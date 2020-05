Sao truyền hình Anh quốc thả dáng quyến rũ với áo tắm

Georgie Clarke là nữ diễn viên của show truyền hình thực tế Survival Of The Fittest ở xứ sở sương mù

Không phải là người mẫu nhưng cô lại có body cân đối, thon nuột và gương mặt xinh đẹp ấn tượng, nhất là đôi mắt sâu thẳm hút hồn người nhìn.

Do vậy, chỉ góp mặt trên Survival Of The Fittest trong 5 ngày ngắn ngủi hồi đầu năm 2018 nhưng cũng đủ để mỹ nhân 9x "lọt mắt xanh" công chúng ở Anh.

Sau khi rời show thực tế, Georgie Clarke cho biết nhờ sự nổi tiếng mà cô được nhiều người biết đến, có cơ hội để tham gia showbiz sâu hơn và nhận được nhiều lời mời quảng cáo

Georgie Clarke hiện vẫn muốn được tham gia truyền hình thực tế và show cô mong muốn góp mặt là Đảo tình yêu (Love Island).