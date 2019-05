Siêu mẫu ngoại cỡ Iskra Lawrence diện đầm xẻ cao 'bất tận' trên thảm đỏ Cannes

TPO - Nàng béo Iskra Lawrence diện đầm đỏ cắt xẻ nổi bật tại buổi công chiếu phim "The Best Years of a Life" hôm 18/5 trong khuôn khổ LHP Cannes đang diễn ra tại Pháp.