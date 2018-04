Showbiz 6/4: Võ Hoàng Yến bị giang hồ gọi điện đe doạ lúc nửa đêm?

Không phải Bùi Tiến Dũng, Bảo Anh tiết lộ người đàn ông thương cô nhất

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp chung với Dương Triệu Vũ và tiết lộ anh chính là người đàn ông thương và thấu hiểu mình nhất. “Vẫn cứ là thương và thấu hiểu mình nhất chính là người này”- Bảo Anh viết.

Dòng trạng thái của Bảo Anh lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi thời gian gần đây, nữ ca sĩ vướng nghi vấn hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Người hâm mộ chỉ ra nhiều chứng cứ cho thấy nữ ca sĩ Bảo Anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng đang “có gì đó”. Đầu tiên, Bảo Anh đã xuất hiện tại buổi gặp gỡ tại quán café giữa một số cầu thủ U23 Việt Nam và hội bạn gái. (XEM CHI TIẾT)

Võ Hoàng Yến bị giang hồ gọi điện đe doạ lúc nửa đêm?

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Võ Hoàng Yến đăng tải dòng trạng thái lo sợ khi cho biết bị giang hồ đe dọa. Nữ siêu mẫu viết: “Lần đầu trong đời bị giang hồ đe dọa. Phải làm sao bây giờ”.

Không dừng lại ở đó, Võ Hoàng Yến tiếp tục chia sẻ thêm thông tin có số điện thoại lạ liên tục gọi điện lúc nửa đêm khiến cô không thể chợp mắt.

Cô chia sẻ: “Số điện thoại lạ gọi liên tục lúc nửa đêm. Muốn gì nữa? Nguyên đêm trắng mắt thấp thỏm chắc luôn. Không sợ ma. Người mới đáng sợ”. Đến sáng 6/4, người đẹp cho biết đã thật sự xuống tinh thần sau một đêm lo lắng và hoang mang.

Hiện, pv đã cố gắng liên lạc với Võ Hoàng Yến nhưng không nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.

Hồ Quỳnh Hương bị UBND xã đề nghị 'cấm cửa' tổ chức biểu diễn

Ngày 6/4, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT đã có văn bản gửi Phòng Văn hóa – Thể thao, UBND huyện Xuyên Mộc và Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh này, đề nghị không cho phép bà Hồ Quỳnh Hương (ca sĩ Hồ Quỳnh Hương) tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại xã Bình Châu.

K hu nghỉ dưỡng của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vừa bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi xây dựng công trình không phép, trái phép. (XEM CHI TIẾT)

Tháng năm rực rỡ thu 84 tỷ, lọt top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất

Sau 1 tháng công chiếu, Tháng năm rực rỡ đã thu về 84 tỷ đồng, trở thành một trong 5 phim Việt có doanh thu cao nhất.

Đến thời điểm này, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có gần 1,4 triệu lượt xem và vẫn tiếp tục thu hút khán giả đến rạp. Nhiều khán giả cho biết họ đã xem phim rất nhiều lần vì quá yêu mến Tháng năm rực rỡ bởi bộ phim giúp họ sống lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.

Dù khởi chiếu vào thời điểm sau Tết, phải cạnh tranh với nhiều phim Hollywood cũng như chịu bất lợi về giá vé và các chương trình giảm giá của rạp, Tháng năm rực rỡ vẫn đạt mức doanh thu ấn tượng cùng số lượng người xem đáng mơ ước.

Nhà sáng lập xưởng phim hoạt hình lừng danh Ghibli qua đời

Theo thông tin từ trang Kotaku, nhà đồng sáng lập hãng phim Ghibli, ông Isao Takahata, đã qua đời ở tuổi 82 tại một bệnh viện ở Tokyo ngày 5/4.

Đạo diễn Isao Takahata tại lễ trao giải Oscar năm 2015. (Nguồn: Reuters)

Ông Takahata là đạo diễn những bộ phim hoạt hình Nhật Bản kinh điển như “Grave of the Fireflies,” “The Tale of Princess Kayuga” hay “Only Yesterday.”

Sự nghiệp của ông Takahata với tư cách một nhà làm phim hoạt hình, nhà sản xuất và đạo diễn được bắt đầu từ năm 1959 khi ông tham gia hãng Toei Animation. Tại đó, ông gặp người cộng sự lâu năm sau này là Hayao Miyazaki.

Sau này, bộ đôi trên cùng Toshio Suzuki đã thành lập ra Studio Ghibli - xưởng phim hoạt hình nổi tiếng bậc nhất châu Á. Kể từ khi được ra đời năm 1985 cho tới nay, xưởng Ghibli đã nhận tổng cộng năm đề cử Oscar và từng nhận giải Oscar “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” với phim “Spirited Away” (2002). Có tới tám trong tổng số 15 phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử Nhật Bản là sản phẩm của Ghibli.

Đỗ Quyên

Tổng hợp