'Quỳnh búp bê' bật khóc khi nhiều cô cave muốn bỏ nghề sau xem phim

Mới đây, một số fan lâu năm của Phương Oanh đã quyết định cùng nhau tổ chức một buổi giao lưu nhỏ với nữ diễn viên để chúc mừng thành công của Phương Oanh với vai diễn "Quỳnh búp bê" cũng như bộ phim cùng tên. Buổi gặp mặt không được thông báo rộng rãi và chỉ giới hạn trong khoảng 20 người, hầu hết là khán giả yêu mến Phương Oanh từ nhiều năm nay, khi "Quỳnh búp bê" chưa lên sóng.

Phương Oanh rất bất ngờ vì được chào đón với backdrop lớn in hình cô và những lọ cúc hoạ mi tươi tắn - loài hoa gắn liền với cuối thu, đầu đông Hà Nội.

Không chỉ có những chia sẻ về vai diễn, Phương Oanh đã bất ngờ khoe tài ca hát, thể hiện ca khúc theo yêu cầu - “Người hãy quên em đi” khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh tài năng diễn xuất, Phương Oanh còn sở hữu chất giọng mượt mà. Nhiều người từng lầm tưởng nữ ca sĩ hát nhép trong phim "Quỳnh búp bê" nhưng sự thật không phải vậy. Nữ ca sĩ luôn thể hiện giọng hát thật trong những phân đoạn cần thiết.

Phương Oanh đã rơm rớm nước mắt và ôm chầm lấy khán giả thực hiện video phỏng vấn các cô "gái ngành".

“Đọc kịch bản, Oanh biết đây là phim về “gái ngành” hay còn gọi là “cave”. Tôi chỉ nghĩ đây là một vai diễn khó chứ không hề coi thường hay bận tâm về việc mình sẽ hoá thân vào vai “gái ngành”. Trong suốt quá trình làm phim, tôi yêu quý và đồng cảm, thương xót nhân vật của mình.

Bao nhiêu tâm tư tình cảm, tâm huyết tôi dành cho vai diễn cũng vì truyền tải sự cảm thông đến những cô gái rơi vào số phận bất hạnh và giá trị nhân văn của phim. “Quỳnh búp bê” truyền đi thông điệp mong xã hội hãy dành cho những cô gái bất hạnh sự bao dung, nồng hậu vì họ dù ít hay nhiều đều do số phận, định mệnh an bài khi theo con đường đó. Giá trị nhân văn đó là lý do Oanh nhận vai này mà không bao giờ bận tâm, sợ điều tiếng”, Phương Oanh bày tỏ.

Hiểu được giá trị mà bộ phim mang lại cho xã hội nên khi bị hiểu lầm, Phương Oanh luôn lên tiếng bảo vệ vai diễn của mình.