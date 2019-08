Quyền Linh 'đứng hình' với anh chàng 28 tuổi vẫn thích 'sờ ti' mẹ ở show hẹn hò

Quảng cáo

Theo đó, chàng trai nói trên tên là Phạm Hoàng Phúc (28 tuổi ở Vĩnh Long) đang làm nhân viên bán vải ở chợ Bến Thành; cô gái được chương trình kết đôi với anh trong tập này là Trần Nguyễn Ngọc Vy (28 tuổi), đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện Q5, TP.HCM.

Trên sân khấu, khi nói về ưu điểm của bản thân, Hoàng Phúc cho biết mình nấu ăn được, biết quan tâm đến mọi người.

Hồng Phúc trong "Bạn muốn hẹn hò".

Còn về nhược điểm, anh dí dỏm kể rằng mình có khá nhiều tật xấu như ngủ hay ngáy và nói nhảm. “Còn tật xấu lớn nhất là dù đã lớn như vậy rồi nhưng tôi vẫn thích “sờ ti mẹ”.

Nghe vậy, Quyền Linh tỏ vẻ “đứng hình” còn Nam Thư phải hoảng hốt thốt lên “hả?” khiến Hoàng Phúc phải nhắc lại tật xấu trên, lúc này nữ MC liền đưa tay lên che miệng thể hiện sự ngạc nhiên rồi lập tức đứng lên để sang nhìn mặt chàng trai.

Tiếp đó, chàng trai giải thích rằng: “Vì nhà ở dưới quê chật, tối ngủ chỉ có hai mẹ con thì tôi hay mân. Bây giờ tôi về quê mà tôi không “làm”, giống như mẹ bị thiếu cái gì đó”, khiến hai MC phải bật cười. Nam MC hài hước: “Thôi cũng bình thường mà, con với mẹ thì được chứ đừng có qua người khác là được rồi”.

Trải lòng về hoàn cảnh gia đình, Hoàng Phúc cho biết cha mẹ anh chia tay từ lúc nhỏ nên anh hay ngủ với mẹ. Đặc biệt nhờ tật xấu "sơ ti mẹ" của anh mà phát hiện mẹ bị ung thư vú. “Tôi thấy có gì đó cộm lên, dẫn mẹ đi khám thì bác sĩ báo phải mổ gấp vì nó ở cuối giai đoạn 3, chuyển sang giai đoạn 4 rồi. Hiện tại thì mẹ em đã hóa trị, xạ trị xong rồi”, chàng trai kể lại.

Lúc này, Nam Thư hài hước nói: “Khuyến khích những chàng trai vẫn còn mân vú mẹ thì cứ tiếp tục nha. Nhờ vậy mà phát hiện ung thư cho mẹ”.

Ngọc Vy.

Nói về dự định tương lai, chàng trai 28 tuổi chia sẻ rằng sau này nếu có thể tự mở một sạp vải, anh sẽ đón mẹ lên. Nghe vậy, cả Quyền Linh và Nam Thư cũng tranh nhau làm gương mặt đại diện cho sạp vải của Hoàng Phúc. Đồng thời, nói về mẫu bạn gái lý tưởng, Hoàng Phúc cho biết anh thích bạn gái dáng hơi ốm, khuôn mặt V-line một chút. Tính cách hòa đồng, hoạt bát và nói nhiều là những yếu tố gây ấn tượng được với anh.

Đối với Ngọc Vy, cô cho biết vì công việc điều dưỡng thường xuyên phải trực đêm nên cô không có thời gian hẹn hò, bên cạnh đó, Ngọc Vy cảm thấy còn rất nhiều điều muốn học hỏi nên không xác định chắc chắn cho tương lại. Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, cô tâm sự mong muốn một người làm bên kỹ thuật hoặc công nghẹ thông tin, tính cách vui vẻ là được.

Khi hàng rào được hé mở để cặp đôi chạm mặt, Hoàng Phúc gây bất ngờ vì đòi “sở thử 3 vòng” của Ngọc Vy trước khi trao quà gặp mặt. Giải thích về yêu cầu gây sốc của mình, chàng trai cho biết vì anh làm thợ may, muốn tặng bạn gái một sấp vải để may áo dài và nếu cô gái không ngại thì có thể để anh đo ở sân khấu rồi về may luôn. Sau đó, Hoàng Phúc rút thước dây trong túi và đo cho Ngọc Vy, thậm chí anh còn nói về từng số đo khiến khán giả bật cười.

Cuối cùng Hồng Phúc và Ngọc Vy đã bấm nút đồng ý hẹn hò khiến khán giả phấn khích vỗ tay liên tục.

Lộc Liên