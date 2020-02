Showbiz 21/2: Xuất hiện MV của thập niên 1980 đạt một tỷ lượt xem

Quảng cáo

Xuất hiện MV của thập niên 1980 đạt một tỷ lượt xem

Mới đây, MV “Take on Me” của nhóm nhạc A-ha đã trở thành sản phẩm thứ hai của thập niên 1980 đạt cột mốc một tỷ lượt xem, sau “Sweet Child O’ Mine” của ban nhạc rock Guns N’ Roses. “Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có các bạn - khán giả của tôi”, nhóm A-ha viết trên Twitter. Được biết, nhóm cũng đang chuẩn bị tung ra mẫu áo thun mới để kỷ niệm sự kiện.

Có thể thấy, MV của A-ha được thực hiện với hình ảnh xen kẽ hai hình thức tranh vẽ bằng bút chì và cảnh thật. Morten Harket hóa thân thành chàng trai kéo người đẹp phiêu lưu vào thế giới truyện tranh. Ngay từ khi ra mắt, “Take on Me” nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Ca khúc trở thành đĩa đơn duy nhất của A-ha từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Đến năm 1886, ca khúc nhận 6 giải MTV Music Awards và được đề cử ở nhiều hạng mục khác của giải American Music Awards. Take on Me được bán hơn 7 triệu bản trên thế giới, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại (theo Variety).

BTV trẻ nhất Thời sự 19h, giải nhì Văn quốc gia, thủ khoa Ngoại thương là ai?

Chia sẻ với Vietnamnet, BTV Hoàng Linh Thuỷ cho biết: “Chắc do có duyên với báo hình, ngay từ năm thứ nhất tại Đại học Ngoại Thương - một môi trường vô cùng năng động, tôi đã tham gia nhiều chương trình, sự kiện lớn với các thầy cô và cũng từ đó có duyên với việc làm người dẫn chương trình rồi MC truyền hình sau một số chương trình như vậy. Thời điểm sắp ra trường, khi đứng giữa lựa chọn xin học bổng du học hay tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam thì có thông tin ban Thời sự tuyển dụng. Tôi quyết định đi thi và trúng tuyển rồi gắn bó đến bây giờ. Về việc học Thạc sĩ, tôi đỗ chương trình EMBA năm 2018 và dự kiến bảo vệ khoá luận tốt nghiệp trong tháng 5 tới” . (XEM CHI TIẾT)

Tóc Tiên nói về đám cưới kín đáo: Xin được giữ kín những riêng tư nhất về mình

Theo đó, Tóc Tiên viết: “Thương gửi những ai quan tâm. Thật sự giờ đây Tiên không biết phải viết gì nói gì cho hợp hoàn cảnh này. Tiên chỉ xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những lời chúc mừng của mọi người gần, xa, trực tiếp có, gián tiếp ý nhị cũng có. Cảm ơn vì đã tôn trọng Tiên và người thân gia đình”. Nếu có theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của Tiên hơn 15 năm qua, mong mọi người hiểu cho lý do vì sao Tiên xin phép được giữ kín những riêng tư nhất về mình, phần vì bản tính cố hữu của Tiên và “đối tác” đều không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường. Phần lớn hơn là vì chúng mình chỉ muốn được khán giả yêu thương bằng chính những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ Thanh Hằng nhập viện

Ngân Quỳnh cho hay chị gái Thanh Hằng mới nhập viện và thực hiện ca mổ khớp xương chậu hôm 18/2. Nữ diễn viên nói: "Chị Hằng bị bệnh này nhiều năm nay. Chị đi lại bị đau đớn, phải uống thuốc giảm đau rất nhiều. Bác sĩ khuyên chị thực hiện ca mổ từ lâu nhưng 2 năm qua chị quá bận rộn với phim ảnh, game show. Trong thời gian dịch bệnh, các chương trình hạn chế nên chị quyết định mổ. Sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe của chị đã ổn định. Hiện, chị vẫn nằm trong viện để được bác sĩ theo dõi, chăm sóc vết mổ". (XEM CHI TIẾT)

Sau loạt bê bối, ‘đế chế nội y’ Victoria's Secret chính thức bị bán

CBS News đưa tin, L Brands sẽ bán 55% cổ phần của thương hiệu nội y Victoria's Secret cho quỹ đầu tư Sycamore Brands với giá khoảng 525 triệu USD. Tập đoàn có trụ sở tại Columbus, Ohio, Mỹ vẫn giữ lại 45%. Được biết, trong thoả thuận giao dịch trên, “đế chế nội y” đình đám một thời được định giá 1,1 tỷ USD. Ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, giá cổ phiếu của L Brands sụt giảm 2% trong phiên gia dịch sáng thứ Năm (20/2, giờ địa phương). (XEM CHI TIẾT)

Đạo diễn 'Đời cô Lựu' qua đời

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, đạo diễn- NSND Huỳnh Nga ra đi lúc 8g5 ngày 21/2 tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi. Huỳnh Nga là tên tuổi hàng đầu của sân khấu cải lương phía Nam, ông đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu cải lương với nhiều vở diễn nổi tiếng, trong đó đáng chú ý là vở cải lương kinh điển "Đời cô Lựu". Đạo diễn - NSND Huỳnh Nga tên thật là Huỳnh Văn Thạch, ông sinh năm 1932 tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Huỳnh Nga sớm tham gia Cách mạng, gia nhập lưc lượng thanh niên Tiền phong tại miền Nam và tập kết ra Bắc năm 1954. (XEM CHI TIẾT)

Trần Ly Ly, Trọng Tấn đau xót chia sẻ về gia đình, sự nghiệp NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Có mặt tại lễ viếng NSƯT Vũ Mạnh Dũng tại nhà tại Nhà tang lễ Quốc gia ngày 20/2, NSƯT Trần Ly Ly, ca sĩ Trọng Tấn và học trò đã có những chia sẻ xúc động về người nghệ sĩ, người đồng nghiệp, người bạn, người thầy vừa rời cõi tạm. Theo đó, Trần Ly Ly nghẹn ngào bảo: “Sự ra đi của Dũng là một mất mát rất lớn đối với ngành nghệ thuật, đặc biệt là Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam vì bạn ấy là cốt cán trong đoàn hát của tôi. Việc này khiến toàn bộ nhà hát bị xáo trộn, rất đột ngột nên chúng tôi không làm được gì nữa cho đến khi lo xong tang lễ cho Dũng, đau xót và bàng hoàng lắm. Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa dám tin rằng Dũng đã ra đi đâu, vẫn nghĩ là mỗi thứ 2 hàng tuần lại gặp nhau, họp giao ban và chuyển công việc cho Dũng”. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp