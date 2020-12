Sao truyền hình 9x Amber Turner quyến rũ ngất ngây ở biển

Người đẹp sinh năm 1993 hiện là một trong những ngôi sao truyền hình thực tế hot hàng đầu xứ sương mù. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp với thần thái sang chảnh và body săn chắc nóng bỏng, đặc biệt là cơ bụng số 11 rõ nét đáng ngưỡng mộ.

Cô tham gia show truyền hình thực tế The Only Way Is Essex hồi năm 2017 và nhanh chóng gây chú ý với công chúng bởi sắc vóc hoàn hảo

Góc nghiêng "thần thánh" của Amber Turner đốn tim các chàng trai

Mới đây cô chia sẻ đã giảm được 1,5 kg sau khi thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện. Hiện Amber Turner có hơn 800 ngàn người hâm mộ theo dõi trên Instagram.