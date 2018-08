'Nữ hoàng xăm trổ' Jemma Lucy áo trễ ngực không nội y dạo phố

Ngôi sao của show truyền hình ăn khách Ex On The Beach ở xứ sở sương mù sở hữu thể hình bốc lửa và ngập tràn hình xăm nghệ thuật. Người đẹp 28 tuổi ưa chuộng thời trang hở bạo để khoe tối đa cơ thể kín hình xăm của mình.