Những lần 'khoe thân' táo bạo của Tóc Tiên trong MV ca nhạc

Sau một thời gian hoạt động ở hải ngoại, năm 2014 Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia thị trường âm nhạc và phát hành MV 'Tell Me Why'. Ngay từ MV 'chào sân' đánh dấu cho sự trở lại của mình, nữ ca sĩ đã khiến khán giả choáng váng khi diện loạt trang phục khoe thân táo bạo.