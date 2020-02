Showbiz 24/2: Bốn người tham gia bữa tiệc của Thành Long bị nhiễm Covid-19

Quảng cáo

Bốn người tham gia bữa tiệc của Thành Long bị nhiễm Covid-19

Mới đây, trang QQ đưa tin Thành Long và nhiều nghệ sĩ kỳ cựu và danh tiếng Hong Kong như Tăng Chí Vỹ, Đàm Vịnh Lân, Phương Trung Tín, Lâm Quốc Bân... đã bị cách ly do nghi ngờ nhiễm Covid -19.

Trước đó, một video ghi lại cảnh Thành Long cùng các nghệ sĩ như Tăng Chí Vỹ, Đàm Vịnh Lân, Phương Trung Tín, Lâm Quốc Bân,...đang tụ tập ăn uống, ca hát và nhảy múa trong một bữa tiệc sau trận đấu giao hữu thường thường niên của đội bóng ngôi sao Thần Hy được chia sẻ rầm rộ trên khắp mạng xã hội Weibo. Thậm chí, trong bữa tiệc, Thành Long và Đàm Vịnh Lân còn khoác vai nhau khi hát bài “Bằng hữu” với mọi người.

Mặc dù vẫn chưa rõ thời gian tổ chức bữa tiệc này nhưng vì nó xuất hiện trên Weibo giữa thời điểm cả Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục đang “oằn mình” vì dịch Covid -19 nên nhiều người hâm mộ tỏ ra phân nộ và chỉ trích gay gắt Thành Long cũng như các nghệ sĩ khác có mặt tại bữa tiệc.

Sau đó, có 4 người trong số đó đã xác định dương tính với Covid -19, do đó những người còn lại đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, có địa vị tại làng giải trí Hong Kong đều bị cách ly theo dõi.

Tạ Đình Phong và sao Hoa ngữ bị chỉ trích vì sang nước ngoài tránh Covid -19

Giữa thời điểm ngành giải trí Trung Quốc bị đóng băng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi nhiều nghệ sĩ nước này được khen ngợi vì tích cực đóng góp, ủng hộ người dân Vũ Hán thì một số sao lại gây thất vọng vì sang nước ngoài để du lịch, nghỉ dưỡng nhằm tránh dịch. Cụ thể, mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã thống kê một bảng danh sách có tên "Minh tinh đã đi đâu thế?" kể từ khi đất nước này bùng phát đại dịch Covid -19. Trong đó, họ phát hiện rất nhiều người nổi tiếng chọn cách rời quê nhà để sang những nước có tình hình bệnh dịch không quá nghiêm trọng để nghỉ ngơi, du lịch. (XEM CHI TIẾT)

MC Phí Linh rơi nước mắt khi nghe NSƯT Chí Trung chia sẻ về vợ cũ và ly hôn

Mới đây, tham gia chương trình mới của VTV3 mang tên Lời Tự Sự, NSƯT Chí Trung tiết lộ việc mình không phải người chủ động chia tay vợ và đến khi ly thân vẫn rất yêu nghệ sĩ Ngọc Huyền khiến nhiều khán giả bất ngờ. Đặc biệt, tại phần “Phía sau bí mật”, NSƯT Chí Trung trải lòng rằng ở tuổi U60, ngoài sức khỏe thì sự an yên là quan trọng nhất với anh. “Sự an yên này là sự an yên bất đắc dĩ…Tôi cũng không còn gia đình để buồn hay vui vì vợ chồng tôi đã ly thân từ năm 2016 và đến cuốn năm 2018 thì chúng tôi ly hôn, ly hôn trong sự bình an và văn minh. Có rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao tôi và nghệ sĩ Ngọc Huyền lại bỏ nhau…vâng, đến một nửa thế giới người ta còn bỏ nhau thì tại sao chúng tôi không thể và sao không hỏi tại sao chúng tôi lại lấy nhau. Chỉ đơn giản là chúng tôi tự nguyện trong việc chia cách nhau ra để có một cuộc sống tốt hơn, đó là điều chúng tôi lựa chọn. (XEM CHI TIẾT)

Người nổi tiếng đầu tiên của Hàn Quốc bị nghi nhiễm Covid-19

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nữ MC nổi tiếng Hàn Quốc Kim Min Ah đã phải tiến hành xét nghiệm Covid-19, và hiện đang tự cách ly tại nhà chờ kết quả. Min Ah là người nổi tiếng đầu tiên của Hàn Quốc bị nghi nhiễm chủng virus corona mới.Theo IB Times, tối ngày 23/2, Kim Min Ah dẫn chương trình phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Sandbox và Damwon của League Champions Korea (LCK, Liên Minh Huyền Thoại) tại sân vận động LoL Park ở thủ đô Seoul. Tuy nhiên, cô phải rời khỏi trường quay sớm vì lên cơn sốt và đau nhức cơ thể. Sáng 24/2, cô vắng mặt trong chương trình bản tin sáng Morning& của jTBC. Phía đài jTBC cũng có thông báo về sự việc: “Kim Min Ah hiện đang tự cách ly sau khi tiến hành xét nghiệm Covid-19 do có triệu chứng sốt. Do đó, chương trình tin tức buổi sáng Morning& đã bị huỷ bỏ và các nhận viên khác trong chương trình cũng đã tự cách ly”. (XEM CHI TIẾT)

Bà Lương Hoàng Anh bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn

Sáng ngày 24/2, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM đã ra quyết định xử phạt bà Lương Hoàng Anh, chủ tài khoản mạng xã hội mang tên Lương Hoàng Anh số tiền là 12,5 triệu đồng về vi phạm liên quan đến tỏi Lý Sơn. Cụ thể vào ngày vào ngày 3/2, chủ tài khoản có tên Lương Hoàng Anh đã đăng trên trang cá nhân với nội dung thông tin “Năm nay toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi Cô Đơn Lý Sơn, Mỵ không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này. Mỵ sẽ để 9kg biếu gia đình và bạn thân. Còn lại Mỵ đóng gói 300gr chia cho mỗi người đã đăng kí theo thứ tự từ trên xuống dưới”. Sau đó, chính quyền đảo Lý Sơn đã khẳng định thông tin trên của bà Lương Hoàng Anh là sai sự thật và đề nghị công an vào cuộc nhằm lấy lại uy tín cho tỏi Lý Sơn. (XEM CHI TIẾT)

NSND Bùi Bài Bình: 30 năm gắn bó với nghiệp diễn, có tất cả là nhờ vợ

Gần đây, cứ phim do Trịnh Lê Phong đạo diễn thì có NSND Bùi Bài Bình tham gia, đó tưởng như là câu chuyện ngẫu nhiên nhưng là kết quả của một tình bạn nghệ sĩ. Từ phim Chiều ngang qua phố cũ, giờ đến “Cô gái nhà người ta”, sự góp mặt của diễn viên Bùi Bài Bình trong những vai diễn dung dị, đời thường đã góp phần làm nên thành công của bộ phim. Ông cười giải thích: “Chúng tôi là bạn của nhau, nhưng đó không phải là lí do chính tôi tham gia phim của Trịnh Lê Phong. Tôi nhận phim vì kịch bản và vai diễn phù hợp. Và cũng vì mấy năm gần đây tôi quay trở lại đóng phim truyền hình nhiều hơn”.

Nhắc đến vợ, ông luôn biết ơn người bạn đời của mình, bởi bao năm qua, bà đã tần tảo chăm sóc gia đình để ông yên tâm làm nghệ thuật. Ngọc Thu là diễn viên cùng lứa với NSND Minh Châu, NSƯT Thanh Quý, Diệu Thuần... Bà từng có vai diễn để đời chị Út Tịch trong bộ phim Mẹ vắng nhà của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư. Nặng lòng với nghệ thuật nhưng cuộc sống mưu sinh không cho bà nhiều lựa chọn. Bà quyết định lùi lại phía sau làm hậu phương, chăm lo mái ấm nhỏ trong những ngày chồng biền biệt xa nhà theo những vai diễn. (XEM CHI TIẾT)

Lần đầu đăng ảnh tình tứ bạn trai mới, Ngọc Trinh khiến nhiều fan nhận vơ

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải bức ảnh thân mật với người yêu mới, kèm dòng chú thích: “Cậu gấu”. Trong ảnh, cặp đôi ngồi trong một nhà hàng Nhật Bản. Bạn trai cùng mỹ nhân Trà Vinh ngồi sát bên nhau tình tứ, còn chu môi hôn nhẹ. Đáng tiếc, Ngọc Trinh rất thận trọng trong việc giữ bí mật ngoại hình bạn trai bằng cách bôi đen toàn bộ, thậm chí phần cánh tay khoác lên vai cô cũng bị che chắn kỹ lưỡng. Chỉ sau một giờ đăng tải, bức ảnh đã thu hút gần 50.000 lượt thả tim và gần 200 bình luận. Đa phần người hâm mộ đều chung biểu cảm “dở khóc, dở cười” trước bức ảnh “khoe cũng như không” của ngôi sao “Vòng eo 56”. Số khác lại tích cực “nhận vơ” là người đàn ông trong bức ảnh. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp