Những tác phẩm nghệ thuật khỏa thân nam kinh điển thế giới

Tượng "The Discus Thrower" (Lực sĩ ném đĩa) hay còn có tên gọi khác là "The Discobolus", là một bức tượng đồng nổi tiếng của Hy Lạp. Danh tính của tác giả vẫn chưa được xác định. Hiện bức tượng được trưng bày tại Viện bảo tàng Anh ở London.

"Hermes and the Infant Dionysus", hay còn được biết đến với cái tên "The Hermes of Olympus", là một bức tượng mô tả vị thần Hy Lạp cổ đại Hermes và đứa bé sơ sinh tên Dionysus. Không rõ bức tượng ra đời chính xác vào thời điểm nào và ai là tác giả của nó. Kiệt tác này được phát hiện vào năm 1877, trong đống đổ nát của một ngôi đền thờ nữ thần Hera tại Olympia. Hiện nay, bức tượng được trưng bày tại viện bảo tàng khảo cổ Olympia, Hy Lạp.