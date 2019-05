Pax Thiên: Từ cậu bé Việt bị bỏ rơi đến con trai minh tinh Angelina Jolie

C. Nhiếp ảnh

Đáp án: C - Ở tuổi 15, Pax Thiên bộc lộ niềm yêu thích với nhiếp ảnh, âm nhạc và nghề DJ. Biên kịch Loung Ung của “First they killed my father” hết lời khen ngợi thiếu niên gốc Việt là nhiếp ảnh gia tài năng.