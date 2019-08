Showbiz 13/8: Đông Nhi, Ông Cao Thắng bị bắt gặp chụp ảnh cưới tại Úc

Quảng cáo

Đông Nhi, Ông Cao Thắng bị bắt gặp chụp ảnh cưới tại Úc



Sáng 13/8, hình ảnh Đông Nhi, Ông Cao Thắng xuất hiện trên đường phố Sydney, Úc lan truyền trên mạng xã hội.

Theo một số nguồn tin, cặp đôi đang thực hiện bộ ảnh cưới của mình tại Úc và dự kiến sắp ra mắt công chúng trong thời gian tới. Trong hình, Ông Cao Thắng diện vest đen lịch lãm. Trong khi đó, Đông Nhi diện váy cô dâu trắng tinh khôi vày cầm hoa cưới trên tay. Cả nắm chặt tay nhau, tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc.

Đầu tháng 7 vừa qua, Đông Nhi bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Nữ ca sĩ xúc động viết: “Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu".

Kết phim 'Về nhà đi con' khiến khán giả không ngừng tranh cãi

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, “Về nhà đi con” đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn nhất dành cho các nhân vật chính trong phim.

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì bộ phim hay đã kết thúc nhưng cũng không quên dành lời khen ngợi cho ê kíp phim khi viết: "“Từ giờ mở tivi lên thì biết xem gì? Bộ phim quá hay quá ý nghĩa và đậm chất nhân văn. Cảm ơn toàn bộ đoàn làm phim đã đem đến cho độc giả 1 bộ phim tuyệt vời”. “Vẫn như 1 thói quen vào preview, nhưng giờ không còn được thực hiện thói quen nữa rồi , tập cuối quá hay cái kết như mong đợi nhưng đan xen là sự hụt hẫng vô cùng vì hết phim”.

Tuy nhiên, cũng trong phần bình luận trên fanpage “Về nhà đi con”, nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc và bày tỏ quan điểm chưa ưng kết phim lắm vì nhiều nhân vật như cô Hạnh, Nhã,chị Linh, Dũng, Khải,…không xuất hiện cũng như không được nhắc đến. Theo đó, một số người bình luận: “ Chưa ưng cái kết lắm. Phải cho cô bán hoa về với bố Sơn. Có cảnh Dương đón bảo ở sân bay, cả anh Dũng quân sư nữa chứ”; “Ơ thế cuối phim chị Linh không được xuất hiện nhỉ”. (XEM CHI TIẾT)

Sau ồn ào rạn nứt, vợ kém 17 tuổi của Lam Trường nói lý do chưa sinh con thứ hai

Mới đây, bà xã Lam Trường đã có những tâm sự, chia sẻ xoay quanh việc chăm sóc con và giãi bày lý do chưa sinh con thứ hai.

Yến Phương thổ lộ: “Mấy hôm nay nhiều câu chuyện xảy ra xoay quanh các bạn nhỏ, đã làm mẹ rồi nên lồng ngực mình cứ nhoi nhói, xót xa và lo lắng quá lại không dám share hay phát biểu điều gì. Ở đâu cũng vậy thôi, không riêng ở đất nước này, điều gì cũng có thể xảy ra và nguy hiểm luôn rình rập xung quanh”.

Bên cạnh đó, bà xã kém 17 tuổi của Lam Trường cũng lý giải về quyết định chưa sinh con thứ hai. Yến Phương phân trần: “Thậm chí mọi người giục kiếm thêm em cho Bì (con gái đầu lòng của Lam Trường và Yến Phương - PV), mình vẫn giữ quan điểm khi nào Bì có thể tự ăn tự ngủ, tự chơi và nói chuyện rành rõ mình mới yên tâm giảm bớt lo lắng mà có thêm em. Mình là người mẹ lo xa đến nỗi thái quá, cái gì cũng sợ và mình chỉ có 1 suy nghĩ là dành những điều tốt nhất cho con. Đặc biệt là thời gian của ba mẹ cho con có 1 tuổi thơ vui vẻ! Mình tin tất cả ông bố, bà mẹ trên đời này đều yêu thương con mình nhưng ở nhiều cách thể hiện khác nhau, chỉ là cách này lại phù hợp hơn với người này hay người kia thôi. Gia đình mình may mắn để mình có điều kiện được bên con mỗi ngày”. (XEM CHI TIẾT)

Bất ngờ với hình ảnh Tuấn Hưng nằm sàn nhà khi đi chăm vợ mới sinh

Mới đây, Tuấn Hưng khiến nhiều người cảm động khi chia sẻ hình ảnh nằm dưới sàn nhà khi đi chăm vợ mới sinh ở bệnh viện trên trang cá nhân. Cùng với đó nam ca sĩ viết: “Thức đêm trông mẹ Son Hào Sâm, nhiều đoạn nhớ hơi… bò lên nằm cạnh luôn”.

Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều bạn bè là nghệ sĩ và người hâm mộ đã bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ với tình yêu và sự chu đáo của Tuấn Hưng dành cho bà xã.

Trước đó, Tuấn Hưng thu hút sự chú ý của nhiều người khi xác nhận thông tin bà xã Thu Hương sinh con trai thứ ba nặng hơn 3kg tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội vào sáng 5/8. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái xuất hiện 2s ở tập cuối ‘Về nhà đi con’ bị cộng đồng mạng 'dội bom'

Bộ phim “Về nhà đi con” đã khép lại với 85 tập phim phát sóng, tuy nhiên nhân vật được đem ra bàn tán nhiều hơn cả dàn diễn viên chính là “khách mời” xuất hiện trong 2s. Ở cảnh quay Vũ “cua lại vợ cũ” thì một cô gái bất ngờ xuất hiện và đi trên bờ biển, tay cầm ô.

Trước đó, khi bộ phim “Về nhà đi con” mới chiếu được hơn 20 tập thì cô gái có tên Khánh My bất ngờ chia sẻ một album hậu trường có tên ”Quay phim Về nhà đi con. My là khách mời cho tập cuối nha mọi người”.

Quả thực, Khánh My xuất hiện trong tập cuối nhưng không ngờ lại không thấy mặt và không có bất cứ lời thoại nào. Một số khán giả mỉa mai cho rằng My cảnh quay của My còn thua chú xe ôm hay cô bán hoa, một nhân vật phụ của phụ.

Ngay khi bộ phim kết thúc, hàng nghìn bình luận “ném đá”, tấn công trang cá nhân của Khánh My và nhắc nhở cô nên bớt ảo tưởng vào bản thân. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp