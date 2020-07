Showbiz 25/7: Hoài Lâm nói về việc quay lại showbiz và nhắc đến bố Hoài Linh

Quảng cáo

Hoài Lâm nói về việc quay lại showbiz và nhắc đến bố Hoài Linh



Trong lần trò chuyện mới nhất, Hoài Lâm trả lời về việc quay trở lại sân khấu và mối ân tình với bố nuôi: "I don't know (Lâm không biết nữa). Lâm không hứa rằng mình sẽ trở lại sân khấu, đó là điều không nói trước được. Sắp tới, Lâm sẽ tập trung phát triển và hát trên Youtube. Nếu mọi người yêu mến Hoài Lâm, cứ lên đó sẽ nghe Hoài Lâm hát. Quan trọng là chúng ta yêu mến nhau, việc xuất hiện hay không, không quan trọng. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, hiện Lâm vẫn mang ơn bố Hoài Linh rất nhiều. Bây giờ thấy bố tận hưởng cuộc sống bình yên bên trong nhà thờ Tổ, Lâm thấy vui". (Theo Pháp luật và bạn đọc).

Thu Quỳnh khóc khi kể quá trình 'vượt cạn' đau đớn, từng muốn nhảy lầu tự tử vì trầm cảm

chương trình “Mẹ tuyệt vời nhất” mùa 2, tập 3 lên sóng lúc 9h50 thứ 6, ngày 24/7 trên kênh VTV9. Là một diễn viên được săn đón bậc nhất showbiz Việt qua những vai diễn nổi tiếng như My “sói” trong “Quỳnh búp bê” hay “chị Huệ” “Về nhà đi con”,... Thu Quỳnh có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình đưa con trai – bé Be đến với cuộc sống và sẽ không làm mẹ đơn thân đến cuối đời. Nữ diễn viên từng trải qua quãng thời gian khó khăn để đấu tranh giành sự sống cho con trai, cô chia sẻ với NSND Hồng Vân: “Khi em Be nhà con sinh ra sau 2 tiếng đồng hồ thì phải chuyển viện vì bé bị ngạt. Trong khoảng thời gian 3 ngày đầu đời thì Be luôn luôn có bà ngoại bên cạnh. 1 ngày rưỡi sau khi đẻ, con cố gắng tập đi, nặn sữa non và chuyển từ viện 108 sang viện Xanh Pôn cho em Be”. Cô tiếp tục nói về thời điểm khủng hoảng nhất trong 27 năm kể từ khi sinh ra, Thu Quỳnh có linh cảm không tốt vì cuộc sống xảy ra quá êm đềm và có điềm xấu sắp tới. “Không hiểu làm sao hay vì hồi hồi quá hay có phản ứng với thuốc mà nhịp tim của con bị loạn nhịp trong lúc mổ. Tất cả những máy móc trong phòng cấp cứu kêu loạn lên, con nghe văng vẳng trong tai “Oxy mẹ, oxy con” khiến con lúc đấy có rất nhiều luồng suy nghĩ, khi đấy em Be còn chưa được lôi ra khỏi bụng. Chính khoảng thời gian đó làm cho bạn Be bị ngạt. Lúc đưa Be ra mà bé lại không khóc, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Be khiến con trào dâng nước mắt, vậy mới yên tâm được”. (XEM CHI TIẾT)

Sam nửa năm tậu 2 chiếc Mercedes, 30 tuổi đã nắm trong tay khối tài sản triệu đô

Sam (Nguyễn Hà My) là cái tên quen mặt với khán giả và thuộc thế hệ hotgirl đời đầu trong làng điện ảnh Việt, nổi tiếng với các vai diễn trong: “Sương khói đồng hoang”, "Cô Thắm về làng", "Lời nguyền Sapphire"... Hiện nay Sam cũng là 1 trong những nghệ sĩ đắt show nhất với vai trò vừa là MC vừa là người mẫu và diễn viên. Bên cạnh đó cô cũng là 1 doanh nhân trẻ thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và mỹ phẩm. Mới đây, nữ diên viên tậu thêm về bộ sưu tập xe của mình chiếc Mercedes S450 Luxury có giá trị gần 5 tỷ đồng, được biết đây là chiếc xế sang thứ hai mà Sam đã tậu về trong vòng nửa năm qua, khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ về độ giàu ngầm của cô nàng. Ít khi khoe đập hộp hàng hiệu và khá kín tiếng trong cuộc sống thường ngày, nhưng nhìn giá trị của những chiếc xe cũng đủ thấy tài sản khủng của nữ diễn viên. Vào tháng 12/2019, Sam cũng đã sở hữu 1 chiếc Mercedes-Benz V250 Luxury có giá gần 2,6 tỷ đồng để thuận tiện mang nhiều đồ khi về thăm gia đình và đi diễn. (XEM CHI TIẾT)

