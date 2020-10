Sao truyền hình 9x Anh quốc nóng bỏng, tình tứ bạn trai ở biển

Gắn bó với nhau kể từ khi Amber Turner tham gia show truyền hình thực tế The Only Way Is Essex hồi năm 2017, nhưng cặp đôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ tháng 5 năm ngoái.

Hình ảnh cặp đôi tình tứ, tay trong tay lãng mạn trước công chúng, trong các kỳ nghỉ bên nhau luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa, ghen tị.

Mỹ nhân sinh năm 1993 sở hữu body nóng bỏng với đường cong thể hình "bốc lửa", cô nhanh chóng nổi lên sau khi tham gia truyền hình thực tế.

Amber Turner và Dan Edgar hiện là một trong những cặp trai tài gái sắc của truyền hình Anh quốc

Shoot hình khóa môi ngọt ngào giữa sóng biển đẹp như tranh

Cặp đôi nhận được ủng hộ và chúc phúc từ người hâm mộ

Amber Turner hiện có gần 800 ngàn lượt theo dõi trên Instagram.