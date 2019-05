'Nữ thần Nam Phi' Charlize Theron U50 quyến rũ đầy sức sống

Mỹ nhân sinh năm 1975 nổi tiếng qua hàng loạt phim The Devil's Advocate, Mighty Joe Young, The Cider House Rules và The Italian Job, đặc biệt là vai diễn sát nhân hàng loạt Aileen Wuornos trong phim Monster - bộ phim đã mang về cho cô một tượng vàng Oscar và một giải Quả Cầu Vàng, trở thành người Nam Phi đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục chính về diễn xuất.