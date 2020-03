Showbiz 7/3: Ca sĩ, phóng viên Đài Loan bị cách ly vì Covid -19

Quảng cáo

Ca sĩ Đài Loan và ê-kíp bị cách ly vì tiếp xúc với người mắc Covid-19

Mới đây, truyền thông Đài Bắc Trung Hoa đưa tin về việc một nhạc sĩ người Australia từng đến đây biểu diễn, đã dương tính với Covid-19. Đồng thời, một phóng viên từng tham gia đêm nhạc và có tiếp xúc gần với nhạc sĩ trên vào hôm 4/3, đã đến dự buổi quảng bá album mới của Tô Tuệ Luân và có tiếp xúc gần với rất nhiều người trong sự kiện.

Do đó, ít nhất 21 người bao gồm ê-kíp của Tô Tuệ Lâm, nhà báo và nhân viên nhà hát có mặt tại buổi họp báo hôm đó, đã được yêu cầu cách ly ở nhà riêng theo hướng dẫn trong vòng 14 ngày. Đồng thời hội trường nơi diễn ra sự kiện cũng bị đóng cửa khử trùng. Hàng loạt các buổi hòa nhạc lớn nhỏ tại nhà hát Quốc gia ở Đài Bắc đều tạm thời bị hoãn tổ chức.

Truyền thông liên hệ với công ty quản lý của Tô Tuệ Lâm, đại diện người đẹp 49 tuổi cho biết Tuệ Lâm hiện đã được cách ly. Sự kiện quảng bá sản phẩm mới kỷ niệm 13 năm ca hát vào ngày 9/3 và toàn bộ lịch trình sắp tới của nữ ca sĩ sẽ bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Biệt thự ‘như cơ quan’ của diva Hồng Nhung tại Mỹ do bạn trai mới thiết kế?

Mới đây, ca sĩ Bằng Kiều gây chú ý khi chia sẻ ảnh và video đến thăm nhà mới của người chị thân thiết, diva Hồng Nhung, vừa tậu tại Mỹ. Được biết, biệt thự mới của chị Bống toạ lạc đỉnh đổi Hollywood, Los Angeles. Theo Bằng Kiều, căn biệt thự tách biệt với khu dân cư đông đúc, phải soi đèn pin, “trèo đèo lội suối” mới lên lên đến nơi. Tuy đường đi hơi bất tiện, nhưng nhà mới của Hồng Nhung thực sự rộng rãi, khang trang, đến mức Bằng Kiều phải đính chính: “Đây là nhà nhé, chứ không phải cơ quan nhé”. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái nhà người ta tập 21: Khoa bị ông Tài kiện đòi 1 tỷ, Đào bị đánh cướp tiền

Cô gái nhà người ta tập 21 phát sóng 21h30 tối 6/3 trên VTV3. Ông Bá tìm tới nhà Khoa thông báo, có giấy triệu tập từ tòa về thôn. Ông Tài kiện Khoa kiện tội vu khống, đòi đền bù thiệt hại nhà máy hết 1 tỷ. Ông Tài ra giá 150 triệu, Đào đòi 300 triệu nhưng không được. Đào viết cam kết, nhận tiền mặt. Cường hỏi Đào định làm gì với cái thai, dù sao cũng là của anh ta. Đào nói rằng cả hai người đều không xứng làm bố mẹ của đứa bé.Sáng sớm hôm sau Đào bỏ đi. Ra bến sông đầu làng, cô bị hai tên côn đồ chặn đường. Đào giằng co với hai tên này, cô còn cào vào mặt một tên. Chúng xúm vào đánh Đào và giành lấy chiếc túi. Đào bị đạp vào bụng, chảy nhiều máu. Chính tên Cường thiếu gia sai người đi lấy lại khoản tiền 150 triệu đã đưa cho Đào, nhưng khi biết tên tay chân đạp vào bụng Đào, Cường cũng rất tức giận tuy thế hắn vẫn tìm ra số tiền 150 triệu Đào lấy. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc sống 'hai mặt' của NSND Tiến Đạt - Tài cáo già trong 'Cô gái nhà người ta'

Nghệ sĩ Tiến Đạt, người đóng vai ông Tài cáo già trong "Cô gái nhà người ta" được đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội nhận xét vui là có cuộc sống “hai mặt”, rạch ròi trong phim và ngoài đời. Người này kể: “anh Đạt rất hiền, không hiểu các đạo diễn nhìn thế nào, toàn giao vai “cường hào ác bá”. Lúc mới vào nhà hát em cũng nghĩ anh này chắc ghê lắm, sau sống lâu mới biết. Chả có “thổ hào” nào ngoài đi diễn lại cặm cụi may comple lấy tiền sinh sống đâu”. Nhà nghệ sĩ Tiến Đạt ngay trên phố Hàng Dầu. Thời gian đi làm ở Nhà hát Kịch Hà Nội, 100% ông dùng “xe căng hải”. Giống như nhiều nghệ sĩ khác, cuộc sống của gia đình Tiến Đạt khá giả nhờ “phi thương bất phú”. Lúc khó khăn, vợ ông mở cửa hàng bán giày dép ngay trước cửa nhà. Ngoài ra, Tiến Đạt còn là chủ một hiệu may comple nổi tiếng trên khu vực phố cổ. (XEM CHI TIẾT)

Trước ồn ào tan vỡ, Angela Baby bất ngờ tiết lộ lí do làm đám cưới với chồng

Khi nhắc tới đám cưới thế kỉ của showbiz Hoa Ngữ của cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh, xa hoa và đậm chất ngôn tình là những gì khán giả có thể thốt lên trước câu chuyện tình cảm của họ. Những tưởng câu chuyện cổ tích sẽ có cái kết "Happy ending" nhưng cặp đôi ngôn tình liên tục bị đồn ly hôn sau 2 năm trở lại đây. Trước những tin đồn thất thiệt, "công chúa showbiz Hoa Ngữ" bất ngờ tiết lộ với báo chí lí do kết hôn với chồng vì ngưỡng mộ ba mẹ anh. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh rất cảm động trước những hành động ân cần, chu đào mà bố chồng dành cho mẹ chồng cô. Có lẽ chính vì sự giản dị ấm cúng mà gia đình nhà chồng mang lại, Angela Baby tin tưởng bạn đời của cô cũng thừa hưởng tính cách chu đáo ấy. Đây cũng là bí quyết để đôi vợ chồng trẻ "giữ lửa" dài lâu cho mái ấm gia đình họ. (XEM CHI TIẾT)

Sao Việt ở Mỹ chống chọi ra sao giữa mùa dịch Covid-19?

Ở thời điểm Covid-19 bùng phát nguy cơ thành đại dịch toàn cầu, nhiều sao Việt ở Mỹ như Bằng Kiều, Thu Phương, Thanh Thảo, Đan Trường… đều có cách riêng để bảo vệ bản thân và gia đình. Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ, thời điểm Mỹ vừa có người chết do Covid-19, một bộ phận người dân tranh thủ đi mua đồ gây ra cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên ngay sau đó, hàng hoá lập tức được chất đầy, đồng loạt giảm giá để hỗ trợ người dân. “Việc cần nhất bây giờ là giữ vệ sinh an toàn, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, uống nhiều nước, uống nhiều vitamin C, tập thể dục, tránh tụ tập đông người kiểu nhóm họp, nếu không cần thiết thì không nên du lịch thời gian này… Đừng chủ quan, nhưng cũng đừng hoảng loạn!”, cô khuyên. Đan Trường khuyên: “Cả nhà đừng chủ quan nhé, vì cơ địa của mỗi người khác nhau nên cả nhà cố gắng ăn uống bổ sung nhiều Vitamin để tăng sức đề kháng nhé… Phải nói dịch Covid-19 làm ảnh hưởng biết bao nhiêu cuộc sống, công ăn việc làm của bao người nhất là các nước Châu Á. Mình cảm thấy bây giờ ở Việt Nam và Mỹ là an toàn nhất…” (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ Việt kêu gọi mọi người bình tĩnh, nâng cao ý thức chống Covid -19

Sau khi Hà Nội xác nhận có ca bệnh đầu tiên nhiễm Covid-19 trên địa bàn (và là ca thứ 17 ở Việt Nam) vào tối 6/3, nhiều người dân đã đổ xô đi mua các nhu yếu phẩm cần thiết để tích trữ. Tuy nhiên, nhiều sao Việt cho rằng mọi người không nên quá hoang mang như vậy. Theo đó, Trấn Thành nhắn nhủ trên Fanpgae cá nhân: “Chưa bao giờ thấy thương Hà Nội như lúc này! Cố lên các bạn nhé! Phải khoẻ nha! Hãy cùng nhau vượt qua… Ai thấy sức khoẻ không ổn thì nên khai báo để được điều trị. Đừng giấu giếm mà làm hại nhiều người vô tội (trong đó có cả người thân và gia đình bạn). Hạn chế ra đường vào lúc này… Còn diễn viên Ngọc Lan cho rằng: “Việc cần làm nhất bây giờ là minh bạch, các bạn cố gắng giữ bình tĩnh, thành thật khai báo, cố gắng tự giữ cho bản thân mình tốt nhất có thể. Lo đến khóc luôn rồi các bạn ạ. Có 1 bài kiểm tra Lan thấy rất hay nó là hít hơi thật sâu, nín thở 10s, sau đó hít thở đều, nếu thấy khó thở hoặc ho thì nên đi khám”. (XEM CHI TIẾT)

