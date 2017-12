Showbiz 28/12: Những chi tiết cực độc chỉ có ở đám cưới Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi, Chúng Huyền Thanh đồng loạt lên xe hoa

Sau hơn 1 năm yêu nhau, sáng 28/12, lễ rước dâu của Lâm Khánh Chi và bạn trai Phi Hùng đã được tổ chức theo đúng theo nghi lễ truyền thống tại tư gia ở Quận 9, TP. HCM.

Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi rạng rỡ trong ngày cưới.

Được biết, sau đám cưới tại quê nhà chú rể ở Long Hải, Vũng Tàu, Lâm Khánh Chi và ông xã sẽ tổ chức buổi tiệc để mời bạn bè nghệ sĩ tới chung vui vào ngày 11/1/2018 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Quận 4, TP HCM. (XEM CHI TIẾT)

Cũng trong ngày hôm nay, người đẹp Chúng Huyền Thanh chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Chúng Huyền Thanh và ông xã Jay Quân tổ chức đám cưới tại quê nhà Hải Phòng. Cặp đôi làm lễ đón dâu vào buổi sáng, sau đó mở tiệc mừng vào buổi trưa ở một nhà hàng sang trọng với sự tham dự của người thân, bạn bè.

Quyết định lên xe hoa ở tuổi 20 của Chúng Huyền Thanh khiến không ít khán giả bất ngờ và tiếc nuối vì Chúng Huyền Thanh được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. (XEM CHI TIẾT)

Jang Dong Gun bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam

Mới đây, một fan Việt vừa chụp được hình ảnh Jang Dong Gun tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sự xuất hiện của nam tài tử nổi tiếng tại Việt Nam khiến cư dân mạng bấn loạn.

Hình ảnh Jang Dong Gun tại sân bay.

Ngay sau khi hình ảnh Jang Dong Gun được chia sẻ, các fan ngay lập tức tìm kiếm những thông tin mới nhất về anh. Hiện tại, lịch trình của Jang Dong Gun vẫn chưa được tiết lộ. Các fan chưa rõ thực hư tài tử Phẩm chất quý ông đến Việt Nam vì công việc hay đi du lịch. (XEM CHI TIẾT)

'Ông hoàng nhạc sến', nhạc sĩ Trần Tiến nói về Tùng Dương hát Bolero

Nhạc sĩ Vinh Sử hay Trần Tiến đều cho rằng việc Tùng Dương hát Bolero hay nói gì cũng không có gì mà phải ầm ĩ.

Chia sẻ trên báo Lao động, nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ quan điểm một cách tế nhị: “Ca sĩ mà, ai cũng có quyền ngẫu hứng, sao phải ném đá họ làm gì. Có thể Dương bị Đàm Vĩnh Hưng “kích động” gì đó, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy hát chơi chơi cho vui thôi. Đấy là tôi nghĩ vậy chứ thực tế tôi có biết Dương hát bài gì, hát ở đâu đâu”.

Trong khi đó nhạc sĩ Vinh Sử cho rằng: “Tôi thấy Tùng Dương không có ý thức về âm nhạc nên mới nói như vậy. Đụng chạm đến nhiều người nên giờ lại hát họ không thích thì ráng chịu...". (XEM CHI TIẾT)

Quang Thắng trải lòng về 15 năm gắn bó với Táo quân

Nghệ sỹ Quang Thắng kinh qua nhiều vai Táo, nhưng thường được “ưu ái” vào vai Táo Kinh tế, dù vẫn kín như bưng về chương trình đặc biệt năm nay nhưng anh cũng trải lòng về 15 năm gắn bó với Táo quân.

“Câu chuyện trong Táo quân đều được báo chí đề cập, tác giả và diễn viên đều đọc rồi. Chúng tôi đúc kết lại đưa vào lăng kính hài hước của Táo quân thôi. Không hiểu số phận tôi thế nào, đầu tiên là Táo Giao thông dính lời lẽ chuyên môn, rồi Táo Giáo dục cũng dính bao nhiêu nghìn học sinh. Cứ con số vào là tôi khó nhớ. Xong chuyển táo Quy hoạch. Lúc tôi đóng Táo Quy hoạch là khốn đốn nhất, vì có thước đo với mét, hecta, bao nhiêu hecta bỏ hoang. Về mặt xây dựng tôi mù tịt”, Quang Thắng nói. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên ‘Home and Away’ nguy kịch sau tai nạn

Jessica Falkholt, 27 tuổi, xuất hiện trong loạt phim truyền hình "Home and away" năm 2016 với vai Hope Morrison. Vụ tai nạn diễn ra ở đường cao tốc gần Ulladulla, tiểu bang New South Wales - Úc, vào đúng dịp "Boxing Day" (26-12 hay còn gọi là Ngày tặng quà, một ngày sau Giáng sinh).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cô và em gái Annabelle, 21 tuổi, bị trọng thương và đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn xe thảm khốc.. Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng cha mẹ của cả hai và một người đàn ông 50 tuổi khác ngay tại hiện trường.

Những chi tiết cực độc chỉ có ở đám cưới Lâm Khánh Chi

Mời 4 người cũ tới dự đám cưới được xem là một trong những chi tiết đặc biệt trong lễ cưới của người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi.(XEM CHI TIẾT)

