Showbiz 21/8: Ngọc Trinh mặc trễ nải đẹp tựa nữ thần

Năm 1965, Bạch Yến là ca sỹ Việt Nam đầu tiên được chương trình Ed Sullivan mời sang Mỹ biểu diễn. Được biết, Ed Sullivan là một chương trình giải trí lớn mà những khách mời đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Bạch Yến kể: “Được hát trong Ed Sullivan Show là một vinh dự, nhất là tôi được hát cùng nhiều tên tuổi lớn như Bob Hope, Bo Crosby, Pat Boone, Frankie Avanlon.... Tôi nhớ tôi được hát 2 ca khúc là Đêm đông và If I had a hammer và được nhiều người khen. Từ chương trình, một ông đạo diễn đã mời tôi về thu âm ca khúc trong phim The Green Berets (Mũ nồi xanh). Rồi có nhà sản xuất mới tôi đi lưu diễn tại Mỹ, thế là dự tính đi Mỹ 2 tuần của tôi đã kéo tới hơn 12 năm. Tôi đi khắp nước Mỹ, đi các nước Nam Mỹ để hát” (

