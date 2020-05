Showbiz 11/5: Diễn viên 'Thế giới hôn nhân' bị sóng cuốn khi quay cảnh tự tử

Quảng cáo

Diễn viên 'Thế giới hôn nhân' bị sóng cuốn khi quay cảnh tự tử

Ngày 11/5, trang Naver đưa tin bộ phim Thế giới hôn nhân (The World of the Married) thu hút sự chú ý của khán giả với kịch bản kịch tính, khó đoán. Trong tập 14 mới nhất, nữ chính Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) quẫn trí vì có mối quan hệ mập mờ với chồng cũ, bị con trai xa lánh, khiến cô có ý định tự kết liễu cuộc sống.

Sau khi phim phát sóng, nhân viên đoàn phim đã kể lại hiện trường cảnh tự tử của Kim Hee Ae. Theo đó, cảnh quay này được thực hiện tại bãi biển Gangwon-do vào ngày 14/4. Nữ diễn viên và bạn diễn Lee Moo Saeng ( thủ vai bác sĩ Yoon Ki) tự mình thực hiện cảnh quay nguy hiểm giữa sóng biển lớn mà không cần diễn viên đóng thế.

Cả hai thậm chí đã bị sóng cuốn ra xa. Nhưng vì tinh thần diễn xuất nên họ vẫn thực hiện theo đúng kịch bản mà không kêu cứu. Đoàn làm phim cũng đã chuẩn bị các thiết bị y tế và nhân viên cứu hộ ngay tại hiện trường. Khi thấy Kim Hee Ae và Lee Moo Saeng bị sóng cuốn trôi, các nhân viên chỉ mất một phút để lao tới đưa hai người lên bờ. Sau khi cảnh quay được hoàn thành, nam diễn viên Lee Moo Saeng đã gửi lời cảm ơn các đội ngũ cứu hộ.

Theo chia sẻ của các nhân viên y tế, cả Kim Hee Ae và Lee Mo Saeng đều rất bình tĩnh khi được cứu lên. Dù quay cảnh nguy hiểm, nhưng do biết có đội cứu hộ và do sự chuyên nghiệp trong diễn xuất, họ vẫn diễn hết mình dù gặp tai nạn. (THEO ZING)

Lần đầu lộ diện mẹ chồng Tăng Thanh Hà - vợ đầu của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Mới đây, nhân dịp Ngày của Mẹ (10/5), Phillip Nguyễn thu hút sự quan tâm của nhiều người khi lần đầu chia sẻ hình ảnh rạng rỡ bên mẹ ruột – bà Cristina Serrano trong ngày lễ dành cho đấng sinh thành trên Instagram. Sau khi đăng tải, tấm hình hiếm hoi này nhanh chóng nhận được hơn 6.000 lượt yêu thích. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên trước vẻ trẻ trung và dịu dàng của mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Bởi trước đó, cả Phillip Nguyễn và Louis Nguyễn mặc dù thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên các thành viên trong gia đình nhưng lại chưa đăng ảnh chung với bà Cristina trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)

BTV Thời tiết gặp sự cố hi hữu trên sóng truyền hình

Sau khi Bản Tin Thời Tiết tối 10/5 trên kênh VTV1 được phát sóng, hình ảnh BTV Ngọc Vân với chiếc váy màu tím cùng đôi chân cũng bị nhuộm màu này do sự cố về kỹ xảo nhanh chóng được chụp lại và chia sẻ trên các diễn đàn. Về phần Ngọc Vân, dẫu xuất hiện sự cố nhưng nữ BTV vẫn chuyên nghiệp thực hiện hết phần công việc của mình. Sự cố trên được nhiều người lí giải rằng, có thể phần phông nền để tách ghép hình BTV lên màn ảnh dự báo gặp vấn đề nên phần chân của Ngọc Vân cũng bị nhuộm tím như màu trang phục. (XEM CHI TIẾT)

Dương Hoàng Yến: 'Tôi và bạn trai dự định kết hôn sau 10 năm hẹn hò'

Dương Hoàng Yến có mối tình kéo dài gần 10 năm với bạn trai Hà Anh. Nữ ca sĩ chia sẻ bí quyết để cả hai giữ gìn tình yêu chính là sự chung thủy và cùng nhau cố gắng để hoàn thiện bản thân. Giọng ca sinh năm 1991 cho biết cô và bạn trai đã dự tính việc về chung một nhà. “- Anh Hà Anh cũng là quản lý của tôi. Do đó, tham gia bất kỳ cuộc thi nào, anh cũng ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc sau những áp lực mệt mỏi của cuộc thi. Anh cũng có đóng góp không nhỏ giúp tôi và team của mình hoàn thiện các phần trình diễn”, nữ ca sĩ nói. (XEM CHI TIẾT)

Quá khứ không nhìn mặt cha của Angelina Jolie

Trong bài đăng trên The New York Times mới đây, Angelina Jolie đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về mẹ, cũng như mối quan hệ với cha - nam diễn viên Jon Voight. Theo đó, Jolie đề cập tới những nỗi đau mà cha cô đã gây ra khi ông phản bội bà. Cô chia sẻ, sự bội bạc của cha, nam diễn viên Jon Voight, đã gây ra nỗi đau đớn khủng khiếp cho Bertrand, và giấc mơ của ông đã lấn át tham vọng sự nghiệp của bà. (XEM CHI TIẾT)

Xúc động với tình cảm mà nghệ sĩ và người hâm mộ dành cho Hồng Ngọc khi cô bị bỏng nặng

Như đã đưa tin, ngày 9/5, Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi cấp độ 2 tại nhà riêng ở Mỹ do nổ nồi xông hơi khiến nhiều khán giả và nghệ sĩ lo lắng. Trên trang cá nhân của Hồng Ngọc, nhiều bạn bè là nghệ sĩ liên tục gửi lời hỏi thăm đến cô. Trong đó, Trịnh Kim Chi viết: “Mong em mau bình phục nha”, Quách Tuấn Du thì bày tỏ: “Đã từng bị bỏng 13% nên rất hiểu tâm lí của chị hiện nay. Người nghệ sỹ luôn sợ khuyết mà bị bỏng thì bị tâm lí vô cùng Lo lắm chị ơi. Mọi người ở Việt Nam lo lắm”. (XEM CHI TIẾT)

Sao Việt xúc động chia sẻ ngày đầu con quay lại trường sau nghỉ dài vì dịch

Sau những ngày dài ở nhà vì dịch bệnh, Ốc Thanh Vân đưa con trở lại trường học ngày đầu với niềm phấn khởi "Sung sướng quá. 6g sáng cả nhà đã rộn ràng. Hai anh em tíu tít sửa soạn đến trường. Quá nhớ thầy cô, quá nhớ các bạn rồi! Hạnh phúc thật sự! Niềm vui lấp lánh trong mắt các con." Mc Hoàng Bách cũng trải lòng trên trang cá nhân “Hôm nay các con trở lại trường, vui thì vui nhưng lo nhiều hơn. Cuộc chiến mới qua được vài trận đầu, 2 tuần sắp tới mới là câu trả lời cho những trận tiếp theo. Tự nhủ mình, chấp nhận”. (XEM CHI TIẾT)

