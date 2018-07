Sao truyền hình Mỹ Danielle Savre diện áo tắm giữa hoang mạc

Với gương mặt cá tính sắc sảo, Danielle thường xuyên góp mặt trong các phim truyền hình và điện ảnh hành động, kinh dị như: Deep Blue Sea 2, Wild About Harry, The X-Files, Supernatural, Too Close to Home, The Perfect Stalker... và sắp tới là phim Station 19 dự đoán sẽ gây sốt trong thời gian tới.