Quỳnh búp bê tập 27: Quỳnh lại bị bố dượng hãm hiếp?

Đào sau khi xảy ra chuyện luôn được Quỳnh theo sát. “Đào mọi chuyện qua rồi, chị thay chị Lan chăm sóc cho em. Nhưng em phải tuyệt đối nghe lời chị”, Quỳnh nói.

My sói cố tình nhắn tin dọa Đào không chịu nghe điện thoại sẽ tung clip, buộc Quỳnh phải liên lạc lại. Trước đó, My sói ép lão bố dượng Quỳnh phải kể tường tận mối quan hệ của hai người mới chịu giúp lão tiếp cận Quỳnh. Quỳnh dọa sẽ báo công an vì vụ cho Đào uống thuốc kích dục, không những không sợ My sói còn hẹn Quỳnh tới nhà riêng tiếp khách.

Ký ức đau đớn của Quỳnh khi phải gặp lại gã bố dượng biến thái

Quỳnh nhắm mắt đưa chân vì muốn cứu Đào, nhưng đau đớn thay người khách ấy chính là gã bố dượng biến thái hại đời con gái của cô năm 17 tuổi. "Dượng tìm con lâu lắm rồi, nhìn con nhìn cư thể con dượng không thể chịu nổi", gã bố dượng nói và lao vào Quỳnh. Mặc cho cô vùng vẫy, chửi bới rằng cô ghê tởm lão, lão không chút xúc động: "Dù có ghê tởm em cũng không thoát khỏi tay anh đâu".

Thất thểu trở về từ nhà My sói, Quỳnh lại sống lại những ký ức kinh hoàng khi bị chính gã bố dượng làm hại. “Tôi cứ nghĩ mình có thể quên quá khứ, nhưng kể từ khi gặp lại người đàn ông đó, tôi lại sống lại nỗi đau đớn ê chề mất đi gia đình, bị cha dượng lạm dụng. Nỗi ô nhục tôi phải chịu đựng bao năm nay còn lâu mới hết được. Tôi căm thù người đàn ông đó. Hứa hẹn sẽ chiều chuộng lão để lão buông tha. Tôi có một mục đích duy nhất là bắt ông ta phải rtar gì, như thế tôi mới nhẹ lòng”, Quỳnh tự nhủ.

Quỳnh muốn chết đi, nhưng nghĩ tới con cô lại gượng dậy để vượt qua đau khổ

Quỳnh ngất đi khi về tới nhà, phải đưa vào viện cấp cứu. Cô suy nhược cơ thể trầm trọng, thiếu máu. Thấy tình cảnh Quỳnh quá bi thương, Nghĩa không đành lòng đứng nhìn nên nhờ Thịnh giúp Quỳnh. “Tôi biết nhờ anh như thế này không phải, nhưng Quỳnh nó khổ quá rồi”, Nghĩa nói với Thịnh.

Quỳnh ngất đi khi về tới nhà, phải đưa vào viện cấp cứu. Cô suy nhược cơ thể trầm trọng, thiếu máu. Thấy tình cảnh Quỳnh quá bi thương, Nghĩa không đành lòng đứng nhìn nên nhờ Thịnh giúp Quỳnh. "Tôi biết nhờ anh như thế này không phải, nhưng Quỳnh nó khổ quá rồi", Nghĩa nói với Thịnh.

Thịnh khẩn thiết nhờ Vũ giúp xử lý clip Đào. "Nếu là việc của chú anh không nề hà bất cứ việc gì, nhưng nếu liên quan đến cô ta thì không bao giờ". Thịnh chưa chịu thua: "Coi như anh vì chị em vậy, em xin anh đấy. Anh nghĩ chị em ở dưới suối vàng đồng tình với những việc anh đã làm à. Không bao giờ". Thịnh còn nói nếu không giúp, Vũ cứ coi như không có đứa em này trên đời.

Gượng dậy sau khi từ bệnh viện về, Quỳnh gặp Lan ở nhà thương điên. “Chị có biết em đang khổ thế nào không. Em không muốn sống nữa đâu. Giá mà người điên là em thì tốt biết mấy. Em sẽ không phải nhớ gì nữa cũng khong nhận ra ai cả, hông có quá khứ, không đau khổ nữa”, Quỳnh nói trong nước mắt. Trong chút tỉnh táo xót lại của Lan, Lan hét lên khi Quỳnh nói muốn chết. Lan lau nước mắt cho Quỳnh, cài hoa lên tóc. Quỳnh tự nhủ phải mạnh mẽ, phải vượt qua tất cả để đi tìm đứa bé, để đón Lan về và sống nương tựa vào nhau như xưa.

Quỳnh nhận ra con trai Sau khi giúp đỡ Thịnh xử lý My sói, Vũ và Thịnh lại lần nữa đề cập chuyện Quỳnh là mẹ đẻ của bé Minh. “Anh có thấy bé Minh càng lớn càng giống Quỳnh sao”. Vũ không đồng tình, nhưng Thịnh chưa chịu từ bỏ: “Đứa trẻ nào cũng cần có mẹ nó ở bên”. Vũ lí lẽ với người mẹ như thế, hoàn cảnh như thế không ít thì nhiều cũng có thể ảnh hưởng tâm lý đứa bé. Thịnh cố tình thuyết phục Vũ rằng đứa trẻ nào cũng cần có mẹ. “Sự thật không phải lúc nào cũng cần thiết. Gánh nặng nuôi con có thể đẩy cô ta lại con đường làm gái”, Vũ tuyên bố.

Trong lần tới nhà Thịnh để cảm ơn chuyện anh giúp đỡ lấy lại clip của Đào, Quỳnh nhìn thấy bé Minh và cô nhận ra con mình. Quỳnh lao vào ôm ấp và kéo tay thằng bé bỏ chạy. Đúng lúc xe ô tô của Vũ lao tới, cô nhận được cái tát.

Thịnh đưa Quỳnh tới nhà Vũ, nhưng Vũ chỉ tiếp riêng Quỳnh. Quỳnh xin gặp con để nhìn con thêm một lúc. “Cô muốn bao nhiêu tiền về quê làm lại cuộc đời”, Vũ hỏi. “Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con tôi thôi”, Quỳnh đáp. Sau khi nói rằng con không muốn gặp Quỳnh, Vũ đổi giọng nói rằng hiện tại đứa bé đang có cuộc sống quá tốt và nói Quỳnh không đủ tư cách làm mẹ.

Sự chịu đựng vượt quá giới hạn, Quỳnh phản ứng: “Tại sao anh lại nói như thế? Vì trong mắt anh tôi chỉ là một con cave chứ gì? Vậy tôi hỏi anh, anh có dám khẳng định chưa một lần nào đi chơi gái không? Vậy tại sao chỉ có lũ cave mới bị khinh bỉ, còn lũ đàn ông chơi gái các anh vẫn sống tốt thế. Lại cho mình quyền đạo mạo và phán xét người khác”. Quỳnh bị Vũ bóp cổ, đuổi ra khỏi nhà. Quỳnh tuyên bố sẽ chưa chịu dừng lại, sẽ giành lại quyền nuôi con.

Vũ không cho Quỳnh nhận con, cho rằng cô không đủ tư cách làm mẹ

Sau cuộc nói chuyện với Quỳnh, Vũ gặp bé Minh. Đứa bé thắc mắc rằng cô ấy là ai mà gọi con là con, tại sao không có mẹ đưa tới lớp. Vũ hỏi bé Minh liệu một ngày anh không ở bên, con có nhớ bố không. Vũ bắt đầu tính tới chuyện sẽ có lúc không thể giữ bé Minh bên cạnh, dù anh nuôi bé Minh từ lâu và coi nó như con.

My sói nói với bố dượng Quỳnh về đứa bé

My sói sau khi bị dằn mặt vẫn không có dấu hiệu sợ hãi. Nắm được điểm yếu của gã bố dượng biến thái, My sói tiết lộ cho gã rằng Quỳnh từng có đứa con, đứa con đó giờ lưu lạc và chính ả biết thông tin. My sói còn khai thác được lí do vì sao gã bố dượng đắm đuối Quỳnh. Gã chính là kẻ tìm được kỳ nam, trở thành đại gia buôn trầm. Gã giải thích, trong đêm mơ thấy Quỳnh nhìn gã đầy trách móc, bỏ chạy. Gã đuổi theo và sáng hôm sau tìm thấy kỳ nam. "Quỳnh chính là báu vật của đời anh", gã nói với My sói. My đồng tình: "Chẳng trách dân lô đề cờ bạc thích ngủ với nó, vì nó xuân".

Tất cả ân oán, số phận của các nhân vật Quỳnh búp bê sẽ được giải quyết trong tập cuối 28, phát sóng 21h30 tối 20/11 trên VTV3.

Bảo Hân