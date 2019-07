Showbiz 28/7:Thương hiệu ồn ào với Trương Thế Vinh lại bị tố dùng ảnh trái phép

Thương hiệu bị Trương Thế Vinh tố lại 'dính phốt' dùng ảnh trái phép

Mới đây, fanpage có tên Anna and Elena Balbusso Twins đăng tải thông tin cho rằng nhãn hàng M. (Việt Nam) sử dụng trái phép hình ảnh do các nghệ sĩ của họ sáng tạo. Trong đoạn chia sẻ, Balbusso cho biết hình ảnh của thương hiệu mình đã được đăng ký bản quyền theo luật quốc tế. Tên nhãn hàng thời trang Việt Nam cũng được chia sẻ và gắn kèm đường dẫn đến trang cá nhân của thương hiệu. "Thương hiệu M. (Việt Nam) đã dùng hình ảnh của chúng tôi! Không chỉ là sử dụng trái phép hình ảnh trên áo sơ mi, áo phông, thương hiệu cũng đã đặt chữ ký như là tác giả dưới hình ảnh này. Tất cả tác phẩm gốc được bảo vệ dưới luật bản quyền. Chúng tôi là một đội nghệ sĩ quốc tế, chúng tôi tìm ra những ai sử dụng trái phép sáng tạo của mình", trang này viết.

Đàm Thu Trang âu yếm hôn má con trai Hồ Ngọc Hà trong tiệc cưới

Tối nay (28/7), đám cưới của Cường Đô La - Đàm Thu Trang chính thức diễn ra tại một trung tâm tổ chức sự kiện lớn ở TP.HCM. Trước khi hôn lễ cử hành, Hoa khôi xứ Lạng xuất hiện xinh đẹp tinh khôi trong trang phục cô dâu sắc trắng. Đặc biệt hơn, loạt ảnh hậu trường còn tiết lộ giây phút ấm áp của Đàm Thu Trang bên bé Subeo - con riêng của chồng và "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Vốn yêu thương và đồng hành với Subeo trong cuộc sống, người đẹp không ngại trao cho cậu bé nụ hôn má ấm áp trong ngày vui của mình.

Đông Nhi tiết lộ đám cưới với Ông Cao Thắng sắp được diễn ra

Có mặt trong buổi họp báo giới thiệu đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản ở Hà Nội. Đeo chiếc nhẫn cầu hôn được Ông Cao Thắng lồng vào ngón áp út cách đây không lâu, Đông Nhi liên tục nở nụ cười khi được mọi người hỏi thăm về chuyện riêng. Tuy nhiên, cô cho biết khá "mắc cỡ" khi hỏi chuyện riêng tư. Đặc biệt khi được hỏi thời điểm tổ chức đám cưới, nưc ca sĩ cho biết “Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang lên kế hoạch và đám cưới sẽ sớm diễn ra. Khi thông báo được, Đông Nhi sẽ thông báo sớm cho tất cả mọi người (cười lớn)”.

Hoa hậu Tường Linh bị xúc phạm, chửi bới sau tiết lộ yêu nhầm người có vợ

Tường Linh tâm sự, cô đã mất rất nhiều thời gian để quyết định có thể chia sẻ câu chuyện mà cô muốn giấu kín trong cuộc sống này trên sóng truyền hình. Nhưng, cô không ngờ ngay sau đó cô nhận được rất nhiều inbox từ trang cá nhân mắng mỏ cô, cho rằng cô dễ dãi, lấp liếm chuyện yêu người có vợ, họ lục tung tiểu sử của Tường Linh, tự viết nên những scandal của Tường Linh...Thậm chí rất nhiều những tin đồn “trên trời rơi xuống” đã “ập” vào Tường Linh trên nhiều trang mạng xã hội khiến Tường Linh thấy hoang mang (XEM CHI TIẾT).

Trước giờ hôn lễ, Cường Đô La nói lời ý nghĩa nhất với Đàm Thu Trang

Trước giờ cử hành hôn lễ, cặp ca sĩ - doanh nhân đã công bố bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của hai người. Ngoài ra, Cường Đô La và Đàm Thu Trang còn đồng loạt thay hình đại diện trên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào gửi đến đối phương. Cường Đô La lựa chọn tấm ảnh vợ sắp cưới tựa đầu vào vai anh và mỉm cười hạnh phúc. "Dù trong những ngày tệ nhất của đôi ta, anh vẫn vui mừng vì đã cưới được em. Anh yêu em" (Even on our bad days, I'm still glad that I married you. I love you), doanh nhân 37 tuổi viết. Anh còn nhấn mạnh vào ngày kết hôn của hai người ở cuối dòng chú thích (XEM CHI TIẾT).

Ở tuổi 66, nghệ sĩ Duy Phương vẫn bị phận nghèo 'đeo bám', nợ bạn đời 1 'cái ơn'