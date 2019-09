Showbiz 4/9: Goo Hye Sun tố chồng trẻ ngoại tình với bạn diễn

Quảng cáo

Goo Hye Sun tố chồng trẻ ngoại tình với bạn diễn



Mới đây, Goo Hye Sun đã gây bão dư luận khi đăng tải trên trang cá nhân một bài viết chỉ rõ lý do chia tay vì chồng cô ngoại tình với một nữ đồng nghiệp. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ahn Jae Hyun đã thay đổi điện thoại ba lần trong một năm qua. Lý do chính xác khiến chúng tôi ly hôn là anh ấy ngoại tình với bạn diễn. Tôi nghe rất nhiều tin đồn về việc cô ta ngoại tình với chồng mình, tôi rất bối rối và tự hỏi có thể tin tưởng chồng mình thêm nữa hay không. Trái tim tôi tan vỡ, khi tôi phát hiện ra rằng người đàn ông không thèm nhắn tin cho tôi, gọi cho tôi lại có thể mỉm cười khi gửi tin nhắn Kakaotalk cho cô gái đó. Vì vậy tôi vẫn cần thời gian để tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân".

Ngay sau khi bài đăng được tung lên, cái tên được cư dân mạng nhắm tới chính là nữ diễn viên Oh Yeon Seo - người đóng chung với Ahn Jae Hyun trong phim People with Flaws.

Trước những cáo buộc của Goo Hye Sun, bạn diễn của chồng cô là Oh Yeon Seo có động thái đáp trả. Diễn viên tuyên bố sẽ đi kiện vì Goo Hye Sun đã xúc phạm danh dự của cô, dựa trên những suy đoán thiếu cơ sở. "Những thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý trước sự bôi nhọ nhân phẩm người khác của Goo Hye Sun - người đã đăng bài viết mang tính chất suy đoán", phía đại diện Oh Yeon Seo đáp trả.

Thu Quỳnh khẳng định không tránh mặt MC Minh Hà tại sự kiện

Mới đây, MC Minh Hà và diễn viên Thu Quỳnh cùng xuất hiện trong buổi họp báo giao lưu trước thềm lễ trao giải VTV Awards. Tuy nhiên, việc Minh Hà không dẫn dắt cuộc giao lưu khi có Thu Quỳnh khiến nhiều người cho rằng, nữ MC cố tình tránh mặt Thu Quỳnh sau nghi vấn "người thứ ba" ồn ào vài năm trước.

Sau buổi họp báo, khi được hỏi về vấn đề này, Thu Quỳnh thẳng thắn bày tỏ: “Nếu mọi người thấy chị Hà tránh mặt tôi, thì nên hỏi chị ấy chứ, vì tôi không phải là chị ấy nên không thể trả lời được câu hỏi này. Trước giờ mọi người đều biết tôi vẫn bình thường, chưa bao giờ tỏ thái độ gì cả. Tôi xác định, trên phương diện công việc, thì tôi và chị ấy đều là đồng nghiệp, riêng công việc thì không bao giờ được phép mang chuyện riêng tư vào…” (XEM CHI TIẾT)

Hát theo nhưng lấn át cả giọng Bảo Thy, Thanh Duy bị ‘ném đá’

Thanh Duy lên tiếng xin lỗi khi dư luận chỉ trích anh về việc hát theo Bảo Thy khi cô thể hiện ca khúc "Please Tell Me Why" trên sân khấu “Ký ức vui vẻ” trong tập phát sóng mới đây.

Theo đó, trong tập đầu tiên của chương trình “Ký ức vui vẻ 2019”, Bảo Thy và Vương Khang bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời và thể hiện ca khúc “Please Tell Me Why”.

Quá thích thú và phấn khích khi nghe lại ca khúc đình đám một thời, Thanh Duy nhún nhảy và hát theo khá lớn. Sau khi chương trình lên sóng, Thanh Duy vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả chỉ trích Thanh Duy vô duyên, hát theo nhưng lấn át cả giọng của khách mời.

Tối 3/9, Thanh Duy đã có hồi đáp trên trang cá nhân. Nam ca sĩ phân trần: “Nếu mọi người có đi xem quay hình trực tiếp sẽ thấy rằng lúc Bảo Thy và Vương Khang hát, và cả các phần của các khách mời khác nữa, âm thanh micro của các đội trưởng sẽ chỉnh nhỏ lại, để tập trung vào khách mời…” (XEM CHI TIẾT)

Vì sao ca sỹ Noo Phước Thịnh đòi bồi thường 500 triệu tiền tác quyền?

Mới đây ca sỹ Noo Phước Thịnh đã lên trang cá nhân viết những lời bức xúc vì bộ phim Ngôi nhà bươm bướm đang phát hành tại các rạp phim đã sử dụng ca khúc Mãi mãi bên nhau do Noo Phước Thịnh thể hiện mà không xin phép.

Noo Phước Thịnh viết: “Noo mới nhận được thông tin là bản thu ca khúc Mãi mãi bên nhau (Sáng tác của nhạc sỹ Đỗ Hiếu) do tôi thể hiện được sử dụng vào phần credit của bộ phim Ngôi nhà bươm bướm. Việc sử dụng bản thu của tôi như thế này, đồng nghĩa tôi đang tham gia hát nhạc phim cho dự án, nhưng sự thật Noo hoàn toàn không dính dáng hoặc tham gia vào bộ phim này. Cũng đồng nghĩa ê-kíp đang sử dụng chất xám và sức sáng tạo của Noo một cách bất hợp pháp”. (XEM CHI TIẾT)

Chi Bảo viết tâm thư nhắn nhủ con trai du học tại Anh

Mới đây, Chi Bảo đăng ảnh chụp cùng vợ và con trai Gia Cát tại khuôn viên trường St Edward's (Oxford, Anh). Kèm theo bức ảnh là những lời nhắn nhủ tâm huyết anh gửi con trai mình.

Nam diễn viên tâm sự: “Con trai, như tuổi con bây giờ, ba cũng khăn gói lên Sài Gòn học bước vào cuộc sống xa nhà, vậy là con đi xa hơn ba rồi đó. Trong suốt những năm tháng sống xa quê và mãi sau này, có một điều ba luôn nghĩ đến, đó là ba sợ, lỡ có làm điều gì khiến nội buồn. Hôm nay, ba chỉ có một điều muốn nhắn lại với con, con cũng nghĩ như thế nhé. Vì mẹ con là người ở bên con, lo lắng, thương yêu và hy sinh cho con nhất. Chúc con bình an và hạnh phúc với cuộc sống mới, cuộc sống của con. Thương và tin cậy”.

Ở phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết như ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã gửi lời chúc tới con trai Chi Bảo.

