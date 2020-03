Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới mặc áo ngực ra đường, khoe dáng tuyệt mỹ

"Chân dài đắt giá nhất thế giới 2018" theo thống kê của Forbes mặc trang phục hoạ tiết da báo với chiếc áo ngực đủ che vòng 1, phô thân hình nuột nà, săn chắc

Kendall Jenner có chiều cao khủng 1m79, vóc dáng đẹp như tạc tượng

Mỹ nhân sinh năm 1995 là chân dài hot nhất làng thời trang thế giới hiện nay

Gương mặt đẹp như búp bê cũng là lợi thế của nàng mẫu

Không chỉ có vị trí vững chắc ở làng mốt, Kendall Jenner còn được biết đến là thành viên trong gia đình "nữ hoàng giải trí" ở xứ sở sương mù. Cô là em gái cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian. Cả gia đình Kardashian có chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians rất hút khách và mang về khoản thu nhập lớn cho họ.

Kendall Jenner là còn là siêu mẫu "thống trị" Instagram với lượng fan lớn nhất làng mốt là 124 triệu người theo dõi. Do vậy, nguồn thu quảng cáo trên Instagram mang về cho cô không nhỏ.

Mỹ nhân sinh năm 1996 đang hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Ben Simmons, kém cô 1 tuổi và có chiều cao khủng là 2m08

Trước đó, Kendall Jenner vừa có kỳ nghỉ đầy nắng gió ở biển Bahamas cùng với em út tỷ phú Kylie Jenner.

Ảnh áo tắm khoe body đẹp như tạc tượng của "siêu mẫu đắt giá nhất thế giới 2018" trong kỳ nghỉ này gây "bão" fans