và cũng là duy nhất đạt được những thành tích đáng nể này tại Hollywood.

Hiện tại, dù đang định cư ở Mỹ nhưng Kiều Chinh vẫn có những đóng góp không mệt mỏi thông qua nhiều hoạt động từ thiện trong những lần về thăm quê hương.

Nhan sắc những năm về già của Kiều Chinh.

Người thứ ba trong tứ đại mỹ nhân Sài thành là Kim Cương, bà sinh năm 1937, được mệnh danh là một kỳ nữ của làng sân khấu kịch nói miền Nam lúc bấy giờ bởi không chỉ thu hút khán giả bằng tài năng diễn xuất mà còn bằng nhan sắc mặn mà của mình.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, có mẹ là cố NSND Bảy Nam nên NSND Kim Cương sớm tiếp xúc với sân khấu.

Khác với người bạn thân Thẩm Thúy Hằng, tên tuổi NSND Kim Cương lại gắn liền với sân khấu kịch nói hơn là điện ảnh, mặc dù bà cũng tham gia đóng phim không ít.

Bà nổi tiếng trong những vai kịch buồn rơi nước mắt hay những vai dí dỏm. Giữa thập niên 1950, ký giả Nguyễn Anh Ca đặt biệt hiệu "kỳ nữ" cho bà, từ đó mọi người biết đến danh hiệu Kỳ nữ Kim Cương.

Đồng thời, Kim Cương từng soạn nhiều kịch bản kịch nói với bút danh Hoàng Dũng, nổi tiếng với kịch bản "Lá sầu riêng" (1963),về sau từng đi tu nghiệp Bulgaria ngành đạo diễn.

Mặc dù sự nghiệp đỉnh cao nhưng nữ nghệ sĩ lại khá lận đận trong chuyện tình cảm, bà từng trải qua 5 lần lỡ dở tình duyên. Đến nay, ở tuổi 80, bà sống vui vẻ bên con cháu và vẫn hết mình cống hiến cho công tác thiện nguyện của nước nhà.

NSND Kim Cương.

Cuối cùng, tứ đại mỹ nhân phải nhắc đến cố nghệ sĩ Thanh Nga, bà tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga sinh năm 1942 tại Tây Ninh, là bạn thân với với NSND Kim Cương và NSƯT Thẩm Thúy Hằng, tuy nhiên con đường nghệ thuật của NSƯT Thanh Nga lại tỏa sáng trong lĩnh vực sân khấu cải lương.

Thập niên 1960-1970, nhắc đến Thanh Nga, có thể nói là không ai không biết đến tên tuổi của bà với nhan sắc và tài năng thuộc hàng bậc nhất ở Sài Gòn. Nét đẹp sang trọng, quý phái và đậm chất Á Đông của bà luôn khiến những người mộ điệu phải trầm trồ khen ngợi. Thanh Nga đã được công chúng ưu ái dành tặng cho danh hiệu "nữ hoàng sân khấu".

Năm 1978, sự ra đi bất ngờ của vợ chồng Thanh Nga sau một vụ sát hại đã để lại niềm thương tiếc cho rất nhiều khán giả ái mộ bà. Cho đến tận bây giờ, khi nói đến NSƯT Thanh Nga, công chúng vẫn nhắc đến bà như một nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn bậc nhất trong làng nghệ thuật sân khấu miền Nam.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày NSƯT Thanh Nga rời xa cõi tạm, vào lúc 12h trưa nay, ngày 2/12, kênh youtobe sẽ chính thức phát hành bộ phim tư liệu "40 năm tưởng nhớ đến cố nghệ sỹ tài danh NSƯT – Nữ Hoàng Sân Khấu - Ảnh hậu Á Châu Thanh Nga”.

Lộc Liên

Tổng hợp