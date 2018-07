Nhóm ABBA sau 36 năm: Người ẩn dật, kẻ thành triệu phú

ABBA là chữ cái đầu của tên các thành viên: Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus và Agnetha Fältskog. Bjorn và Benny đảm nhận sáng tác và nắm bản quyền các ca khúc, trong khi Frida và Agnetha có giọng hát trong và cao vút.

Ban nhạc nổi danh từ cuối những năm 1970, đầu 1980 với hàng loạt ca khúc đình đám như Happy New Year, Fernando, Mamma Mia, The Name of the Game... ABBA vẫn là một trong những nhóm nhạc thành công nhất mọi thời, chỉ đứng sau The Beatles về lượng album bán ra. Đến nay, ban nhạc đã bán được hơn 500 triệu bản thu âm.