‘Rap Việt’ bùng nổ với đại chiến Sơn Tinh – Thủy Tinh, Karik tung nón vàng cuối cùng

Quảng cáo

Đội của huấn luyện viên Binz có thể nói là một trong những phần thi được khán giả kỳ vọng và đón đợi nhất trong "Rap Việt". Tập 10 khép lại vòng Đối Đầu, Binz xuất sắc ghép cặp, biến những trận đấu thêm phần "nảy lửa", nghẹt thở, đưa người xem đi từ cảm xúc hoài niệm đến thăng hoa.

Đội HLV Binz

Màn trình diễn để lại ấn tượng nhất trong tập vừa rồi phải kể đến trận đại chiến "Sơn Tinh - Thủy Tinh" giữa R.Tee và Ricky Star. Đây là hai thí sinh cân tài cân sức và được nhận định là bước đi táo bạo của Binz. Do vậy, màn kết hợp này đã tạo ra một cơn địa chấn lịch sử cho "Rap Việt".

Không cần phải đau đầu về việc phân vai, vì như một định mệnh, có lẽ Sơn Tinh – Thủy Tinh đã được “đo ni đóng giày” khi Ricky Star cho biết mình mang mạng Hỏa còn R.Tee cũng tiết lộ mình mang mạng Thủy.

Mở đầu với tiếng trống đồng mạnh mẽ xen kẽ tiếng voi reo hùng vĩ, Ricky Star và R.Tee đã xuất sắc bảo toàn được những chi tiết đặc trưng của câu chuyện bằng cách khéo léo đưa nó vào tác phẩm thật hoàn hảo.

R.Tee (áo xanh) và Ricky Star (áo đỏ) Màn trình diễn mang âm hưởng dân gian

Quả đúng là học trò của BigCityBoi không lệch đi đâu, Ricky Star khiến 2 giám khảo Rhymastic và Justatee ngây ngất, phấn khích vì màn “thả thính” - "ngọt như mía lùi". Thủy Tinh – R.Tee cũng chẳng kém cạnh là bao khi vận dụng khả năng chơi chữ thần sầu với những cụm từ đủ ngầu để làm gục ngã bất kỳ nàng Mỵ Nương nào. Đây thực là một bữa tiệc âm nhạc mang màu sắc hùng tráng, tái hiện những điều kỳ vỹ trong truyền thuyết từ cội nguồn dân tộc.

Trước màn trình diễn tuyệt vời này, MC Trấn Thành khẳng định: “Rất cảm ơn Binz đã đưa ra một quyết định táo bạo và đây là lịch sử của Rap Việt”. Chia sẻ thêm về điều này, nam MC cảm kích đến rơi nước mắt khi cả hai thí sinh đã rất xuất sắc trong việc truyền tải câu chuyện truyền thuyết một cách rất văn minh và hiện đại.

HLV Suboi phấn khích hơn bao giờ hết với lời nhận định: “Rõ ràng, bài này là bài được đầu tư nhất trong chương trình". Karik thán phục: “Đây có lẽ là sự quyết định đúng đắn nhất của Binz từ trước tới giờ mà Karik phải thừa nhận thêm một lần nữa. Để đưa 2 bạn này vào với nhau làm nên điều như Binz nói, đàn ông nói được làm được: tạo nên lịch sử”.

Về phần hai giám khảo, JustaTee rất thích những điểm nhấn về punchline của R.Tee nhưng lại bày tỏ về sự tiếc nuối đối với Ricky Star vì những gì anh mang đến vẫn còn an toàn quá so với sự đột

phá của đối thủ. Đồng quan điểm với Justatee, Rhymastic nhận xét: “Bài này Ricky Star hơi an toàn, đối với anh thì khi mà em sử dụng lại flow ở vòng 1 em đã sử dụng rồi, chính vì thế anh hơi tiếc điều đó, anh mong chờ sự biến đổi lắt léo hơn nữa bởi vì anh biết khả năng thích ứng của em là rất kinh khủng và em có thể làm chủ mọi cuộc chơi”.

Sau thời gian suy nghĩ, ban giám khảo đồng lòng chọn R.Tee là "chiến binh" bước tiếp vào vòng sau của đội Binz. Trong tình thế Ricky Star bị loại, Karik khiến khán phòng vỡ òa vì tung nón vàng cứu thí sinh. Anh khẳng định: “Karik nghĩ Ricky Star xứng đáng với tất cả sự bình tĩnh và cố gắng, nhanh nhẹn của bạn ấy. Và bên cạnh đó, Karik muốn có một trận tái đấu đúng nghĩa đen của đội mình và đội Binz…”.

Đây là nóng vàng thứ 5 mà Ricky Star nhận được

Bên cạnh đó, còn những phần đối đầu ngoạn mục khác từ đội Binz rất đáng thưởng thức. Hành Or, 16 Typh, RPT Gonzo và Thành Draw cùng R.Tee chính là những cái tên được đi tiếp vào vòng 3 tới đây.

Hà Trang