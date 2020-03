Showbiz 9/3: Người đẹp đình đám của Venezuela thừa nhận nghiện rượu và ma túy

Quảng cáo

Người đẹp đình đám của Venezuela thừa nhận đang nghiện rượu và ma túy

Mới đây, người đẹp Venezuela, Alyz Henrich khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng cô đang nghiện ma túy và rượu. Henrich nói rằng cô rơi vào tình trạng nghiện ma túy và rượu như một cách để quên đi những vấn đề áp lực trong cuộc sống đang phải đối mặt.

"Tôi đã bước vào thế giới đen tối của ma túy và rượu để có thể quên đi những điều thực tế diễn ra xung quanh lúc tôi rơi vào những điều bế tắc nhất của cuộc sống. Nhưng hiện giờ, tôi nhận ra, đã đến lúc tôi phải tự nhìn nhận lại bản thân để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tập chấp nhận đối mặt những điều có thể đến với tôi. Đó là lý do tôi can đảm kể câu chuyện của mình", cô nói.

Đồng thời, trên tài khoản Instagram, người đẹp 29 tuổi cũng cho biết: "Khi tôi được kể câu chuyện của mình ra, tôi cảm thấy thật sự thoải mái. Tôi làm điều đó là vì bản thân tôi, những việc làm của tôi không hề gây tổn thương đến ai.

Tôi kể câu chuyện này để động viên những người cũng đang phải chịu những áp lực trong cuộc sống giống như tôi. Khi nhìn mọi thứ xung quanh đều sụp đổ trước mắt bạn, tôi chỉ muốn các bạn biết rằng, chúng ta còn có thể sống, chúng ta còn ở trên cuộc sống này, vì vậy hãy vượt qua tất cả, bởi vì chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất".

Được biết, Alyz Henrich là người đẹp Venezuela thứ hai chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Trái Đất. Sau 3 năm đăng quang, năm 2016 Henrich trở thành Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Trái Đất Venezuela. Tuy nhiên, vào tháng trước, người đẹp xác nhận đã rời khỏi tổ chức để tập trung vào các dự án cá nhân. Hiện tại, người đẹp đang trải qua các bài tập thiền và các biện pháp để tự giúp bản thân dứt khỏi ma túy và rượu.

Trường Giang được khen ngợi vì hành động bảo vệ vợ con giữa dịch Covid-19

Cụ thể, khuya 8/3, Nhã Phương đăng tải hình ảnh ôm bó hoa lớn do Trường Giang tặng kèm tấm bưu thiếp ghi: “Chúc em 8/3 vui vẻ nhé! Từ tù nhân”. Kèm theo đó, nữ diễn viên viết: “Thương ba vì đi làm xa về nên tự cách ly để bảo vệ cho con gái, cố thêm vài ngày nữa về với hai mẹ con nhé ba, ôm ba nè. Chúc cho các mẹ, các chị, các em có một 8/3 luôn luôn bình an và thật nhiều sức khoẻ để cùng một nữa kia của mình vượt qua Covid-19 nha". Được biết, Trường Giang vừa có lịch quay tại quê nhà ở Quảng Nam, do đó, lo ngại việc tiếp xúc với nhiều người sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ và bé Destiny giữa dịch Covid-19 nên Mười Khó đã tự cách ly. (XEM CHI TIẾT)

Phương Linh chia sẻ hiếm hoi về bạn trai giấu mặt

Là một trong những nữ ca sĩ kín tiếng về chuyện tình cảm nên việc Phương Linh chia sẻ ảnh bên bạn trai thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, nữ ca sĩ đăng ảnh cô đang cười rạng rỡ nhìn chàng trai bên cạnh trên Instagram và viết: "Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy”- cậu hát hay quá, làm tớ buồn... cười". Đồng thời, khi một người bạn hé lộ việc Phương Linh tặng cho bạn trai một chiếc áo nhưng mặc vào trông hơi mập thì cô trả lời lại rằng: "Nhưng đẹp lắm. Đi cùng trông không đến nỗi cú". Trước đó, Phương Linh cũng chia sẻ ảnh nắm tay người yêu trong ngày 8/3. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên Hòa Hiệp chia sẻ xúc động sau khi thăm Mai Phương ở viện

Mới đây, diễn viên Hòa Hiệp chia sẻ bức ảnh chụp chung với Mai Phương kèm lời nhắn nhủ xúc động trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cụ thể, nam diễn viên viết: “Hôm nay đi thăm em. Thương lắm. Bây giờ phải làm sao đây. Thấy xót lắm. Anh chỉ biết cầu nguyện cho em". Kèm theo đó là một số hình ảnh Hòa Hiệp chụp chung với Mai Phương trong vài sự kiện trước đây. Sau khi đăng tải, chia sẻ trên của Hòa Hiệp nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên cũng như chúc Mai Phương sớm vượt qua căn bệnh quái ác. (XEM CHI TIẾT)

Những sao Việt nào phải cách ly vì Covid-19?

Mới đây, theo thông tin từ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, ca sĩ Bùi Lê Mận hiện đang cách ly tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm virus Sars-CoV-2. Trước đó, ngày 2/3, nữ ca sĩ sinh năm 1988 được mời diễn tại buổi tiệc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có tiếp xúc với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng - người ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N - ca bệnh thứ 17 đã phát hiện dương tính và hiện đang được điều trị. Trên trang cá nhân, Bùi Lê Mận phủ nhận tin đồn dương tính với chủng virus corona mới, đồng thời cho biết sức khỏe hiện vẫn bình thường. Ngày 5/3, khi vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Ý), Châu Bùi phải cách ly 14 ngày tại khu tập trung theo quy định của Bộ Y tế. (XEM CHI TIẾT)

Quốc Trường gây ‘choáng’ khi tặng mẹ 3 tỷ đồng ngày 8/3

Tối ngày 8/3, Quốc Trường chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp quà tặng mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ. Trong ảnh là một chậu hoa lan nhiều màu sắc, có đính kèm tấm biển nhỏ: “Chúc mẹ 8/3 vui vẻ” và tờ hoá đơn chuyển tiền. Soi kỹ tờ biên lai, dân mạng nhận ra số tiền mà nam diễn viên “Về nhà đi con” cho mẹ là 3 tỷ đồng. Phát hiện này khiến nhiều người sửng sốt. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước món quà khủng, cùng như khen cho Quốc Trường hiếu thảo. Theo nam diễn viên, chính mẹ anh cũng bất ngờ và vui vì hành động của con trai. (XEM CHI TIẾT)

Goo Hara qua đời 3 tháng, người thân lao vào cuộc chiến tranh chấp tài sản

AllKpop đưa tin, mẹ và anh trai của Goo Hara sẽ ra toà vì tranh chấp quyền thừa kế khối tài sản ước tính 10 triệu USD (hơn 232 tỷ đồng) mà nữ idol xấu số để lại. Theo đó, mẹ ruột của Hara đã tìm một luật sư để hỗ trợ đòi quyền thừa kế 50% khối tài sản tên. Bà này tuyên bố, đó là quyền lợi hợp pháp vì bà là mẹ ruột của cựu thành viên nhóm Kara. Tuy nhiên, cha và anh trai Hara đều lên tiếng phản đối lý lẽ này. “Cô ta đã bỏ rơi những đứa con của mình và rời đi. Cô ta có quyền gì đối với tài sản của Hara?”, người bố bức xúc. Được biết, sau khi Hara qua đời, theo luật, số tài sản cô để lại sẽ chia đều cho bố mẹ ruột. Do người bố đã nhường phần của mình cho con trai, nên phần thừa kế sẽ được chia 50/50 giữa mẹ và anh trai của Hara.(XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp