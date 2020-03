Showbiz 16/3: Thủy Tiên nói gì khi Đông Nhi ủng hộ 50 triệu đồng bị chỉ trích?

Quảng cáo

Thủy Tiên: 'Thương Đông Nhi khi ủng hộ 50 triệu đồng còn bị chỉ trích'

Liên quan đến việc vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng bị chỉ trích vì ủng hộ bà con miền Tây để chống hạn mặn, mới đây, chia sẻ với Zing, ca sĩ Thủy Tiên nói : "Tối hôm 13/3, tôi đăng tải chia sẻ đầu tiên để kêu gọi người dân quyên góp, giúp đỡ người dân bị hạn mặn thì sáng hôm sau đã thấy tin nhắn của Đông Nhi chuyển số tiền 50 triệu đồng. Tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của hai em và đã nhắn tin cảm ơn Nhi, Thắng", cô nói.

Vợ Công Vinh cho biết đến hôm nay, khi lên mạng và đọc thông tin việc Đông Nhi - Ông Cao Thắng bị chỉ trích "keo kiệt" vì quyên góp ít tiền cho người dân miền Tây, cô thấy buồn và thương đàn em.

"Hồi xưa, lúc mới đầu đi làm thiện nguyện, tôi cũng bị nhiều người chửi bới là lừa đảo, tạo dựng hình ảnh này kia. Tôi cũng buồn và suy sụp nhưng sau đó rồi đâu vào đấy. Tôi nghĩ miệng của họ, họ có quyền nói. Còn việc mình, mình cứ làm. Đừng để tâm đến thị phi ngoài xã hội. Có những người giàu gấp vạn lần Nhi, Thắng còn chưa bỏ ra được đồng nào để giúp đỡ người nghèo", Thủy Tiên cho biết.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của ca sĩ Thủy Tiên, cặp vợ chồng nghệ sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã trực tiếp chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng để ủng hộ chương trình mua và lắp máy lọc nước cho các hộ dân đang thiếu nước ở khu vực miền Tây. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bình luận trái chiều như "Đông Nhi là nghệ sĩ lớn mà keo kiệt"/ "Đông Nhi - Ông Cao Thắng tổ chức đám cưới linh đình nhưng không hào phóng với cộng đồng",... Quá bức xúc, giọng ca "Tìm lại bầu trời" đã công khai đăng đàn bảo vệ hai nghệ sĩ đàn em. (Theo Zing)

Vợ trẻ kém 60 tuổi kể về cuộc sống ‘không tình dục’ với trùm Playboy quá cố

Mới đây, Crystal Hefner, vợ của “trùm” Playboy Hugh Hefner quá cố đã trải lòng trên Us Weekly về cuộc sống sau khi chồng qua đời. Crystal cho biết, đang cố gắng “tìm kiếm bản thân”, nhưng vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi khi không có Hugh Hefner bên cạnh. Cô cũng tiết lộ, tình dục “không quan trọng lắm” trong mối quan hệ của họ, thay vào đó hai người thường thích cùng nhau xem phim hoặc chơi trò backgammon (cờ tào cáo) vào mỗi tối. “Vào thời điểm đó trong cuộc đời anh ấy, điều đó không còn cần thiết, tất cả những thứ khác đều quan trọng hơn đối với anh ấy”, Crystal nhấn mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ Hồng Đào động viên gia đình khi tự cách ly tại Mỹ

Mới đây nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ việc chị tự cách ly khi về nhà ở Mỹ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ. Cụ thể, Hồng Đào đăng tải bức ảnh tự chụp trong vườn hoa của nhà ở Mỹ và cho biết: “Về nhà sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng, mẹ tôi mừng như trúng số nhưng gia đình vẫn chuyển đi tạm thời cho chắc ăn, để lại tôi một mình với cái tủ lạnh đầy thức ăn. Hôm nay đã được 5 ngày rồi, thức ăn vơi dần nhưng tin tức thì tràn ngập. Giữa lúc này nơi trú chân an toàn nhất vẫn là gia đình. Thế thì gia đình ơi, cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này nhé”. (XEM CHI TIẾT)

Sao Hong Kong tổ chức đám cưới online vì dịch Covid -19

Mới đây, nữ diễn viên Trang Tư Mẫn của đài TVB khiến nhiều người bất ngờ khi tổ chức lễ cưới online vì dịch Covid-19. Cụ thể, Trang Tư Mẫn chia sẻ với truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) rằng cô và chồng là doanh nhân Đài Loan Dương Bỉnh Dật đã quyết định hủy bỏ tiệc cưới và nghi lễ truyền thống với cha mẹ hai bên vì lo sợ ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Do đó đám cưới của nữ diễn viên được tổ chức tại nhà ở Hong Kong với sự góp mặt của chị gái cô và 5 người bạn thân thiết. Trong khi đó, nhà trai ở Đài Loan (Trung Quốc) không đến được còn mẹ của nữ diễn viên đang “mắc kẹt” ở nước ngoài vì dịch Covid -19. Vì vậy, Trang Tư Mẫn và chồng phải livestream lễ cưới trên mạng xã hội để gia đình, họ hàng và bạn bè cùng chứng kiến ngày trọng đại của mình. (XEM CHI TIẾT)

Cựu diễn viên đình đám của TVB phải đi bán hàng rong ở tuổi 67 vì Covid -19

Mới đây, Quan Thông bị truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) bắt gặp khi đang bán nước sốt sò, điệp trên một con phố. Trước đó, ông cũng bị bắt gặp đang bán hàng rong nhưng khi ấy nam diễn viên cho biết mình là chủ quầy hàng và nhanh chóng bỏ đi. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Quan Thông cho biết, thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên không còn ai mời ông đi biểu diễn. Đồng thời việc kinh doanh nước sốt cũng ế ẩm vì mọi người hạn chế ra ngoài. “Lúc trước mỗi tháng tôi bán được ít nhất 200 lọ. Thu nhập chẳng có, thì làm sao có tiền duy trì cuộc sống. Cho nên, tôi phải dọn quầy hàng ra đường bán. May ra còn kiếm được chút đỉnh tiền, đủ no bụng ngày 3 bữa", ông trải lòng. (XEM CHI TIẾT)

Bond Girl nóng bỏng hàng đầu của Pháp dương tính với Covid -19

Mới đây, Olga Kurylenko thông báo việc cô dương tính với Covid-19 thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cụ thể, cô viết: "Tôi đã được chẩn đoán mắc virus corona và đang cách ly ở nhà. Trước đó, tôi đã ốm một tuần với các triệu chứng như sốt và mệt mỏi. Hãy chăm sóc bản thân một cách nghiêm túc lúc này”. Sau khi đăng tải, bài viết của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được hơn 11 nghìn lượt thích. Trong phần bình luận, nhiều ngôi sao và người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cũng như gửi lời chúc sức khỏe tới Olga Kurylenko. "Mong bạn sớm khỏe nhé. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn", siêu mẫu Milla Jovovich viết. (XEM CHI TIẾT)

Hollywood 'đóng băng', đã có 2 sao nhiễm Covid-19

Mới đây, trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên Olga Kurylenko thông báo bị chẩn đoán nhiễm virus Sars-CoV-2, hiện đang cách ly tại nhà. Trước “Bond girl” người Pháp gốc Ukraine, tài tử gạo cội Tom Hanks và bà xã Rita Wilson cũng bị xác nhận dương tính với chủng virus corona mới gây dịch Covid. Cặp đôi nổi tiếng đang được điều trị cách ly tại cơ sở y tế Down Under ở thành phố Gold Coast, Úc. Mặc dù so với tình hình dịch chung ở Mỹ nói riêng, quốc tế nói chung, số ngôi sao bị nhiễm và nghi nhiễm bệnh chưa đáng kể, tuy nhiên đặt vào bối cảnh chung cũng khiến Hollywood thực sự hoang mang. Nhiều chương trình vui chơi, giải trí, lịch ra mắt phim… đồng loạt bị huỷ bỏ hoặc hoãn. Làng giải trí lớn nhất thế giới rơi vào tình trạng “đóng băng”. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp