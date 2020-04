Showbiz 25/4: Lý Hùng từng khốn khổ vì bị hiểu lầm đã có con với Diễm Hương

(

Forbes hôm 24/4 xác nhận, Kanye West chính thức có tên trong danh sách tỷ phú USD do tạp chí này thống kê hàng năm. Theo Forbes, ông xã Kim “siêu vòng ba” sở hữu khối tài sản hơn 1,3 tỷ USD, chủ yếu đến từ thương hiệu giày Yeezy do nam rapper sáng lập. Trước đó, Kanye West tự khẳng định bản thân là tỷ phú USD và nắm giữ 3,3 tỷ USD. Bloomberg xác nhận, kế toán của West đã cung cấp các tài liệu cho thấy anh thực sự có khối tài sản hơn 3 tỷ USD. Tuy nhiên, Bloomberg cũng nhấn mạnh, định giá Yeezy của Ngân hàng Hoa Kỳ vào năm 2019 không còn chính xác nữa do đại dịch COVID-19 bùng phát tại xứ cờ hoa.