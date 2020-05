Showbiz 6/5: Hoa đán TVB bị tố lừa đảo ngay trước trụ sở đài

Quảng cáo

Hoa đán TVB bị tố lừa đảo ngay trước trụ sở đài

Theo HK01, vào lúc 14h ngày 5/5, băng rôn dài gần 10 m ghi dòng chữ "Lời thú tội sau 18 năm của Dương Tú Huệ" với nội dung tố cáo hoa đán TVB cùng em gái Fiona và anh rể cầm đầu băng nhóm lừa đảo, chuyên rửa tiền, được treo ngay ngoài cổng trụ sở đài.

Nguồn tin cho hay một nhóm người lạ mặt đã đến làm loạn trước trụ sở TVB. Họ phát tờ rơi và ngăn cản bảo vệ tháo xuống. Ngay sau khi biết tin, lãnh đạo nhà đài đã huy động người nhanh chóng dọn dẹp các tờ rơi có ghi nội dung bất lợi cho Dương Tú Huệ và không để phóng viên tiếp cận hiện trường. Được biết, hồi tháng 1, vụ việc tương tự cũng đã xảy ra.

On cho hay cách đây vài năm Dương Tú Huệ đã cùng em gái mở spa làm đẹp và một tiệm bánh ngọt. Sao nữ TVB thường xuyên khoe khoang trên sóng truyền hình rằng công việc kinh doanh vô cùng phát đạt, mỗi năm kiếm hàng triệu HKD. Thế nhưng, sau đó, một nhóm người nặc danh đã lên tiếng tố cáo em gái của nữ diễn viên thành lập doanh nghiệp "ảo" với mục đích rửa tiền. Dương Tú Huệ cũng là thành viên của băng đảng lừa đảo.

Trước vụ ồn ào, Dương Tú Huệ cho hay hệ thống spa và tiệm bánh là tài sản riêng của cô. Trước nay, mọi hoạt động làm ăn của nữ diễn viên đều không liên quan đến em gái. Đồng thời, người đẹp này cũng tuyên bố nếu như phát hiện em gái làm ăn phi pháp cô sẽ đại nghĩa diệt thân, cắt đứt quan hệ chị em. Dương Tú Huệ sau vụ bị tố lừa đảo hiếm khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Vụ việc vì thế mà chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, trên sóng truyền hình, Tú Huệ bất ngờ chia sẻ cô đang hợp tác đầu tư cùng em gái trong một số dự án kinh doanh. Lời nói bất nhất trước sau của nữ diễn viên khiến những người bị hại bức xúc. Gần đây, danh tiếng của Dương Tú Huệ bỗng dưng lên cao với vai diễn thành công trong bộ phim Lời thú tội sau 18 năm. Người đẹp cũng vừa đánh tiếng với truyền thông đã bí mật kết hôn và sinh con đầu lòng ở Malaysia. Thái độ dửng dưng của nữ diễn viên đã kích động nhóm người từng bị cô và em gái cô lừa đảo quyết tâm đi đòi lại công lý.

Dương Tú Huệ sinh năm 1984, là hoa đán độc quyền dưới trướng TVB đã gần 16 năm. Cô được nhà đài xứ Cảng thơm ký hợp đồng vào năm 2004 sau khi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua các vai cô gái chanh chua, hài hước trong Chơi với ma, Cô nàng đến từ sao Miêu, Chỉ có anh, Cuộc chiến trong giới thời trang...(THEO ZING)

YouTuber Hàn Quốc làm clip xin lỗi Việt Nam vì diện áo dài với nội y, tạo dáng phản cảm

Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao về vụ việc nữ YouTuber Hàn Quốc đăng tải video mặc áo dài Việt Nam nhưng không mặc quần mà chỉ diện nội y bên trong và có những động tác khoe vòng 3 khá phản cảm trong nhà tắm. Theo đó, video này được đăng tải vào cuối tháng 4 trên kênh YouTube tên Windmin TV, người quay là bạn trai nữ YouTuber nói trên. Sau khi xuất hiện, đoạn video vấp phải hàng loạt bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng Việt, trong đó nhiều người yêu cầu chủ kênh YouTube phải gỡ bỏ video phản cảm và lên tiếng xin lỗi vì đã xúc phạm đến văn hóa của người Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ tự do đầu tiên ở TPHCM nhận được giấy hỗ trợ thất nghiệp vì COVID-19

Sáng nay 6/5 nghệ sĩ chơi trống tự do Tấn Trung tại TPHCM đã nhận được giấy đề nghị hỗ trợ do mất công ăn việc làm vì đại dịch COVID-19. Nghệ sĩ trống kiêm ca sĩ Tấn Trung sáng 6/5 cho biết, đã nhận được giấy đề nghị hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch COVID-19. Được biết, anh là nghệ sĩ tự do đầu tiên tại TPHCM nhận được mẫu đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Nghệ sĩ Tấn Trung kể: "Sáng nay bà tổ trưởng dân phố đến đưa giấy xin trợ cấp thất nghiệp cho tôi và tôi đã khai các thông tin theo yêu cầu". (XEM CHI TIẾT)

Kim Tae Hee và loạt sao hạng A bị tố lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu (Hàn lưu), nhiều nghệ sĩ giải trí giàu lên nhanh chóng. Có tiền trong tay, nhiều người lựa chọn đầu tư bất động sản như một cách nhanh chóng làm sinh sôi tài sản. Hiện, việc ngôi sao sở hữu các tòa nhà đắt đỏ không phải hiếm. Kim Tae Hee, Lee Buyng Hun, Han Hyo Joo và Kwon Sang Woo đều là những “đại gia” bất động sản của showbiz Hàn. Cũng vì thế, họ bị lọt vào “tầm ngắm” của cuộc điều tra hành vi trốn thuế. Cụ thể hơn, các sao hạng A này dính nghi án mua bất động sản nhưng không đứng tên. (XEM CHI TIẾT)

Việt Hương livestream 'dằn mặt' những anti-fan chửi bới, xúc phạm

Mới đây, Việt Hương thu hút sự chú ý khi livestream hơn 2 tiếng đồng hồ, trong đó nữ nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc khi bị nhiều khán giả chửi bới, xúc phạm vì liên tục làm giám khảo các game show. Cụ thể, Việt Hương cho biết rất nhiều khán giả thắc mắc rằng chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn ra 4 năm thì đều mời chị làm giám khảo. Trả lời vấn đề này, nữ nghệ sĩ bảo chương trình về ca hát thì mời Ngọc Sơn và Nguyễn Hưng là quá đúng. Còn chữ bí ẩn nghĩa là trong số những người chơi sẽ có người là ca sĩ thật và người không phải nhưng biết diễn. Do đó phải có những người nhận ra được ai diễn, ai thật như chị. (XEM CHI TIẾT)

Danh hài Vân Dung nói gì về tin đồn 'ly hôn lâu rồi'?

Gần đây nhất, nhiều khán giả xôn xao vì thông tin “Vân Dung ly hôn chồng lâu rồi”, chị cũng không hề ra mặt đính chính. Tất cả những gì người ta biết về “người đàn ông của đời Dung” đều dừng lại ở những thông tin chung, còn cụ thể người ấy “làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, có phải đại gia không” thì vẫn là một màn bí ẩn. Thực tế, chồng Vân Dung sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, ban đầu, khi mới kết hôn, chị cũng định Nam tiến, dù “cũng tủi thân lắm chứ! Hơn 15 năm cuộc đời tôi luôn sống dưới ánh đèn sân khấu và trong sự yêu thương vô bờ của khán giả, chẳng dễ gì nói lời tạm biệt với một nơi mình đã gắn bó đến vậy. Cuối cùng, tôi quyết định trao đổi với chồng để có thể quay lại Hà Nội tiếp tục nghề diễn”. Từ đó, gia đình Vân Dung sống cảnh kẻ Bắc người Nam. Con trai duy nhất ở cùng chị ngoài Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền mổ xẻ phim Trung Quốc bị tố dùng nhã nhạc Huế

Nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) có bài viết rất kỹ, so sánh và phân tích sâu đoạn nhạc sử dụng trong trích đoạn phim truyền hình Trung Quốc “Thịnh Đường Huyễn Dạ” vừa ngừng phát sóng trên VTV8 gây ồn ào dư luận. “Với bất cứ ai yêu nhạc Huế, hẳn đều dễ dàng nhận ra âm điệu đoạn nhạc trong phim “Thịnh Đường Huyễn Dạ” đúng là có nguồn gốc từ nhạc cung đình Huế. Nhưng ở mức độ sâu hơn, với một tai nghe cổ nhạc nhà nghề cẩn trọng, sẽ thấy những tiếng đàn tranh, đàn bầu điện, tỳ bà cải tiến, dàn trống da cải tiến, đàn bass điện tử... là cơ cấu của dàn nhạc dân tộc cải biên- phổ biến ở hệ thống các nhạc viện trong cả nước…”(XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp