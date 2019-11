Sinh tử tập 18: Cựu bí thư dọa báo cáo Chủ tịch tỉnh bổ nhiệm không trong sáng

Quảng cáo

Ông Nhân bí thư (NSND Trọng Trinh hỏi ông Nghĩa chủ tịch (NSND Hoàng Dũng) liệu việc Lê Hoàng bỏ trốn có ảnh hưởng gì tới việc giải quyết hậu quả nạn nhân sập mỏ. Ông Nghĩa cho rằng không ảnh hưởng, vì thành lập một nhóm để giải quyết hậu quả. Ông Nghĩa nói rằng may nhờ công ty Hồng Vũ đã giúp tỉnh đền bù cho người dân.Ông Nhân cho rằng việc Hồng Vũ thoát khỏi vụ sập mỏ đá do quan điểm không mở rộng chuyên án. Ông Nghĩa vào hùa rằng chỉ bắt được Lê Hoàng mới có thể khép lại vụ án. Ông Nhân nêu quan điểm khép lại vụ án để hoàn thiện dự án tỉnh Việt Thanh. Về bổ sung Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, ông Nhân hỏi ông Nghĩa kế hoạch. Ông Nghĩa nói quan trọng đánh giá đúng, chọn đúng người đúng quy trình, lấy phiếu tín nhiệm. Sở tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho hai Phó Giám đốc là ông Toàn và Trần Thanh Bạt (Chí Nhân)Bà Hiền lại tới gặp ông Dĩnh cựu Bí thư tỉnh Việt Thanh. Ông Dĩnh khá bất bình vì xử lý kỷ luật không công bằng, chỉ mình ông Chỉnh chịu trong khi các cán bộ chủ chốt khác không sao. Bà Hiền cho rằng ông Nhân chịu nhiều áp lực từ cấp trên. Bà cũng tranh thủ nói chuyện Bạt được nhắm vào chiếc ghế Giám đốc Sở. “Cái thằng cu Bạt đấy mà nó ngồi vào cái ghế Giám đốc một sở quan trọng nhất nhì tỉnh là khốn cho Việt Thanh rồi đấy. Không thể để như thế được. Cô phải có ý kiến”.Bà Hiền (Thúy Hà) Phó Bí thư thường trực tiếp tục thảo mai: “Anh biết rồi đấy ạ. Em với ông Nghĩa có bất đồng công việc, bây giờ ý kiến vào khác nào tư thù cá nhân hả anh”. Ông Dĩnh không ngại chỉ ra việc ông Nghĩa Chủ tịch bổ nhiệm người nhà là không trong sáng. Ông nói để ông tính, thậm chí báo cáo lên trung ương.Sau cuộc gặp gỡ này, bà Hiền lại thăm dò ý kiến ông Nhân về việc bổ nhiệm Bạt. Ông Nhân còn đang băn khoăn vì Bạt còn trẻ quá, và là con trai ông Nghĩa. Tuy nhiên bà Hiền lại trở mặt nêu quan điểm trẻ hóa cán bộ, ai làm được việc thì cất nhắc. Bà âm mưu nếu Bạt được bổ nhiệm, ông Dĩnh cựu Bí thư tỉnh ủy sẽ báo cáo lên trung ương.Bạt cũng chở mẹ mình tới nhà gặp bà Hiền để nhờ vả chuyện của Trần Bạt. Mẹ Bạt nói đỡ Bạt trước mặt bà Hiền, bà Hiền vẫn cười cười nói nói khen Bạt. Vợ Chủ tịch tỉnh ngỏ lời nhờ bà Hiền giúp. Bà vẫn ngọt nhạt làm như ủng hộ Trần Bạt và ông Nghĩa chủ tịch.Trần Bạt (Chí Nhân) lại gặp Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) để ăn mừng thắng lợi đầu tiên. Cả hai lại quấn lấy nhau. Hôm sau Bạt lại tới tìm Trinh để vui vẻ, trong khi ông Nghĩa gọi không được. Con gái Bạt cả tuần không được gội đầu, bà mẹ cứ đoán con bận tiếp khách nhưng ông Nghĩa đi ra đi vào đoán được Bạt đang vui vẻ với người tình.Mai Hồng Vũ mời Bạt tới nhà, nói chờ vợ Bạt về sẽ tặng căn nhà sang tương tự. Vũ tặng Bạt chiếc nhẫn ngọc lục bảo rất quý. “Tôi là người trọng tình cảm chứ có bao giờ tôi bị lụy bởi những thứ trao đi đổi lại đâu”. Vũ cười khẩy: “Có vẻ như cậu đi guốc trong bụng tôi ấy nhờ. Thực ra không có gì đặc biệt cả cũng chỉ những công việc còn đang dang dở giữa tôi với cậu thôi”.Bạt nói công việc thế nào cứ theo kế hoạch làm. “Tôi làm giám đốc thì có khác gì đâu, vẫn như thời ông Chỉnh thôi mà”. Vũ đáp: “Cậu có lộc hơn, sắp tới còn dự án sông Giang cơ mà”. Bạt nói luôn dự án đó nhạy cảm vẫn chưa quyết định. Vũ nói rằng nhạy cảm nhưng vẫn phải chuẩn bị để chuẩn bị công bố quy hoạch mở rộng tỉnh.Ông Nghĩa ngay trong đêm tìm đến gặp ông Nhân nói rằng Bạt đạt phiếu tín nhiệm cao. Ông Nghĩa tỏ ra lo lắng vì chính bởi Bạt có sự tín nhiệm cao cho nên ông mới phải đến gặp ông Nhân. “Tôi muốn xin với Bí thư can thiệp giúp tôi để dừng bổ nhiệm cháu lại”, ông Nghĩa nói. Ông Nghĩa nói rằng theo quy định và kết quả phiếu tín nhiệm đủ điều kiện, nhưng ông không muốn Bạt được bổ nhiệm. “Lí do chính tôi là bố nó. Lí do nữa tuy nó không phải chịu trách nhiệm về sự cố sập mỏ nhưng dù sao nó cũng là thành viên lãnh đạo của một Sở”.Ông Nghĩa đề xuất không bổ nhiệm Bạt, thay vào đó bổ nhiệm ông Toàn Phó Giám đốc. Tuy nhiên ông Nghĩa cho rằng chỉ nên để ông Toàn là Quyền Giám đốc để ông phấn đấu. Đúng lúc Bạt ở nhà Vũ về, ông Nghĩa gọi điện thông báo cho Bạt việc dừng bổ nhiệm.

Bảo Hân