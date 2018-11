Phản ứng của hoa hậu Phương Nga sau phục hồi điều tra vụ án lừa đảo

Diễn biến được cho là mới nhất trong vụ ông Cao Toàn Mỹ kiện hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo đó là 2 luật sư của ông Cao Toàn Mỹ sau khi hết hạn hợp đồng đã thống nhất cùng thân chủ là sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Trong khi đó về phía Hoa hậu Phương Nga, dư luận khá tò mò xem phản ứng của cô trước sự việc thế nào. Theo đó, dòng trạng thái được chia sẻ gần nhất trên trang cá nhân của Hoa hậu Phương Nga chính là những lời chúc mừng sinh nhật tới người bạn thân Nguyễn Đức Thuỳ Dung vào ngày 22/6. Tức là đúng 1 tuần sau khi Công an Tp.HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi).

Không bận tâm tới thông tin phục hồi điều tra, Hoa hậu Phương Nga vẫn vui vẻ bên người bạn thân Thuỳ Dung.

Tuy nhiên, mặc thông tin phục hồi điều tra vụ án lừa đảo 16 tỷ đồng, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Thuỳ Dung vẫn thản nhiên tổ chức sinh nhật và có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Nga viết: “Happy birthday to you 21/06/2018. Nguyễn Đức Thuỳ Dung- người con gái nhân hậu, dịu dàng và xinh đẹp y như cái tên! May mắn lớn nhất của Bông (tên thân mật của Phương Nga) là luôn có Lu (Thuỳ Dung) bên cạnh”.

Kể từ đó, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga không chia sẻ bất cứ dòng trạng thái hay hình ảnh nào trên trang cá nhân. Cô cũng không lên tiếng trước truyền thông, báo chí liên quan tới vụ kiện của đại gia Cao Toàn Mỹ.

Theo thông tin mới cập nhật của Tiền phong, Ls Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn Ls TP Hà Nội) xác nhận vẫn tiếp tục bào chữa cho Nguyễn Đức Thùy Dung còn Ls Phạm Công Hùng (Đoàn Ls TPHCM) vẫn tiếp tục là người bào chữa cho Phương Nga.

Hiện, nhà chức trách hủy quyết định tạm đình chỉ 8 tháng trước, tiếp tục điều tra các căn cứ cáo buộc Phương Nga và Thùy Dung chiếm đoạt 16,5 tỷ.

Vụ án này như Tiền Phong nhiều lần đưa tin, ngày 21/9/2016, Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, Nga và Dung khai ra ‘hợp đồng tình ái’ khiến dư luận ‘dậy sóng’.

Cuối tháng 6/2017, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM cho rằng vụ án có nhiều tình tiết mới, phản bác cáo trạng truy tố Hoa hậu Phương Nga nên quyết định cho cô và Thùy Dung tại ngoại. HĐXX cũng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, căn cứ buộc tội hai cô gái.

Đỗ Quyên