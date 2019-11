Sau hình ảnh tiều tuỵ, Johnny Trí Nguyễn ‘lột xác’ gây ngỡ ngàng

Nam diễn viên từng thành công với những vai đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim Hollywood như: We Were Soldiers, Spider-man (đóng thế cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero Of The Federation, Spider-man 2 (đóng thế cho Spider-man trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc)… và hàng loạt bộ phim nổi danh khác.