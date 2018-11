Phương Oanh: Phẫu thuật thẩm mỹ cũng vì tôn trọng khán giả

Nhiều người thắc mắc Phương Oanh bây giờ quá lạ. Trong nhiều phim trước đó Oanh xinh rồi, tại sao phải chỉnh sửa thêm? “Cá nhân Oanh hiểu được bản thân nhất. Khi phim Quỳnh búp bê lên sóng và được đón nhận, mọi người chú ý tới mình hơn. Oanh ý thức mình cần làm đẹp hơn nữa về khả năng diễn xuất, tạo hình bên ngoài. Tất nhiên việc này gây ra điều tranh cãi. Mục đích để bản thân đẹp hơn Oanh nghĩ cũng là cách tôn trọng những người yêu quý Oanh, tôn trọng khán giả”, Phương Oanh nói.

Phương Oanh trong cuộc giao lưu với khán giả chiều 25/11. Ảnh: Mạnh Thắng

Thời gian qua sau khi Phương Oanh khác lạ sau khi can thiệp thẩm mỹ nhiều người “nói ra nói vào”. Chính mẹ của nữ diễn viên đứng ra bênh vực con gái. “Tất cả quyết định từ trước tới nay từ đai học, làm người mẫu, rẽ ngang sang nghề diễn viên, con đường của Phương Oanh không dễ dàng. Bố mẹ Phương Oanh chưa bao giờ nghi ngờ, phản đối con bất cứ điều gì. Ngay cả thời điểm đầu tiên khi tôi về nhà với gương mặt sau phẫu thuật còn biến dạng, bố mẹ nhìn không nói gì. Bố mẹ tôi không bao giờ tỏ ra xót con trước mặt”, Phương Oanh tâm sự.Trong chuyến tới Hàn Quốc vừa rồi, Phương Oanh cắt mí mắt, sửa mũi và chỉnh mặt Vline. Nữ diễn viên Quỳnh búp bê thẳng thắn chia sẻ chuyện hai mắt không đều nhau, việc cắt mí mắt giúp cửa sổ tâm hồn thêm cuốn hút. Trước đây Phương Oanh từng can thiệp mũi nhưng chưa đẹp, nên cố quyết định can thiệp trong chuyến đi Hàn.