NSND Hồng Vân và Hoài Linh kể những chuyện xúc động về em gái thân Cẩm Ly

Trong live show mới nhất được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, ca sĩ Cẩm Ly được nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của người anh/chị đồng nghiệp thân thiết là NSND Hồng Vân và NSƯT Hoài Linh. Danh hài Hoài Linh luôn dành tình cảm cho cô em gái thân thiết, nói đến những người mà nam nghệ sĩ thật sự yêu quý, Hoài Linh cho biết: "Riêng bản thân Linh, không phải là Linh tán tụng, nịnh hót gì bởi vì anh em tôi mạnh ai nấy sống, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Nhưng trong nghề có một vài người Linh thương, trong đó có Cẩm Ly. Nhưng đúng thực sự, riêng bản thân tôi, trong nghề này chỉ có một vài người tôi thương thực sự, Cẩm Ly là một trong số đó. Cả hai anh em tôi đều là thứ tư hết, con tư Cẩm Ly, thằng Tư Hoài Linh. Hai anh em đều khổ như nhau và có tướng khắc khổ như nhau. Bởi vì quý vị chưa nhìn thấy được cảnh như Linh nhìn thấy đâu. Cẩm Ly ở trong nhà, tôi bước vào nhà mà đi tìm được nó là hơi khó. Ở nhà, cô ăn mặc những bộ đồ rất giản dị, tướng nhỏ con, thoăn thoắt đi lại làm đủ mọi việc trong nhà, nên tôi nhìn không người nào là Cẩm Ly”. (XEM CHI TIẾT)

Điều ít biết về hôn phu cao như tài tử, là giám đốc học viện golf của MC Thu Hoài

MC Thu Hoài mới đây vui mừng thông báo tin mình đã nhận lời cầu hôn của bạn trai trên trang cá nhân. Theo đó cô đăng tải tấm ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út bên người yêu và viết: "Dù có hàng triệu cơ hội, em vẫn chọn anh. Em đồng ý". Được biết, chồng sắp cưới của Thu Hoài là Nguyễn Hoàng Nam, cựu du học sinh Mỹ. Thông qua những bức hình được nữ diễn viên kiêm MC đăng tải trước đó, có thể thấy hôn phu của cô sở hữu ngoại hình cao ráo, nam tính như một người mẫu. Anh cũng thường xuyên tháp tùng bạn gái đi gặp gỡ gỡ bạn bè, nhất là nhóm bạn thân với Việt Anh, Quỳnh Nga, Phanh Lee,… Hiện tại, anh Nguyễn Hoàng Nam đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và là giám đốc một học viện golf có tiếng ở Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Show ẩm thực Anh gây tranh cãi vì cách nấu cơm ‘ngược đời’

Theo Malay Mail, mới đây, nam diễn viên hài người Anh gốc Malaysia Nigel Ng thực hiện video reaction (đưa ra nhận xét, phản ứng cá nhân) về đoạn clip hướng dẫn chế biến món cơm chiên trứng, phát sóng trên kênh BBC Food. Trong video nấu ăn, nữ MC Hersha Patel bắt đầu chương trình bằng việc hướng dẫn nấu cơm từ gạo trắng. Đầu tiên, cô lấy lượng gạo tương đương một tách trà, sau đó đổ vào nồi, thêm nước và bật lửa nấu. Sau khi nấu khoảng 10 phút, nồi cơm mới sôi nước một lúc, Patel tắt bếp, đổ gạo ra rây lọc cho ráo nước, rồi rửa bằng nước lạnh. Cách nấu cơm của Hersha khiến Nigel Ng thực sự sốc và bối rối. Anh nhận xét, Patel đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Thông thường, cách nấu cơm của người châu Á là vo gạo (có thể nói là rửa sạch gạo) 2-3 lần, rồi mới cho lượng nước vừa đủ vào và nấu cơm. Cách làm cơm chiên của các nước phương Đông cũng khác với Patel, sẽ sử dụng cơm nguội thay vì lấy cơm chưa chín hẳn như nữ MC của BBC Food. (XEM CHI TIẾT)

Youtuber dùng khẩu trang che điểm nhạy cảm, khỏa thân gây náo loạn phố ở Anh

Mail Online đưa tin, ngày 24/7, trên khu phố mua sắm Oxford (London, Anh) bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đi bộ trong tình trạng khỏa thân, trên người không mảnh vải che thân ngoài chiếc khẩu trang y tế màu xanh che ở bộ phận nhạy cảm nhất. Đáng nói hơn, người đàn ông không che mặt bất chấp quy định đeo khẩu trang nơi công cộng của chính quyền. Màn diễu phố táo bạo này gây náo loạn phố đi bộ. Không một người đi đường nào không nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt sửng sốt. Sau khi những hình ảnh về người đàn ông khỏa thân lan truyền trên mạng xã hội, người ta nhanh chóng tìm ra danh tính của anh ta. Thực tế, đây là gương mặt khá quen thuộc, có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Miss World 2020 chính thức bị huỷ vì dịch COVID-19

Mới đây, với tư cách là đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World, bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã hé lộ những thông tin chính thức xung quanh công tác tổ chức của Miss World 2020 giữa tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến căng thẳng trên thế giới. Theo đó, bà Phạm Kim Dung cho biết Chủ Tịch Miss World - Bà Julia Morley bày tỏ sự đau lòng bởi thế giới đang phải trải qua những ngày tháng nặng nề khi số ca nhiễm và tỉ lệ tử vong tăng lên từng ngày. “Tổ chức Hoa hậu Thế giới biết rằng có những quốc gia đã hoàn thành xong cuộc thi trong nước và chọn lựa được thí sinh tiềm năng để gửi đến tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay, nhưng rất tiếc rằng tình hình thế giới vẫn chưa sẵn sàng để chúng ta có thể tổ chức cuộc thi được. Vì vậy, BTC quyết định sẽ hoãn cuộc thi năm nay và tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới lần thứ 70 vào tháng 10 hoặc tháng 11 hoặc sớm hơn vào năm sau, 2021”. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên