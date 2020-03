'ON' lập kỷ lục mới cho nhóm nhạc BTS ở Mỹ

Quảng cáo

Hôm 2/3, Billboard đã công bố Top 10 cho BXH 100 Hot trong tuần này. BXH cho thấy các bài hát phổ biến nhất tại Mỹ trên các thể loại, dựa trên số lần được phát sóng trên radio, doanh số của ca khúc và dữ liệu stream.



Theo đó, "ON" – bài hát chủ đề của album "Map of the Soul: 7" của BTS đã xuất sắc đạt hạng 4 của Billboard Hot 100 - thứ hạng cao nhất mà nghệ sĩ châu Á đạt được.

Đây là bài hát thứ ba của BTS lọt vào Top 10 của Hot 100. Lần đầu tiên BTS làm được điều này là khi Fake Love đạt No.10 vào năm 2018. Lần thứ hai là vào năm ngoái khi Boy With Luv đạt No.8. BTS hiện là nghệ sĩ Hàn Quốc có nhiều bài hát lọt vào Top 10 Billboard Hot 100 nhất từ trước đến nay, vượt qua cả PSY, người có hai bài hát (No.2 với Gang Gang Style năm 2012 và No.5 với Gentleman năm 2013).

Đặc biệt, bài hát lập được thành tích trên mà không có sự hỗ trợ thống kê của radio Mỹ. Đặc biệt, ngoài "ON", BTS còn có 2 bài hát khác lọt vào BXH là "My Time (hạng 84) và "Filter" (hạng 87). Kết quả này khiến BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên có tới 3 bài hát cùng lúc xuất hiện tại Billboard Hot 100 trong 1 tuần.

Trước đó BTS cũng có các ca khúc như Idol (2018) ở vị trí thứ 11, MIC Drop(2017) ở vị trí 28, DNA ở vị trí 67. Có thể nói đây là thành tích đáng nể của các ca khúc Châu Á, vượt qua các ca khúc US, UK để đứng trên BXH âm nhạc đầy khắc nghiệt này.

ON đã ra mắt với lượng phát hành khủng là 86.000 bản, là ca khúc bán chạy nhất ở Mĩ trong tuần này. BTS trở thành nhóm nhạc đầu tiên và là nghệ sĩ thứ hai trên thế giới sau Ed Sheeran chiếm trọn 2 vị trí cao nhất của BXH Digital Song Sales. Tính cả top 10 thì BTS chiếm 7/10 vị trí của BXH.

BTS được Liên đoàn công nghiệp âm nhạc quốc tế bình chọn là nhóm nhạc quốc tế lớn thứ 7 trên thế giới

Cũng trong ngày 2/3, BTS cũng được Liên đoàn công nghiệp âm nhạc quốc tế IFPI bình chọn đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng các ca sĩ/nhóm nhạc trên toàn thế giới Global Artist Chart.

Theo đó, bảng xếp hạng lần lượt theo các vị trí :

1. Taylor Swift

2.Ed Sheeran

3.Post Malone

4.Billie Eilish

5.Queen

6.Ariana Grande

7.BTS

8.Drake

9.Lady Gaga

10.The Beatles

Liên Đoàn đánh giá năm 2019 là năm sự nghiệp đỉnh cao của nhóm nhạc này và rất lâu rồi mới có nhóm nhạc châu Á có thể làm được điều kỳ diệu đó. Bên cạnh đấy, Liên Đoàn cũng đề cập đến các thành tích đáng nhớ của nhóm nhạc: lần đầu tiên tham dự giải Grammy, tour diễn toàn thế giới, tham gia Saturday Night Live, album Map of the soul đạt kỷ lục lượng bán trong nước...

Cũng trong bảng xếp hạng này vào năm 2018, BTS đã được bình chọn đứng ở vị trí thứ 2. Đây là lần đầu tiên mà có một nhóm nhạc Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung làm được điều này.

Liên đoàn công nghiệp âm nhạc quốc tế là tổ chức quốc tế bảo vệ quyền sáng tác của các tác giả, đặt tụ sở ở London. Hàng năm hiệp hội sẽ tổng hợp các số liệu về lượng bán album, lượng tải nhạc trên các trang mạng, lượng steaming để thành lập bảng xếp hạng “ Global Artist Chart”.

Châu Bạch

Theo Yonhaps News