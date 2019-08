Showbiz 27/8: Lý do Thanh Thúy muốn đệ đơn ly hôn đạo diễn Đức Thịnh

Quảng cáo

Lý do Thanh Thúy muốn đệ đơn ly hôn đạo diễn Đức Thịnh



Trong clip phỏng vấn trên Zing.vn mới đây, Thanh Thúy gây bất ngờ khi chia sẻ muốn ly hôn với đạo diễn Đức Thịnh. “Có một ngày em sẽ đưa anh ra tòa để ly dị bởi không thể nào sống chung với một người mà hàng đêm làm mình không ngủ được. Làm sao sống?”- Thanh Thúy nói.

Trong khi đó, đạo diễn Đức Thịnh ‘tố’ ngược bà xã: “Có khi anh đưa đơn ra trước vì tại sao người chồng hi sinh tất cả cho gia đình mà có mỗi chuyện ngủ ngáy thôi mà không chấp nhận được? Tại sao lúc mới cưới thì không than phiền mà sau 10 năm bên nhau lại than phiền là sao?”.

Sự hài hước của cặp đôi Thanh Thúy- Đức Thịnh khiến người hâm mộ bật cười. Sau 10 năm gắn bó, cả hai đã có hai cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương.

Phương Thanh lần đầu đăng ảnh bên bố của con gái vào ngày xả tang

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phương Thanh khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu đăng tải hình ảnh chụp chung cùng với bố của con gái vào ngày xả tang 3 năm ngày mất của anh.

Kèm theo đó, nữ ca sĩ viết: “Hôm nay cuối tháng, 27/ 7 âm lịch 2019. 2 đứa ta cùng nhau buông xuống tất cả những gì còn dang dở đã giữ trong lòng hơn 13 năm qua. Hết duyên hết nợ thì cũng còn ân tình, tự 2 đứa ta lại đi tiếp nha bạn Gà tri kỷ của mom”.

Theo Phương Thanh thì tháng 8/2004, chị sinh bé Gà nhưng vì chị và bố bé Gà có quá nhiều trục trặc, dang dở và thị phi nên không thể trọn vẹn cho con. "Chỉ vì bố mẹ Gà không có và cũng không đủ nhân duyên phu thê nên cuối cùng bố mẹ đành phải thỏa thuận làm anh em như trong 1 nhà cho suôn sẻ thuận tiện. Có lẽ mẹ mắc nợ bà nội của Gà nhiều hơn bố của Gà”. (XEM CHI TIẾT)

Vũ Ngọc Anh xác nhận yêu Cường Seven nhưng bác tin đồn 'cưới chạy bầu'

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin Cường Seven và Vũ Ngọc Anh "cưới chạy bầu" khiến nhiều người khá bất ngờ.

Đính chính với báo chí ngay sau đó, Cường Seven khẳng định anh đang tập trung cho việc diễn xuất và sắp trở lại với âm nhạc nên chưa nghĩ tới việc kết hôn.

Còn Vũ Ngọc Anh thừa nhận cô và Cường Seven chính thức hẹn hò, cả hai từng hợp tác chung trong bộ phim điện ảnh “Lôi báo” và đến tháng 4/2019, Cường Seven công khai tỏ tình với Vũ Ngọc Anh tại Đà Nẵng. Tuy nhiên người đẹp khẳng định vẫn chưa muốn kết hôn để tập trung phát triển sự nghiệp. (XEM CHI TIẾT)

Chạm mặt Duy Phương sau scandal kiện tụng, thái độ của Lê Giang gây khó hiểu

Mới đây, Lê Lộc chia sẻ khoảnh khắc gia đình đoàn tụ trong tiệc sinh nhật của anh trai Duy Phước kèm lời nhắn: "Gia đình dù thế nào thì vẫn luôn là duy nhất". Đây cũng là lần đầu tiên, cặp nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang xuất hiện cùng nhau để mừng tuổi mới của con trai.

Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về nét mặt, thái độ của Lê Giang. Một số người cho rằng nữ nghệ sĩ có vẻ như gượng ép, khó chịu khi chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình. (XEM CHI TIẾT)

Mai Phương Thuý hé lộ điều bất ngờ vào đúng ngày kỷ niệm 13 năm đăng quang

Ngày hôm qua 26/8 là đúng 13 năm ngày Mai Phương Thuý đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau 13 năm, Mai Phương Thuý vẫn được nhắc đến là một Hoa hậu tài sắc vẹn toàn và được công chúng yêu mến.

Đúng ngày kỷ niệm 13 năm đăng quang, Mai Phương Thuý đã có những chia sẻ đầy bất ngờ và hóm hỉnh khiến fans bật cười: "Khác với các Hoa hậu khác, mình ít khi kỉ niệm ngày mình đăng quang vì hồi trẻ mình nghĩ khác bây giờ. Hồi trẻ chỉ thích làm Mai Phương Thuý, giờ thì thấy làm gì thì cũng vẫn vui" - cô viết. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp