Showbiz hôn nhân 'nhanh tàn', Bảo Thanh, Lan Hương và nhiều sao chứng minh ngược lại

34 năm hạnh phúc, diễn viên Ngân Quỳnh luôn cảm thấy may mắn vì năm đó đã nghe theo tiếng gọi của con tim: “Lấy nhau rồi, cuộc sống cũng không ít khó khăn, kinh tế thiếu thốn, bất đồng, cãi vã khiến Quỳnh thấy hối tiếc về những điều mà mình đã đánh đổi, về tương lai sự nghiệp còn bỏ ngỏ, và Quỳnh đã bỏ về Sài Gòn, định bụng sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi, vào cái khoảnh khắc mà ông xã lặn lội vượt hàng ngàn cây số từ Huế ra Sài Gòn để thuyết phục Quỳnh quay trở lại, Quỳnh biết mình sẽ không bao giờ buông bàn tay ấy thêm một lần nào nữa.”

Chia sẻ về bí quyết để giữ lửa hạnh phúc, “Mẹ chồng quốc dân” Ngân Quỳnh bật mí, không chỉ là sự thấu hiểu và chân thành với nhau, mà phụ nữ cần phải biết yêu thương bản thân, “để cho anh xã không thể bớt yêu thương mình được.”

Vợ chồng Lan Hương - Đỗ Kỷ: 35 năm mặn nồng bên nhau

“Mẹ chồng khó tính” Lan Hương cũng đầy tự hào khi nhận được sự ủng hộ và đồng hành của chồng từ những ngày đầu sự nghiệp: “Mà càng ngẫm, tôi thấy mình may mắn vì có một người chồng như Đỗ Kỷ. Thực ra anh là người hy sinh rất nhiều cho tôi. Đối với đàn ông đường công danh sự nghiệp là quan trọng nhất nhưng Đỗ Kỷ bảo chỉ muốn đi bên cạnh vợ suốt cả cuộc đời. Đó là điều tôi luôn trân trọng. Nếu không có Đỗ Kỷ thì không có Lan Hương bông như hôm nay.”

Bởi vậy, người hâm mộ đã hiểu vì sao nhan sắc của 2 “mẹ chồng quốc dân” ngày càng lão hóa ngược, cư dân mạng hết lời ghen tỵ.

Bố mẹ của Á hậu Huyền My: 25 năm hạnh phúc sau tiếng sét ái tình

Mặc dù chưa lập gia đình, nhưng Á hậu Huyền My cũng khiến người hâm mộ trầm trồ trước tình yêu đẹp như trong mơ của phụ huynh. Chính mối tình ấy đã khiến Huyền My thay đổi quan điểm về việc lựa chọn bạn đời tương lai. Cô tự hào chia sẻ về câu chuyện 25 năm hạnh phúc của bố mẹ, với những tình tiết, diễn biến không kém gì chuyện ngôn tình: “Vừa nhìn thấy mẹ, bố đã trúng "tiếng sét ái tình". Bố bảo, vì yêu mẹ mà bố đã có quyết định quan trọng nhất đời mình. Đó là sau nhiều lần gia hạn phép ở lại Việt Nam, khi không thể gia hạn được nữa, bố My quyết định quay lại Đức để làm đơn xin hồi hương. Sau 6 tháng hoàn thành thủ tục, bố ngay lập tức quay trở về Việt Nam để đoàn tụ với mẹ”.

Nàng Á hậu mong muốn sau này có được cuộc hôn nhân viên mãn như bố mẹ, “tìm được người yêu thương mình thực lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng”, khiến cư dân mạng “sốt ruột” hóng xem “người ấy là ai”.

Bên cạnh những chia sẻ chân thành về câu chuyện tình yêu và bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình; các nghệ sĩ cũng không quên kêu gọi người hâm mộ tham gia Cuộc thi “10 năm hạnh phúc” để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, hôn nhân cũng như biết cách vun đắp cho hạnh phúc bền lâu.

Bảo Thanh: “Cuộc thi đã giúp Thanh có cơ hội nhìn lại hành trình gắn bó hơn 10 năm của 2 vợ chồng, tiếp thêm động lực cố gắng cho hạnh phúc luôn đong đầy”

Lan Hương: “Tôi mong có nhiều cuộc thi như này để tỉ lệ ly hôn ngày càng ít đi, mọi người ai cũng có một gia đình bền vững, đồng hành với mình”.

Huyền My: “Cuộc thi đã giúp My biết được được nhiều những câu chuyện cảm động và tin hơn vào sức mạnh của tình yêu trong cuộc sống này.”

Ngân Quỳnh: “Hy vọng cuộc thi sẽ có sức lan tỏa thật rộng lớn, để có thể truyền đi thông điệp rằng những cuộc hôn nhân hạnh phúc giống như vợ chồng Quỳnh vẫn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta.”

