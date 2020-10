Showbiz 1/10: Hari Won, Thúy Ngân bức xúc vụ con cái hành hạ cha mẹ già

Quảng cáo

Hari Won, Thúy Ngân bức xúc trước những vụ con cái hành hạ cha mẹ già



Theo đó, Thúy Ngân đã thẳng thắn đề cập đến mặt trái của xã hội khi gần đây có một vài vụ việc con cái bất hiếu, hành hạ cha mẹ già gây rúng động dư luận. Nhắc tới vấn đề này, nữ diễn viên rất bức xúc: “Cha mẹ là người từng rất kiên nhẫn bón từng muỗng cơm khi con còn nhỏ, mà tại sao khi lớn lên họ lại đối xử với cha mẹ tàn nhẫn như vậy?”. Tất cả dàn nghệ sĩ đều bày tỏ sự bất bình trước những sự việc này. NSND Lê Khanh tiếp lời: “Chị nghĩ những chuyện đó xảy ra đều xoay quanh vấn đề kinh tế. Có rất nhiều vở kịch từng nhắc tới, thậm chí là con cái còn đem cân ký cha mẹ để tị nạnh nhau. Người này ghen tị cho rằng cha mẹ thương người kia hơn, từ đó thù ghét đấng sinh thành”. Trong khi đó, nữ ca sĩ Hari Won bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Tài sản là quyền lực cuối cùng của người già. Bởi vậy em luôn nói rằng mẹ phải giữ hết tài sản, không được cho ai hết, rồi sau này đem làm từ thiện cũng được, con không bao giờ đụng tới”. (Theo Phụ nữ Việt Nam)

Vì đâu Nguyễn Quang Thiều từ chối nhận giải thưởng Dế Mèn?

Ban Tổ chức giải thưởng Dế Mèn lần thứ nhất trao thưởng chiều 29/9. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều vinh dự được trao giải “Hiệp sỹ Dế Mèn” là giải cao nhất, cùng với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thế nhưng Nguyễn Quang Thiều từ chối nhận vinh dự này. “Mặc dù tôi rất yêu thích giải thưởng Dề Mèn nhưng tôi không thể nhận giải”, ông nói. Không chủ động gửi tác phẩm dự thi, là do Ban Sơ khảo tuyển chọn và đề cử, cuốn sách “Chuyện của anh em nhà Mem và Kya” nhận 100% phiếu bầu của Ban chung khảo. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều là 1 trong số 7 thành viên Ban giám khảo và ông cũng không tự bỏ phiếu cho mình. “Có những giải thưởng bị mất đi giá trị vì thành viên trong ban giám khảo được giải, và giải đó không thuyết phục. Có thể giải thưởng Dế Mèn năm nay chưa hẳn trọn vẹn, nhưng tôi muốn nó trọn vẹn theo một nghĩa khác. Đó là thái độ của người chấm giải, sự uy tín và là bước đệm cho những mùa giải tiếp theo. Tôi rút khỏi giải là một thái độ để chúng tôi tôn trọng giải đó cao hơn nữa”, Nguyễn Quang Thiều trả lời BTC. (XEM CHI TIẾT)

Minh chứng tình yêu vĩnh cửu, NSƯT Mạnh Dung thắm thiết hôn vợ Thanh Dậu sau 60 năm

NSƯT Mạnh Dung – người được biết đến với biệt danh “Ông Ba bắt rắn” trong bộ phim “Đất Phương Nam” khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ về chuyện tình yêu viên mãn, hạnh phúc với NSƯT Thanh Dậu (đoàn cải lương Kim Chung). Sau hơn 60 năm bên nhau, hai người vẫn ngọt ngào xưng hô "anh - em", từng cử chỉ, hành động đều tràn đầy tình cảm như thuở mới yêu. Trở thành khách mời trong chương trình “Chị em chúng mình” tập 11 phát sóng trên VTV3, vợ chồng "ông già Nam bộ" là một minh chứng sống cho tình yêu vĩnh cửu. Nhân tại chương trình, NSƯT Thanh Dậu mang đến một kỷ vật mà bà đã giữ gìn suốt hai chục năm qua. Bà kể, trong chuyến đi công tác tại Pháp, dù đồng lương ít ỏi nhưng chồng vẫn cố dành ra chút tiền để mua quà cho vợ con. Hồi đó, bà không có điều kiện để sử dụng những hộp phấn son đắt tiền, chỉ thường dùng đồ thường dân. Bởi vậy, khi nhận món quà là hộp phấn xịn, bà rất bất ngờ và háo hức. Đến tận bây giờ, nữ nghệ sĩ luôn cất giữ cẩn thận, trân trọng món đồ coi như đây là cột mốc cho “tình yêu nghệ thuật”. Thỉnh thoảng trong dịp đặc biệt như Tết, dự đại hội,…bà mới sử dụng. (XEM CHI TIẾT)

Chi Pu được báo Trung tôn ‘Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam’, đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh

Mới đây, trang Sina của Trung Quốc gây chú ý với bài viết có tựa đề “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam, nữ thần quốc bảo nhan sắc, đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh”. Đáng nói hơn, nhân vật chính trong bài đăng là nữ ca sĩ, diễn viên Chi Pu. Chi Pu "lọt mắt xanh” của dân mạng và truyền thông Hoa ngữ khi trở thành gương mặt quảng cáo cho một dòng điện thoại của đất nước tỷ dân. Theo Sina, Chi Pu chưa hẳn là ngôi sao đình đám nhất V-biz, nhưng cô hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”. Bài báo giới thiệu nhiều thông tin về Chi Pu như sinh năm 1993, từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp khi mới 16 tuổi. Sina còn khen Chi Pu có thành tích học tập tốt khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô được so sánh với “hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên, vừa có nhan sắc, vừa có thân hình, vừa có học vấn. “Trước khi ra mắt, cô ấy đã nổi tiếng từ trong trường học. Cô được nhiều công ty giải trí ưu ái và muốn ký hợp đồng. Năm 2013, cô trở thành diễn viên trong một bộ phim sitcom chiếu trên đài truyền hình Việt Nam”, bài báo viết. (XEM CHI TIẾT)

Vợ chồng tài tử 'Nấc thang lên thiên đường' kỷ niệm 12 năm ngày cưới

Trên trang cá nhân, Son Tae Young đăng ảnh ấm áp bên chồng và bày tỏ tình yêu: "Hôm qua là ngày kỷ niệm 12 năm. Dù còn rất nhiều cảnh quay nhưng chúng tôi đã cùng nhau đi ăn trưa sớm một chút. Xin chúc mừng và cảm ơn! Kỷ niệm ngày cưới... Em yêu anh!". Ban đầu, khi mới thông báo hẹn hò và kết hôn, chuyện tình cảm của Kwon Sang Woo và Son Tae Young không được các fan ủng hộ bởi người đẹp từng bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ và có tình ái phức tạp. Để rồi sau 12 năm, cả hai đã chứng minh tình cảm bền chặt, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thị phi sóng gió để chung sống hạnh phúc, trở thành một trong những cặp sao viên mãn đẹp đôi nhất showbiz xứ kim chi. (XEM CHI TIẾT)

Sao Hàn Quốc kể chuyện ‘phòng the’ với chồng kém 18 tuổi trên truyền hình

Ngày 28/9 vừa qua, Hoa hậu Ham So Won xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong chương trình “Difficult Couples” (tạm dịch: Những cặp đôi khó đỡ) của Channel A. Tại đây, người đẹp 45 tuổi bất ngờ tiết lộ về “hoạt động đêm khuya” với chồng trẻ Jin Hua. Khi người dẫn chương trình Hong Jin Kyung hỏi về cảm giác sống với người chồng kém 18 tuổi, Ham So Won trả lời: “Anh ấy mới 27 tuổi nên vẫn rất mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Nó giống như sống một cuộc đời mà bạn không thể ngừng cười”. Tiếp đó, người dẫn khác, Lee Yong Jin, hỏi nàng hậu U50 từng xem “Difficult Couples” cùng với chồng trước đây chưa. Ham So Won đáp lại đầy ẩn ý: “Chúng tôi rất ‘bận’ khi Mặt trời lặn”. MC đề xuất cặp đôi có thể xem lại chương trình phát lại vào buổi sáng. Ham So Won một lần nữa bác bỏ: “Đôi khi chúng tôi cũng rất ‘bận rộn’ vào buổi sáng”, khiến cả trường quay bật cười. (XEM CHI TIẾT)

Nữ nghệ sĩ Trung Quốc qua đời sau khi bị chồng tạt xăng thiêu sống

Mới đây trang Sina đưa tin, gia đình xác nhận Lạp Mẫu đã qua đời vào ngày 30/9. Trước đó, ngày 14/9 cộng đồng mạng không khỏi chấn động trước thông tin, nữ nghệ sĩ Lạp Mẫu (nghệ danh Hắc Cô Nương) bị chồng cũ tạt xăng và thiêu sống tại nhà riêng ngay sau khi phát sóng trực tiếp. Nhưng phải 3 tiếng sau đó, hàng xóm mới phát hiện, dập lửa và cô đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lạp Mẫu được chẩn đoán là bỏng nặng 85% cơ thể và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng với chi phí chữa trị đắt đỏ, gia đình cô đã phải kêu gọi sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Chỉ chưa đầy 24h sau đó, cộng đồng mạng đã khuyên góp được số tiền cả triệu tệ và gửi đến gia đình Lạp Mẫu để lo tiền chữa trị cho cô, tuy nhiên nữ người mẫu vẫn không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp