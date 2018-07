Showbiz 24/7: Nhan sắc mỹ nhân ngoại tình khiến chồng 'tự sát'

Mỹ nhân công khai đi với nhân tình sau vụ "ăn vụng" khiến chồng tự vẫn



Ngày 22.7, Takako bị bắt gặp tay trong tay tình tứ với bạn trai - nam ca sỹ Tsuyoshi Abe. Hai người đến dùng bữa tối trong một cửa hàng ăn đồ Ý. Mặc dù người đẹp đeo khẩu trang nhưng paparazzi đã nhanh chóng nhận ra cô.



Nhắc đến nữ diễn viên này, ngoài hình ảnh thời trẻ nóng bỏng, cô còn bị gán với biệt danh "hồ ly tinh" vì gián tiếp gây nên cái chết của chồng.



Năm 2014, chồng của Takako là ca sĩ TENN (cựu thành viên nhóm SPEED) treo cổ tự tử, khiến fan bàng hoàng. Sau 3 năm điều tra, gia đình anh bất ngờ công khai di thư của con trai và khẳng định TENN tìm tới cái chết vì vợ ngoại tình.



Trong suốt bữa ăn, cặp đôi trò chuyện rất vui vẻ. Người phục vụ cho biết, trên tay Takako đeo nhẫn kim cương lấp lánh. Cách đây không lâu, tin đồn cô đã đính hôn được nhiều trang báo Nhật Bản đăng tải nhưng khi được hỏi thăm, Takako từ chối trả lời.





Thư tuyệt mệnh kết thúc một cách u buồn bằng câu anh khuyên Takako đừng mở cửa xe mà hãy báo ngay cho cảnh sát. TENN đã tự buộc cổ mình vào ghế sau xe hơi của họ.

Thời điểm này, gia đình cố nghệ sỹ TENN gây xôn xao dư luận khi tố cáo Takako cặp bồ với ca sĩ Tsuyoshi Abe, khiến chồng uất ức phải tìm đến cái chết.



Đáng nói, chỉ sau 2 năm kết hôn, người đẹp đã có quan hệ ngoài luồng với Tsuyoshi - người cũng đã có gia đình. Tsuyoshi kết hôn với nữ diễn viên người Trung Quốc Tiểu Sử Khả vào năm 2009.

Sau khi di thư của TENN được công khai, dư luận Nhật Bản đã chỉ trích Takako dữ dội, khiến sự nghiệp của cô tụt dốc thảm hại.



Trong khi đó, một bộ phận fan ủng hộ Takako cũng đưa ra giả thuyết gia đình chồng cũ đã giả mạo di thư để bôi nhọ hình ảnh của người đẹp. Việc chờ đợi gần 3 năm để rồi đột ngột chia sẻ thông tin bất lợi cho Takako khiến không ít người cảm thấy khó tin.



Tuy nhiên, trước sự phản đối gay gắt của công chúng, Takako đã cúi đầu xin lỗi trước truyền thông và sau đó rút khỏi showbiz. Một nguồn tin cho hay, cô dọn ra khỏi ngôi nhà chung với chồng cũ và chuyển đến "sống thử" với bạn trai.



Dù không thể vượt qua nổi việc bị phản bội nhưng anh cảm thấy rằng tốt nhất nên quyết định tự định đoạt mạng sống của chính mình, động viên cô cố gắng và tương lai rồi sẽ ổn thỏa.

Cụ thể, trong phần thi catwalk với trang phục tự chọn, khi đứng trước các vị Huấn luyện viên, thí sinh Huyền Trang bày tỏ ý kiến: “Trong cuộc thi này, nếu ban giám khảo chỉ toàn chọn những gương mặt xinh đẹp thì em nghĩ là sai lầm. Em nghĩ em sẽ không tham gia cuộc thi này và không cần đến sự giúp đỡ của ban giám khảo” ( XEM CHI TIẾT ).

Trung Dũng tiết lộ ở chung phòng, Thúy Ngân nói gì?

Trung Dũng, Thúy Ngân là cặp vợ chồng đang gây sốt trong phim Gạo nếp Gạo tẻ. Bởi lẽ, Trung Dũng vào vai người chồng nhu nhược còn Thúy Ngân đóng vai cô vợ quá quắt. Tuy nhiên, ngay sau khi bộ phim phát sóng không lâu, Thúy Ngân và Trung Dũng dính nghi án hẹn hò.

Không những thế, trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên Trung Dũng đã nói về mối quan hệ trên mức tình thương dành cho Thuý Ngân. Cụ thể, anh chia sẻ: "Chuyện khán giả đồn thổi tôi và Thuý Ngân lại càng bình thường. Tôi chưa vợ, Ngân chưa chồng. Hai đứa đóng phim với nhau hơn cả năm. Tôi là người thường xuyên đưa Ngân về nhà sau khi quay xong. Thậm chí, khi đi diễn ngoại cảnh hay giao lưu khán giả, chúng tôi cũng ngủ chung một phòng. Hai người chúng tôi cặp cổ, bá vai, vỗ mông... cũng không sao. Nó rất bình thường. Trước đây, tôi còn làm nhiều chuyện ghê hơn nhưng mọi người chả bao giờ nói gì".

Trên trang cá nhân của mình, Thuý Ngân đã lên tiếng đính chính về thông tin Trung Dũng tiết lộ trong bài phỏng vấn của anh.

Thuý Ngân chia sẻ, cô xem Trung Dũng như những người trong gia đình và rất hay "bá vai cặp cổ". Thế nhưng, cả hai chỉ dừng lại ở đó. Cô mong mọi người đừng nghĩ quá xa. Bên cạnh đó, Thuý Ngân cũng chia sẻ, cô và Trung Dũng ở chung một căn nhà to có nhiều phòng và cả hai cũng ở chung phòng với nhiều người khác.

Thuý Ngân trần tình: "Bạn trai em trước giờ ai cũng rất galang và lãng mạn như anh Dũng. Đối với Ngân, anh Dũng còn hơn cả một người anh, người đồng nghiệp, tất cả những buồn phiền hay bị ai ức hiếp cũng tâm sự với anh, quấy rối anh bất cứ khi nào mình muốn. Anh là người có suy nghĩ rất chín chắn và đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc những lúc Ngân rối nhất. Nhân đây cũng cám ơn anh đã chịu đựng đứa con gái hâm dở như em. Mong là tình thân của tụi mình mãi bền vững anh hen".

Taylor Swift ngã ngồi trên sân khấu vì mưa

Không chỉ đen đủi vì trời mưa to, Taylor Swift còn gặp sự cố trên sân khấu sân vận động MetLife ở New Jersey. Trong lúc đang trình diễn ca khúc Call It What You Want, Taylor bị trượt chân và ngã về phía sau. Không rõ cú ngã là do trơn trượt hay vì vũ công nam đã vô tình gạt vào chân Taylor khiến cô mất thăng bằng.

Tuy nhiên, ngôi sao nhạc pop đã xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng đứng dậy, cười to và trêu lại vũ công. Suốt cả quá trình này, Taylor không hề bị lỡ nhịp và vẫn hát như không có chuyện gì xảy ra.

Taylor Swift đã gặp phải mưa to gió lớn suốt 2 trong 3 đêm diễn ở MetLife Stadium. Mặc dù vậy, cô vẫn dầm mưa, biểu diễn hết mình phục vụ khán giả. Taylor đã trở thành nữ ca sĩ đầu tiên bán cháy vé 3 đêm liên tiếp tại sân vận động này.



Trên Instagram, Taylor đăng ảnh biểu diễn dưới mưa cùng lời chia sẻ khích lệ người hâm mộ. Cô viết trước đêm diễn tối chủ nhật: "Đêm qua chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau suốt 2 tiếng dưới trời mưa như trút. Ai biết bầu trời Jersey sẽ mang đến điều gì đêm nay nhưng chúng tôi đã sẵn sàng". Taylor đính kèm tên bài hát Ready For It.

Nhiều bạn bè nổi tiếng của Taylor đã đội mưa tới xem cô biểu diễn như Gigi Hadid, Emma Stone và Tiffany Haddish. Bạn trai Taylor là nam diễn viên người Anh Joe Alwyn cũng tới ủng hộ nữ ca sĩ trong đêm 22/7.

Đạo diễn Hong Kong tố cáo bị phi công cưỡng bức

Hôm 23/7, đạo diễn Lâm Thục Trinh ra thông cáo về việc cô bị xâm hại trong quá trình làm phim Route ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Khoảng 6h ngày 16/7, khi đang ngủ trong khách sạn đoàn phim thuê, cô thấy có người đè lên mình, sờ soạng ngực. Người đàn ông lạ mặt chỉ mặc nội y. Theo bản năng, Lâm Thục Trinh đánh, đuổi người này khỏi phòng. Nhân viên khách sạn báo công an.

Theo điều tra, người đàn ông họ Bạch, là phi công tập sự của hãng Hainan Airlines. Anh này ở phòng bên cạnh của Lâm Thục Trinh, mò vào phòng cô từ ban công tầng 18. Tại đồn công an, anh này khai hành động thiếu kiểm soát do uống rượu. Bạn và cấp trên của Bạch đều có mặt khuyên Lâm Thục Trinh hòa giải để Bạch tiếp tục công việc với lý do "chi phí đào tạo một phi công rất lớn".



"Công an nói tôi đã đánh Bạch, nếu tôi kiên quyết kiện anh ta, phía anh ta sẽ kiện ngược tôi tội tấn công người khác", Lâm Thục Trinh viết. Đạo diễn Hong Kong cho biết do không hiểu luật pháp ở Trung Quốc đại lục, cô quyết định về Hong Kong nhờ luật sư tư vấn. "Một người sắp trở thành phi công, nắm trong tay sinh mệnh của hàng trăm người lại có thể uống rượu sau đó mạo hiểm trèo qua ban công tầng 18 để xâm hại người khác? Trong khi công ty hàng không chỉ lo chi phí đào tạo phi công cao, không nghĩ đến an toàn của người khác. Quá đáng tiếc", Lâm Thục Trinh viết.



Trước trình bày của Lâm Thục Trinh, đại diện Hainan Airlines ra thông cáo cho biết công ty đã đình chỉ công tác Bạch, để anh này toàn tâm toàn ý phối hợp cảnh sát điều tra sự việc. Công ty khẳng định yêu cầu cơ bản với nhân viên là tuân thủ pháp luật, không dung túng bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.



Lâm Thục Trinh mệt mỏi và thất vọng sau sự việc. Dù đã làm việc cùng đoàn phim Route sáu tháng, cô quyết định từ bỏ công việc ở đây. "Khi chia tay diễn viên đóng nữ chính, cô ấy khóc. Bắt đầu xây dựng mối quan hệ từ số 0, đến nay cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi", Lâm Thục Trinh thổ lộ. Phim có sự tham gia của Tạ Thiên Hoa, Trịnh Gia Dĩnh.

Lâm Thục Trinh từng tham gia nhiều phim võ thuật, hành động. Cô là phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn phim Vua Kungfu (The Forbidden Kingdom, hợp tác Lý Liên Kiệt, Thành Long), Đầu danh trạng (The Warlords, hợp tác Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa), Thiếu niên A Hổ... Cô cũng nằm trong êkíp các phim Câu chuyện cảnh sát 4, Hoàng Phi Hồng: Tây vực hùng sư, Đại náo phố Bronx...

George Clooney lộ diện sau tai nạn mô tô

Mới đây, George Clooney bị bắt gặp khi đang đi dạo tại một ngôi làng nhỏ ngoại thành Rome, Italy. Anh trông rất vui vẻ và khỏe mạnh. Được biết, nam diễn viên đang tham gia ghi hình cho bộ phim Catch-22 tại Sutri, Italia.



Một nguồn tin từ đoàn làm phim cho biết: "George Clooney vẫn theo đúng tiến độ ghi hình bất chấp tai nạn mô tô vừa rồi".

Vào ngày 10/7, George Clooney bị một chiếc ô tô đi ngược chiều lấn làn và đâm phải tại Sardinia. Trong đoạn video hiện trường, hình ảnh cho thấy nam diễn viên bị hất lên không trung vài mét sau vụ va chạm.



Mặc dù sau đó George Clooney cũng sớm được xuất viện do vết thương không nghiêm trọng, nhưng bà xã của anh - Amal Clooney - vẫn thường xuyên ở cùng Clooney. Các thành viên gia đình Clooney cũng thường gọi điện hỏi thăm sức khỏe của anh.

Choáng với phục trang "không dám nhìn gần" của sao phim 18+

Xuất hiện trong một sự kiện của tạp chí Maxim ngày 23.7 (giờ Mỹ) tổ chức tại Los Angeles, Lindsey Pelas đã gây bất ngờ khi diện trang phục cut out quá táo bạo.

Ngôi sao phim 18+ kiêm người mẫu Playboy khiến hàng trăm ống kính đổ dồn về phía cô. Nhiều phóng viên thậm chí còn bình luận, họ ngại khi phải đối diện trực tiếp với người đẹp vì vòng 1 quá cỡ.

Lindsey Pelas bắt đầu bước vào nghiệp người mẫu từ năm 2013 và nhanh chóng nổi tiếng cùng nhiều chương trình TV Show và phim ảnh sau đó.

Năm 2017, tên tuổi Lindsey Pelas bất ngờ trở nên nổi như cồn sau khi có liên quan đến tay golf người Mỹ, Grayson Murray.

