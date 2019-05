Quyết định gây sốc của Thanh Hà ở The Voice bị chỉ trích là ích kỷ

HLV Thanh Hà cho rằng cả hai học trò đã biết lắng nghe và làm rất tốt khiến chị rất hài lòng. Và kết quả, Thanh Hà chọn thí sinh Bùi Tuấn Anh đi tiếp vào vòng trong. Đặc biệt, nữ HLV đã quyết định cho Nguyễn Hoài Vũ ngồi vào chiếc ghế Chờ.

Tiếp nối đêm thi là phần thi của Layla và Vũ Hoàng My. HLV Tuấn Ngọc cho thí sinh tự lựa chọn ca khúc để dự thi và cảm nhận ca khúc "Ngày nắng" của Hoàng My lựa chọn phù hợp với Layla hơn và khuyên Hoàng My phải làm chủ hơn về kỹ thuật thanh nhạc.