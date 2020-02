Những điểm đặc biệt trong lễ cưới Tóc Tiên và Hoàng Touliver

Quảng cáo

Kể từ khi chung đội trong chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng phát sóng năm 2015, Tóc Tiên và Hoàng Touliver có hơn 5 năm bên nhau. Suốt thời gian đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau, lộ hình thân mật như khoác vai, ôm eo khi đi ăn chung. Khi mẹ của Hoàng Touliver qua đời, Tóc Tiên đeo khăn tang, đứng trong hàng ngũ người thân.

Tới 9/2019, họ mới chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên từ nhiều năm trước, khán giả đã mặc định đây là một cặp trai tài gái sắc ở showbiz. Mới đây, một khách mời hôn lễ tiết lộ với Zing.vn, lễ cưới của Hoàng Touliver và Tóc Tiên diễn ra vào 20/2. Địa điểm diễn ra hôn lễ được cho là biệt thự tại Đà Lạt của Tóc Tiên.

Lễ cưới diễn ra tại biệt thự sang trọng

Biệt thự của Tóc Tiên tại Đà Lạt được thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng. Từ khi có bản demo, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về căn nhà này. Cách đây ít ngày, một tài khoản mạng xã hội khẳng định biệt thự được hoàn thành không lâu để chuẩn bị cho hôn lễ của Tóc Tiên. Những ngày qua, nữ ca sĩ cũng liên tục check-in tại căn biệt thự của mình. Khán giả cho rằng cô tới đây để hoàn thiện các thủ tục trong ngày trọng đại.

Theo một nguồn tin, biệt thự nằm ở khu sang trọng. Các biệt thự ở khu này thường có diện tích khoảng 300 m2 và giá là trên 10 tỷ đồng. Qua những góc chụp được Tóc Tiên chia sẻ, có thể thấy biệt thự sở hữu view đẹp, khung cảnh thoáng đãng.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

Những ngày qua, một số bạn bè thân thiết của Tóc Tiên như Aiden, nhiếp ảnh gia ruột Milor Trần... cũng tới Đà Lạt. Đặc biệt, bố của nữ ca sĩ trở lại Việt Nam đúng thời điểm này khiến người hâm mộ càng tin chắc lễ cưới của cô đang đến gần.

Hạn chế lượng khách mời

Hoàng Touliver và Tóc Tiên vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Họ yêu nhau nhiều năm nhưng đến tháng 9/2019 mới xác nhận hẹn hò. Dù vậy, cả 2 ít khi chia sẻ về đối phương trên truyền thông ở phương diện tình yêu. Do đó, đám cưới của cả 2 cũng được giữ kín thông tin. Theo nguồn tin của Zing.vn, lễ cưới của họ được tổ chức riêng tư, lượng khách mời chỉ khoảng 50 người, trong đó có những nghệ sĩ thân thiết, chẳng hạn như Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, Cường Seven hay Ngọc Thảo và nhóm bạn thân của hai nghệ sĩ.

Hiện tại, danh sách khách mời chưa được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng điểm ra những cái tên chắc chắn không thể vắng mặt, đó là Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, JustaTee, Rhymastic, Kimmese, Big Daddy, TripleD, Mr.A… Họ cùng hoạt động trong nhóm Space Speakers do Hoàng Touliver làm trưởng nhóm suốt nhiều năm qua.

Lễ cưới vẫn được chính chủ giấu kín thông tin.

Hồi tháng 8/2018, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Tóc Tiên được Hoàng Touliver cầu hôn. Trong bữa tiệc này, những đồng nghiệp thân thiết kể trên cũng có mặt. Khi đó, giọng ca Ngày mai khoác chặt tay bạn trai và vui vẻ chụp hình cùng nhóm bạn.

Trong khi đó, nhóm bạn thân của Tóc Tiên có Mlee, hot girl Ngọc Thảo, Hạt Mít…

Họ thường xuyên tụ tập và cũng góp mặt trong những ngày quan trọng của nhau. Do đó, họ gần như chắc chắn sẽ chứng kiến giây phút trọng đại trong cuộc đời Tóc Tiên. Ngoài ra những người bạn của nữ ca sĩ sinh năm 1989 như Aiden, nhiếp ảnh gia Milor Trần, stylist Kelbin Lei, diễn viên Ben Phạm... đã có mặt tại Đà Lạt từ nhiều ngày qua.

Hướng đến không khí thân mật?

Nguồn tin tiết lộ, ngày trọng đại của Tóc Tiên và Hoàng Touliver được tổ chức kín đáo, hạn chế khách mời và được tổ chức thân mật, đơn giản như một bữa tiệc giữa những người thân thiết. Bên cạnh đó, người này cho biết Hoàng Touliver và Tóc Tiên đã kết hôn từ lâu. Cặp đôi cũng chụp ảnh cưới vào đầu tháng 2 tại Đà Lạt.

Những ngày qua, Tóc Tiên cũng liên tục úp mở trên trang cá nhân. Khi cô bày tỏ tâm trạng hồi hộp, lúc lại viết: “Dù ngay mai có là tận thế, dù thời gian đứng yên lúc này thì em vẫn chẳng hề đổi thay, đôi tay vẫn ôm tình yêu anh…”.

Hoàng Touliver và Tóc Tiên kín tiếng, ít chia sẻ về chuyện tình cảm.

Từ năm 2018, nữ ca sĩ Ngày mai đã tiết lộ mẫu váy cưới trong mơ lên trang cá nhân. Cô đăng ảnh chụp mẫu váy cưới được Gigi Hadid diện trong show diễn Moschino xuân hè 2019. Cô viết: “200% for sure this will be the inspiration for my dream wedding dresses' (tạm dịch: 200% chắc chắn đây sẽ là nguồn cảm hứng cho chiếc váy cưới trong mơ của tôi).

Lúc này, người hâm mộ của cặp đôi đang rất mong chờ được nhìn thấy Tóc Tiên khoác lên mình mẫu váy cưới độc đáo, phần ngực, tay bồng và chân váy xếp nhún tinh tế nhẹ nhàng trong ngày trọng đại với Hoàng Touliver.

