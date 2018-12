Nhìn lại 6 đứa trẻ nhà Jolie-Pitt giữa ‘cuộc chiến ly hôn’ của bố mẹ

Mới đây, luật sư của Angelina Jolie thông báo, cặp đôi đình đám một thời đã đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con sau 2 năm tranh chấp và ngay trước thềm phiên tòa cuối cùng xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, người này không tiết lộ chi tiết thỏa thuận với lý do bảo vệ quyền lợi của những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt.

Việc chấm dứt tranh chấp quyền nuôi con không chỉ khiến Angelina Jolie và Brad Pitt “thở phào”, mà cũng giải thoát cho 6 người con của họ khỏi quãng thời gian dài đứng giữa chứng kiến hai người mà họ yêu thương nhất “trở mặt thành thù”.

Ở thời điểm hiện tại, hơn bao giờ hết, cả 6 đứa trẻ nhà Jolie-Pitt trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Họ từng là những “cậu ấm, cô chiêu” hạnh phúc nhất nhì Hollywood, có bố mẹ danh tiếng, cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần, cho đến khi tổ ấm tưởng chừng như vĩnh hằng đó lại sụp đổ trong ngỡ ngàng. Cùng nhìn lại chân dung 6 đứa trẻ nhà Jolie-Pitt giữa lúc “cuộc chiến ly hôn” của “ông bà Smith” sắp đi đến hồi kết.

Maddox

Maddox là con trai đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cậu bé được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi ở Campuchia năm 2002 khi được 7 tháng tuổi.

Ban đầu, ngôi sao “Salt” định nhận nuôi bé Maddox với người chồng thời điểm đó là nghệ sỹ Billy Bob Thornton. Nhưng hôn nhân đổ vỡ, Angelina nhận nuôi con một mình. Năm 2006, Angelina Jolie thành đôi với Brad Pitt. Maddox được đổi sang họ ghép Jolie-Pitt.

Được biết, sau khi nhận nuôi Maddox, đả nữ Hollywood lấy tên con trai cả để đặt tên cho quỹ hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục, sức khoẻ và xây dựng cơ sở hạ tầng, đó là Quỹ Cambodia’s Maddox Jolie-Pitt.

Tuy đang ở độ tuổi thiếu niên, Maddox đã bộc lộ tài năng ở lĩnh vực phim ảnh. Cậu hỗ trợ sản xuất dự án phim của bố mẹ như “By The Sea”, “First They Killed My Father” (phim về nạn diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia_... Maddox cũng góp mặt trong “World War Z” của bố Brad Pitt với vai trò khách mời.

Maddox là đứa trẻ duy nhất trong gia đình Jolie-Pitt không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận phân chia quyền nuôi con của hai ngôi sao đình đám. Maddox đã đủ 17 tuổi, có quyền quyết định cuộc sống của mình theo quy định của pháp luật, không cần đến sự giám hộ của bố mẹ. Mới đây, Angelina Jolie đã tranh thủ chuyến công tác Hàn Quốc để tìm trường đại học cho Maddox tại Seoul.

Zahara

Ngày 6/7/2005, Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi một bé gái 6 tháng tuổi từ một trại mồ côi tại Addis Ababa, Ethiopia. Tên Zahara trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “trong sáng”, còn tên lót là “Marley”, được đặt theo tên của nghệ sĩ huyền thoại Bob Marley, và cũng như các anh em khác, cô bị mang họ ghép của bố mẹ Jolie-Pitt.

Zahara càng lớn càng xinh đẹp, nữ tính. Cô bé được đánh giá có gu trong phong cách thời trang.

Cô bé cũng được mẹ cho tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ như đóng vai quần chúng trong “Maleficent”, lồng tiếng trong “Kung Fu Panda 3” hay tham gia nhiều sự kiện thảm đỏ… Bên cạnh đó, Zahara thường cùng mẹ tham gia các hoạt động từ thiện. Hồi tháng 1, Zahara cùng mẹ và em gái Shiloh đã đến đất nước Syria thăm một trại tị nạn.

Zahara cùng mẹ và em gái Shiloh dạo phố.

Shiloh

Shiloh Jolie-Pitt là con ruột đầu tiên của cặp đôi Brangelia. Tên Shiloh mang nghĩa “Chúa cứu thế” theo tiếng Do Thái.

Để tránh bị truyền thông làm phiền quá nhiều, Jolie và Pitt đã đến Swakopmund (Namibia) trong lúc Jolie mang thai, rồi sinh hạ Shiloh vào ngày 27/5/2006.

Cặp đôi quyết định bán bức ảnh đầu tiên của Shiloh qua Getty Images với mong muốn quyên góp từ thiện hơn là để những tay săn ảnh chụp lại. Tạp chí People và Hello! lần lượt trả 4.1 triệu và 3.5 triệu USD cho bức ảnh theo luật Bắc Mỹ và Vương quốc Liên hiệp Anh, mức giá kỷ lục trong giới nhiếp ảnh báo chí ngôi sao lúc bấy giờ. Số tiền khổng lồ trên đều được quyên góp cho tổ chức UNICEF.

Shiloh càng lớn càng phát triển theo chiều hướng như một cậu con trai. Angelina từng chia sẻ, Shiloh sở hữu phong cách như các cậu bé, thích mặc com-lê hơn váy, cắt tóc ngắn và thậm chí nghĩ bản thân như một anh trai trong nhà.

Shiloh cũng góp mặt trong vài tác phẩm điện ảnh dưới ảnh hưởng của bố mẹ như “Kung Fu Panda 3”, “Maleficent”, “The Curious Case of Benjamin Button”. Bên cạnh đó, cô bé thường cùng mẹ và các anh chị em khác trong nhà tham gia các hoạt động từ thiện trong và ngoài nước.

Pax Thiên

Pax Thiên là người con lớn tuổi thứ 2 trong số 6 đứa trẻ nhà Jolie-Pitt. Angelina Jolie một mỉnh nhận nuôi Pax Thiên vào năm 2007 tại Việt Nam. Khi đó, cậu bé mới 3 tuổi. Do Việt Nam không cho phép các cặp đôi chưa kết hôn cùng đứng tên nhận con nuôi, đến năm 2008, Brad Pitt mới chính thức trở thành cha nuôi hợp pháp của Pax.

Dù sống ở Mỹ từ nhỏ, Pax Thiên được bố mẹ thuê người dạy tiếng Việt. Đồng thời, Angelina từng đưa cậu bé về Việt Nam 2011.

Pax Thiên hiện tại đã cao lớn hơn xưa rất nhiều. Cậu bé 14 tuổi sắp cao bằng mẹ, thường xuyên “tháp tùng” Angelina Jolie đi dạo phố.

Nàng “Lara Croft” từng chia sẻ, Pax Thiên đam mê âm nhạc và chơi DJ. Pax Thiên cùng chị gái Zahara từng xuất hiện trong bom tấn "Maleficent" (Tiên Hắc Ám) của mẹ. Cậu bé cũng tham gia sản xuất bộ phim “First They Killed My Father” cùng anh trai Maddox với vai trò nhiếp ảnh gia. Năm 2018, Pax Thiên và anh trai Maddox được vinh dự cùng mẹ nuôi tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Cặp song sinh Vivienne và Knox

Vivienne và Knox cũng là con ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cặp song sinh chào đời tại Pháp vào 12/7/2008. Ảnh sơ sinh của cặp sinh đôi được tạp chí People và Hello! mua với giá cao hơn ảnh của Shiloh – 14 triệu USD. Số tiền này được đóng góp vào quỹ từ thiện Jolie-Pitt.

Tên lót của bé trai Knox là Léon, được đặt theo tên ông của Brad Pitt, trong khi tên lót của Vivienne là Marchelline, đặt theo tên của mẹ của Angelina.

Angelina từng miêu tả về cặp song sinh: “Vivi rất nữ tính, thanh lịch và tinh tế. Con bé thích hái hoa trong vườn rồi cài lên mái tóc. Trong khi Knox lại là một cậu bé mạnh mẽ thích khủng long và trò đấu kiếm”.

Vivienne Jolie-Pitt từng tham gia phim “Maleficent” của mẹ với vai trò quan trọng – nhân vật Công chúa lúc nhỏ. Được biết, lý do đoàn làm phim mời cô bé đóng phim vì cô bé không tỏ ra sợ hãi trước tạo hình cặp sừng và móng vuốt của mẹ Angelina Jolie.

