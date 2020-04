Những ngày không quên 5: Tuyên truyền chống dịch, bố Uyên lại bắt con cưới giữa tâm dịch

Anh Thư (Bảo Thanh) rảnh quá nói dịch ở nhà vui như Tết vì được ở nhà tụ tập. Dương (Bảo Hân) dọa dám đưa lên mạng sẽ bị ném đá. Ông Sơn dặn dò con gái ở nhà cơm nước để mình ra hàng cô Xuyến mua hoa quả. Thư liền bám theo để tính toán vụ tiền mì tôm bị đòi lại.

Xuyến sau khi bị phạt biết xấu hổ

Cô Xuyến xấu hổ, đeo khẩu trang và lảng tránh bố con ông Sơn. Cô Xuyến dạ, thưa với khách khiến Thư cười bò, nói mới lên đồn một hôm đã thay đổi lịch sự nên nếu ở lâu dễ thành người châu Âu. Xuyến nói dối rằng mình là Xao dưới quê lên trông hàng hộ. Thư được đà chọc ngoáy nói Xuyến phạm tội an ninh mạng bị công an bắt, phạt tiền chưa được về. Xuyến còn cố cãi đưa tin sai không làm hại gì đến ai.Sau khi Thư dọa một hồi, rồi nói nhà mình chỉ nên mua hàng ở siêu thị lần cuối, cô Xuyến đành mếu máo bỏ khẩu trang ra khóc lóc. Xuyến nói xấu hổ, vì bị công an bắt lên đồn, một đồn mười mười đồn trăm khiến không dám nhìn ai. Xuyến hứa sẽ không đầu cơ tích trữ, không tung tin đồn nhảm. Xuyến vừa dựa vào ông Sơn liền bị Thư kéo ra, cảnh báo phải cách nhau ít nhất 2m.