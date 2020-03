Showbiz 4/3: Diễn viên đoạt Oscar bị cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ 14 tuổi là ai?

Quảng cáo

Nam diễn viên đoạt Oscar bị cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ 14 tuổi

Mới đây, tờ BuzzFeed News đưa tin nam diễn viên từng đoạt giải Oscar - Timothy Hutton từng cưỡng hiếp cựu người mẫu Sera Johnston khi cô chỉ 14 tuổi. "Timothy Hutton đã cưỡng hiếp tôi trong một phòng khách sạn ở Vancover (Canada). Tôi cảm thấy sợ hãi khi anh ta bắt đầu dùng những ngôn từ khiếm nhã. Sau đó, Hutton bắt đầu lột đồ tôi và thực hiện hành vi đồi bại", BuzzFeed News trích dẫn lời kể của nạn nhân.

Chỉ vài giờ sau khi bài báo được đăng tải, kênh truyền hình Fox tuyên bố, các cảnh quay có mặt Timothy Hutton trong bộ phim truyền hình đang lên sóng - Almost Family sẽ bị cắt bỏ. Trước những lời cáo buộc của Sera Johnston, nam diễn viên Timothy Hutton lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên nói thông tin trên là sai sự thật. Luật sư của Hutton cho biết nam diễn viên bị Sera Johnston bịa ra câu chuyện để tống tiền.

Timothy Hutton sinh năm 1960, là nam diễn viên, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Hutton có sự nghiệp diễn xuất đáng kể, tham gia cả thể loại phim truyền hình lẫn điện ảnh. Một số tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến như Taps, Iceman, The Hauting of Hill House...Timothy Hutton từng là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất đoạt giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar. Năm 1980, nam diễn viên giành tượng vàng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn Conrad Jarrett trong tác phẩm Ordinary People.

50 nghệ sĩ Hàn bị nghi là tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa

Hôm 3/3, một danh sách chỉ ra 50 người nổi tiếng của xứ sở kim chi là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa được tung lên mạng gây choáng váng. Ngay sau đó, một loạt đơn vị quản lý đều lên tiếng hủ nhận và tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp. Ngày 4/3, các công ty quản lý nổi tiếng ở Hàn Quốc như FNC Entertainment (quản lý Jung Hae In, Lee Dong Gun, Yoo Jae Suk, Jung Hyung Don, AOA) khẳng định các nghệ sĩ của họ không phải là thành viên giáo phái và sẽ tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu tiếp tục xuất hiện tin đồn. Trong khi đó, SM Entertainment, một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc cũng cho biết các nghệ sẽ của họ (NCT, Red Velvet, Kim Min Jong, SNSD, EXO, Kang Ho Dong...) không liên quan đến Tân Thiên Địa. (XEM CHI TIẾT)

Sơn Tùng M-TP tung clip mới: Loạt thuyết âm mưu được cư dân mạng đồn đoán!

Sau khi đoạn clip ngắn được đăng tải trên fanpage của Sơn Tùng M-TP, 4 chữ “Khui đi chờ chi” khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng. Cuối cùng, Sơn Tùng M-TP dự định “khui” gì đây vẫn là một bí ẩn. Loạt thuyết âm mưu được mọi người đồn đoán về thứ mà Sơn Tùng M-TP sắp “khui” có thể là: Sơn Tùng M-TP khui quà fan tặng; Sơn Tùng M-TP khui chuyến du lịch mới; Điểm danh những vật còn sót lại ở vũ trụ “khui” (XEM CHI TIẾT)

Tài tử 'Tân dòng sông ly biệt' làm việc thâu đêm ở xưởng may khẩu trang

Các trang mạng Trung Quốc đưa tin nam diễn viên 44 tuổi Cao Hâm đã tới một xưởng sản xuất khẩu trang xin nhận việc, gây sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo đó, anh cho biết đoàn phim của anh phải dời lịch quay vì dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, các công nhân vẫn phải miệt mài sản xuất khẩu trang tại các công xưởng để cung cấp cho người dân. Vì vậy, Cao Hâm đã quyết định cùng 10 người khác đến xin làm ca đêm tại một xưởng sản xuất khẩu trang. Trong ảnh, nam diễn viên U50 mặc kín từ đầu đến chân, đeo găng tay và khẩu trang để đảm bảo an toàn vệ sinh. Công việc của anh tại xưởng kéo dài từ tối đến rạng sáng hôm sau. (XEM CHI TIẾT)

Trấn Thành lập kỉ lục, vượt mặt Quang Hải, Park Hang Seo và loạt sao Việt

Mới đây, bảng xếp hạng BSI Top10 Influencers (Top 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội) tháng 01/2020 đã công bố danh sách gồm: Trấn Thành, Đen Vâu, Sơn Tùng M-TP, Nguyễn Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-Seo, Jack, Nguyễn Công Phượng, Trúc Nhân, Binz và Hoàng Thùy Linh. Đặc biệt, với chỉ số BSI vượt trội là 73.179, Trấn Thành xuất sắc dẫn đầu bảng, bỏ xa những vị trí phía sau. Có thể thấy, thời gian gần đây, ngoài việc “phủ sóng” trên hàng loạt chương trình ăn khách và các sự kiện quan trọng của showbiz Việt,… Trấn Thành còn tạo được tiếng vang lớn khi cho ra mắt sản phẩm Web-drama “Bố già”. (XEM CHI TIẾT)

Vợ cố NSƯT Vũ Mạnh Dũng khiến nhiều người nghẹn ngào sau ngày chồng ra đi

Theo đó, mới đây chị Hoàng Yến đăng tải trên tài khoản Facebook của cố NSƯT Vũ Mạnh Dũng video anh thể hiện bản Opera "Cây sáo thần – W. A. Mozart" và nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi của anh. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, chị Hoàng Yến an ủi các con rằng: "Yêu và thương bố giờ các con phải can đảm và cố gắng hơn rất rất nhiều. Mỗi khi ngồi vào học cứ nghĩ như bố đang ở bên cạnh chỉ bảo như mọi khi. Âm nhạc sẽ làm ta vơi đi nỗi đau và cũng làm cho ta mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Mong bố Vũ Mạnh Dũng luôn dõi theo và che chở cho gia đình mình. Cố lên các con yêu của mẹ, mình cùng cố lên nhé!''. Chia sẻ của chị khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. (XEM CHI TIẾT)

Fans James Bond viết thư xin hoãn chiếu ‘No Time To Die”

Insider đưa tin, MI6-HQ.com, trang web của hâm mộ loạt phim James Bond nổi tiếng, đã viết một bức thư thỉnh cầu MGM và Universal hoãn chiếu “No Time To Die” – phần phim mới trong “bom tấn” về đặc vụ mật do Daniel Craig đóng chính. Theo lá thư, bộ phim dự kiến ra rạp vào đầu tháng Tư, nhưng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cộng đồng fans khẩn thiết yêu cầu lùi lịch công chiếu sang mùa hè. “Covid-19 đã bùng phát thành đại dịch. Đã đến lúc đặt sức khoẻ cộng đồng lên trên những yếu tố khác như chiến lược marketing hay tổn thất do huỷ bỏ sự kiện công khai”, trích nội dung lá thư. (XEM CHI TIẾT)

