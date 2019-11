Sinh tử tập 15: Phó Bí thư Hiền lộ rõ sự nham hiểm, tham vọng quyền lực

Quảng cáo

Bà Hiền tìm mọi cách để gây sức khỏe



Hoàng Ngân bảo lưu quan điểm về vụ Lê Hoàng bỏ trốn

Vũ trấn án vợ Hoàng

Gặp lãnh đạo cũ nịnh, bà Hiền lại nói xấu lãnh đạo cũ trước mặt lãnh đạo mới

Bà Hiền (Thúy Hà) Phó Bí thư thường trực đến gặp ông Bá Trưởng Ban nội chính. Bà bức xúc vì Lê Hoàng dễ dàng bỏ trốn, thậm chí truy trách nhiệm các cơ quan liên quan trong đó có ban chỉ đạo do ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) đứng đầu.Bà Hiền không dừng ở đó, tiếp tục gặp lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra để thăm dò kết quả. Bà không giấu diếm rằng đang sốt ruột chờ kết quả của Ủy Ban kiểm tra trong quá trình xem lại vụ án sập mỏ. Bà Hiền hỏi dò xem có khó khăn trong quá trình kiểm tra không, các cán bộ sai phạm có hợp tác hay không. Bà Hiền đặt nghi vấn về việc Chủ tịch tỉnh không truy trách nhiệm vụ quản lý hồ sơ lỏng lẻo.Không dừng ở đó, bà Hiền tiếp tục gặp Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh). Bà nói về vấn đề tảng băng chìm nhiều vấn đề trong vụ Lê Hoàng bỏ trốn. Bà Hiền cho rằng không nên để Trung ương vào cuộc xử lý, nếu không ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh. Bà Hiền gợi ý ông Nhân nên gặp cán bộ đã nghỉ hưu vì họ là những người đau đáu tình hình tỉnh.Nhà báo Hoàng Ngân (Thanh Hương) không thể bỏ qua sự việc Lê Hoàng bỏ trốn. “Lê Hoàng bỏ trốn đồng nghĩa vụ án sập mỏ đá Thanh Lâm sẽ khép lại”, Ngân nói với Tổng biên tập Phạm. Sếp của Ngân hỏi biết công ty Hồng Vũ có quan hệ thế nào trong tỉnh Việt Thanh rồi chứ. Ngân cười: “Em chỉ cần biết chúng ta không được bỏ qua bất cứ tình tiết nào trong vụ án này. Mai Hồng Vũ có dấu hiệu liên đới trách nhiệm và ông ta cần phải bị triệu tập đến cơ quan điều tra”, Ngân nói.Lê Hoàng trốn thoát sang Lào, mang danh tính mới. Vợ của Lê Hoàng bất ngờ ập tới tìm Hoàng, chất vấn tại sao nói mấy ngày nữa mới về Việt Thanh. Vũ đành cười và mời vào nhà nói chuyện. Vợ Hoàng bức xúc về việc Hoàng bỏ trốn báo đăng, nhưng Vũ dửng dưng.Vũ nói Hoàng trốn là thoát khỏi móng vuốt. “Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi phiên tòa xử thẳng Tỵ sẽ mở lại, đến khi đó thằng Tỵ nhận hết mọi tội về phía mình. Đương nhiên cậu Hoàng sẽ không làm sao cả. Cái hay, cái hơn người của cậu Hoàng là ở chỗ đó. Cô có người chồng hơn người như thế mà chẳng hiểu gì về chồng mình cả”. Vợ Hoàng lo sợ rằng không trốn thoát, bị bắt tội còn to hơn. Vũ vẫn khăng khăng rằng Hoàng phải có chống lưng mới có thể trốn thoát dễ dàng thế. Vũ phải đưa 1 tỷ cho vợ Hoàng.Bà Bích Hiền (Thúy Hà) đến gặp lãnh đạo cũ, đưa quà. Ông cựu Bí thư tỉnh ủy này tự vỗ ngực về hưu nhưng không mũ ni che tai. Ông trách ông Nghĩa chủ tịch từ ngày lên chức chuyên quyền, làm nát bét cả tỉnh. Ông trách từ khi Bí thư Nhân (NSND Trọng Trinh) luân chuyển về tỉnh Việt Thanh không tới nhà.Bà Hiền ngày càng lộ ra tham vọng lớn hơn vị trí Phó Bí thư thường trực hiện tại. Một mặt Bà Hiền nịnh ông Dĩ (Tất Bình) cựu Bí thư tỉnh ủy, mặt khác khi nói chuyện với ông Nhân lại chỉ trích ông Dĩ can thiệp sâu vào việc ở tỉnh.Hoàng được dẫn đi theo đường rừng núi, suối hiểm trở để sang đất Lào. Huy (Mạnh Trường) Trưởng phòng 3 Viện Kiểm sát tỉnh nhận tin báo rằng có dấu hiệu di chuyển của Lê Hoàng. Liệu Lê Hoàng có dễ dàng trốn thoát, cao chạy xa bay để trốn tránh trách nhiệm trong vụ sập mỏ đá.

Bảo Hân